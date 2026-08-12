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Revelaron el conmovedor gesto que tuvo Jorge Messi con médicos de Rosario: “Se ocupaba de todos los detalles”

El padre de Lionel ayudó a crear un programa de formación en trasplante de médula ósea pediátrico. El detrás de escena del proyecto, en el que se involucró toda la familia

El conmovedor gesto de Jorge Messi con la salud pública de Rosario
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Algunos días después de su muerte, se reveló una historia que Jorge Messi había guardado en silencio: la promoción de un programa de formación en trasplante de médula ósea pediátrico que transformó la salud pública de Rosario y que permitió que el hospital de la ciudad acumulara 100 procedimientos de ese tipo en pacientes sin cobertura social.

La historia la contó el médico Jorge Tartaglione en La Nación+: el padre de Lionel Messi se acercó al municipio de Rosario con la intención de financiar tratamientos para niños con déficit de hormona de crecimiento, la misma condición que su hijo había padecido en la infancia. Pero desde el municipio le respondieron que ya tenían estructura para hacerse cargo de esos casos, y le hicieron un pedido diferente: ¿podría ayudar a formar médicos especializados en trasplantes de médula ósea? Jorge dijo que sí, y lo que vino después superó cualquier expectativa.

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A través de la Fundación Leo Messi, se contactó con los profesionales del área, los escuchó y elaboró un proyecto de formación continua con el equipo de trasplante pediátrico del Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, referente internacional en la especialidad. El médico hematólogo pediatra del hospital Victor Vilela de Rosario, Juan Di Santo, fue uno de los profesionales que participó del programa y describió en el ciclo La Inmensa Minoría, de Radio con vos, lo que aquella experiencia significó.

Jorge Messi
Jorge Messi tuvo en enorme gesto con la salud pública de Rosario

“Al principio la formación era solo para el jefe y subjefe del sector, pero Jorge lo hizo más abarcativo”, contó Di Santo. El programa terminó por incluir a hematólogos, pediatras clínicos, enfermeros y hemoterapistas, todos los eslabones del equipo que después iba a aplicar ese conocimiento de vuelta en Rosario.

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Lo que Di Santo describió a continuación fue una forma de compromiso que pocos esperaban de alguien con la agenda y la exposición pública de la familia Messi. “Él no solamente brindaba apoyo económico, sino que se ocupaba personalmente de todos los detalles”, relató el médico. Jorge coordinaba las rotaciones con el Vall d’Hebron, gestionaba los traslados, el alojamiento y cada trámite administrativo. “Siempre estuvo presente, preocupado por el bienestar de cada uno de los profesionales que iban durante meses a Barcelona”, agregó Di Santo.

La familia entera se involucró. Cuando Di Santo viajó a Barcelona, no llegó solo a una ciudad desconocida: uno de los hijos de Jorge Messi lo esperaba en el aeropuerto, lo trasladaba y permanecía atento a cualquier necesidad que surgiera. “Su familia le ponía el cuerpo al proyecto”, indicó el médico, con una frase que resume el espíritu de toda la iniciativa.

El objetivo que Jorge tenía en mente era preciso y no se limitaba a la capacitación individual. “Él quería que todo ese conocimiento volviera a Rosario, y que todo este equipo fuese un vehículo para poder transmitir el conocimiento a otros profesionales, y que lo pudiésemos aplicar en niños que requieran este tipo de tratamiento y que no tengan cobertura social”, explicó Di Santo en La Inmensa Minoría. No buscaba un gesto puntual, sino una cadena de formación que se sostuviera en el tiempo.

Esa cadena funcionó. El hospital rosarino llegó a los 100 trasplantes de médula ósea, un número que Di Santo puso en valor al recordar que, antes de que el programa existiera, esa capacidad sencillamente no estaba disponible para los niños de la ciudad que no tenían obra social.

La historia vio la luz justo cuando el mundo se emocionó con la sentida carta que Lionel le escribió a su padre. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, indicó el astro argentino.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, concluyó su carta.

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