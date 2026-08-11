Elon Musk anuncia internet satelital Starlink gratis en Colombia por el terremoto de 7,4

Starlink ya había apoyado con internet satelital en Venezuela. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ofrece conexión gratuita hasta el 12 de septiembre a los clientes de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

La compañía explicó que, para los clientes activos, no es necesario realizar ninguna acción, ya que el crédito se aplicará directamente en la cuenta.

En el caso de quienes hayan cancelado su suscripción, Starlink también aplicará un crédito para que puedan reactivarla y volver a conectarse.

Además, indicó que los clientes nuevos que vivan en las zonas afectadas y compren un kit Starlink deberán comunicarse con el servicio de asistencia después de la compra para acceder al servicio gratuito hasta el 12 de septiembre.

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El servicio gratuito será hasta el 12 de septiembre. (Starlink)

Por último, si el kit Starlink se vio afectado, la empresa pidió contactar a soporte para solicitar un reemplazo gratuito.

La compañía de internet satelital no detalló especificamente en su página de soporte las zonas afectadas a las que dará el beneficio, sin embargo, señaló que ante cualquier duda, los usuarios interesados se pueden comunicar con el servicio de asistencia de Starlink.

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Las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 en Colombia son los departamentos de Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío.

Para el doble terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026 en Venezuela, Elon Musk también activó el servicio gratuito de Starlink.

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4. REUTERS/Raquel Cunha IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Cómo adquirir Starlink en Colombia

Para adquirir Starlink en Colombia, primero hay que comprar el hardware necesario, que incluye un kit con antena y router, disponible en el sitio web oficial de Starlink Colombia.

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El equipo también puede conseguirse a través de distribuidores autorizados en el país. Una vez adquirido el kit, el siguiente paso es contratar un plan de servicio.

Qué planes tiene Starlink en Colombia

Starlink ofrece en Colombia planes personales y para empresas, con distintas modalidades de uso y precios mensuales en pesos colombianos.

En la categoría Personal, aparecen dos opciones. La primera es Residencial, orientada a hogares, con “configuración Plug & Play”, resistencia a las inclemencias climáticas, datos ilimitados y prueba de 30 días.

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La zona más afectada por el terremoto fue el departamento de Chocó. REUTERS/Sergio Acero IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Dentro de esa modalidad, los planes mensuales son Residencial Lite (COP 160.000/mes) y Residencial Max (COP 266.000/mes).

La segunda opción es Itinerante, pensada para vehículos recreativos, nómadas y campistas, y para trabajar en cualquier lugar. Incluye “configuración Plug & Play”, uso en movimiento, pausa en cualquier momento con Modo de espera y prueba de 30 días.

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Sus planes mensuales son Itinerante: 100 GB (COP 224.000/mes) e Itinerante Ilimitado (COP 442.000/mes).

Para Empresas, Starlink muestra planes de Prioridad local y Prioridad global.

El Chocó y el Eje Cafetero son las zonas más afectadas. REUTERS/Luisa González

La Prioridad local está indicada como “mejor para empresas fijas y móviles en tierra” y contempla uso terrestre en un solo país y viajes regionales, prioridad de red, uso fijo y en movimiento confiable, e IP pública y panel.

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Sus planes mensuales son Prioridad Local: 50 GB (COP 154.000/mes), 500 GB (COP 434.000/mes), 1 TB (COP 784.000/mes) y 2 TB (COP 1.484.000/mes).

En tanto, la Prioridad global figura como “mejor para conectividad marítima y global” y contempla océano y uso de tierra global, prioridad de red, uso fijo y en movimiento confiable, e IP pública y panel.

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En todos los celulares Android se pueden activar las alertas de sismos. (X: GoogleColombia)

Sus planes mensuales son Prioridad Global: 50 GB (COP 1.092.000/mes), 500 GB (COP 2.840.000/mes), 1 TB (COP 5.025.000/mes) y 2 TB (COP 9.395.000/mes).

Cómo activar la alerta de sismos en celulares Android

Para habilitar las alertas de sismos en Android, entra en “Configuración” o “Ajustes” del celular. Después, busca “Seguridad y emergencia”, selecciona “Alertas de sismos” y activa la opción con el interruptor.

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Google aclara que el recorrido puede cambiar según la marca del dispositivo, pero sugiere consultar a Gemini e indicar el modelo del teléfono como referencia.