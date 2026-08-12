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Dos automotrices presentaron nuevas versiones de vehículos utilitarios: cuáles son y cuánto cuestan

La apertura de las importaciones de autos también se empieza a apreciar en los vehículos de trabajo. A los furgones nacionales que fueron reemplazados por europeos, ahora suma uno brasileño y otro que llega desde Uruguay

Varias personas en un stand de Citroën con furgonetas utilitarias blancas; se observan carteles con los nombres Jumper, Jumpy y Berlingo
Expo Transporte 2026 termina este jueves en la Rural. Allí se presentaron dos nuevos vehículos utilitarios para el mercado local.
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Durante esta semana, en el predio ferial de Palermo, se desarrolla una nueva edición de Expo Transporte, un evento internacional del que participan fabricantes, proveedores y profesionales del transporte automotor de cargas y pasajeros.

La exposición sirve para mostrar el portafolio de productos específicos del mercado automotor, pero también para hacer lanzamientos de vehículos en el ámbito al que concurren los principales actores del sector, tanto proveedores como consumidores.

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En el marco de esta exposición, Ford Pro presentó la Nueva Transit Van Mediana de Techo Elevado con transmisión automática, la perteneciente al segmento L2H3, que es la más reciente incorporación a la gama de utilitarios de la marca en la Argentina.

Este Transit se destaca por tener su techo elevado como para permitir el trabajo de pie de operarios en su interior, además de entregar una mayor capacidad de carga sin extender el largo del vehículo.

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Ford Transit automática

El peso bruto total de esta versión es de 3.500 kg, tiene 2.025 mm de altura interior, y permite una capacidad de carga de 10,7 m3, hasta 1.152 kg de carga útil, y una profundidad útil de carga de 3.494 mm.

La novedad de la caja automática de 10 velocidades busca simplificar la conducción y reducir la fatiga al volante para quienes pasan muchas horas a bordo, pero que a su vez genera un menor desgaste de los componentes en la operación urbana y de última milla.

Dos furgonetas utilitarias blancas Ford Transit exhibidas en una exposición, con el logo Ford Pro y un soporte azul con un código QR
Ford presentó su nueva Transit con techo elevado y caja automática, que llega importada de Uruguay.

La Nueva Transit está equipada con el motor turbodiésel Ford Panther 2.0L de 165 CV de potencia a 3.500 RPM, con 390 Nm de torque entre las 1.750 y las 2.750 RPM.

En el aspecto de seguridad, incorpora un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye asistente de mantenimiento y centrado de carril, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de colisión frontal con frenado autónomo y detección de peatones, sistema de información de punto ciego (BLIS), detector de fatiga, control automático de luces altas y asistente de viento lateral.

Además, cuenta con airbags frontales, control electrónico de estabilidad (ESP), control antivuelco (RSC), control de tracción, asistente de arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos y freno de mano eléctrico.

El interior está equipado con sistema SYNC 4 y pantalla táctil de 12”, compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, control por voz y función Start & Stop, aire acondicionado digital, cámara de estacionamiento trasera, sensor de lluvia.

Tiene cuatro modos de conducción que van desde Normal, Eco, Resbaladizo y Remolque, y sistema de conetividad a través de FordApp, que habilita el bloqueo y el encendido remotos, localización en tiempo real y monitoreo del estado del vehículo con alertas.

El precio de lista sugerido al público es de $76.028.300 y está cubierta por la garantía Ford de 3 años sin límite de kilómetros, con intervalos de mantenimiento cada 20.000 kilómetros.

Peugeot Partner Rapid

Una van Peugeot Rapid blanca en exposición. Stand negro con logo, dos hombres, sillas, mesa con flores y una van gris en segundo plano
Stellantis mostró el nuevo Peugeot Partner Rapid, que se comenzará a vender en el mercado local en el último trimestre de este año.

También en el ámbito de la misma exposición de transporte, Stellantis mostró por primera vez en Argentina el nuevo furgón de entrada de gama de Peugeot, llamado Partner Rapid, que llega para complementar la gama actual de Partner (la nueva versión europea), Expert y Boxer.

Con este vehículo, que tendrá su fecha de inicio de la comercialización en el último trimestre del año, Stellantis amplía la gama de del segmento B-Van que ya tenía con Fiat Fiorino, con la que comparte también la plataforma mecánica motor naftero 1.3 litros, 99 CV de potencia, 128 Nm de torque y caja manual de cinco marchas.

En esta Avant Premiere, la automotriz adelantó que el Partner Rapid se comercializará a través de todos los canales de la marca y se destacará por ser la alternativa más accesible entre los vehículos con un volumen de carga similar, de aproximadamente 3,3 m3.

También será el primer modelo de Peugeot fabricado en Brasil, que completará la producción automotriz de la marca a nivel regional, compuesta por los dos modelos argentinos que salen de la planta de Palomar, los Peugeot 208 y 2008.

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