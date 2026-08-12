La construcción del AeroMetro suma cuatro desvíos y 17 rutas alternas en la ciudad de Guatemala

El video documenta el proceso de instalación de componentes en una estructura elevada. Muestra a trabajadores con equipos de seguridad guiando la colocación de grandes objetos cubiertos, elevados por grúas. Un hombre con un casco 'AeroMetro' se dirige a la cámara desde el sitio de construcción, que se encuentra adyacente a una carretera con circulación vehicular. Las imágenes corresponden a una cobertura de las operaciones de montaje del proyecto AeroMetro. Crédito Alcalde Ricardo Quiñonez

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La construcción del AeroMetro sumó 4 nuevos desvíos y 17 rutas alternas en la Ciudad de Guatemala por una nueva fase de obras que ya interviene de manera simultánea en cuatro estaciones y obliga a cierres, reducciones de carriles y cambios de circulación entre Bulevar Liberación, El Trébol y Plazuela España durante los próximos meses.

El nuevo esquema municipal incorpora los desvíos 10, 11, 32 y 33, además de recorridos alternos hacia el occidente, sur y oriente de la capital. La medida busca ordenar el tránsito en las zonas 8, 9, 12 y 13, que concentran parte de las afectaciones por los trabajos.

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Según la planificación de la Municipalidad de Guatemala, el 2 de agosto comenzó la toma de área en las estaciones E02 y E04, y un día después inició el montaje del sistema electromecánico en ambos puntos. Desde el 10 de agosto se agregan trabajos de obra civil en la estación E03 y en las torres 10, 11 y 14.

Esa etapa implica modificaciones directas sobre la circulación habitual. Entre los cambios principales figura el cierre total de la calzada norte de Bulevar Liberación en dirección a El Trébol, mientras que, en la calzada sur, de El Trébol hacia Bulevar Liberación, queda habilitado un solo carril.

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La construcción del AeroMetro en Mixco, Guatemala, avanza con la instalación de la estructura metálica que conformará la vía elevada sobre una avenida transitada. (Ricardo Quiñonez)

Los cierres afectan la conexión entre Bulevar Liberación y El Trébol

En otros sectores se aplican reducciones de dos carriles. También hay puntos con afectación de un carril en cada calzada y un tramo con habilitación hacia el occidente, de acuerdo con el esquema municipal.

Los desvíos nuevos fueron diseñados para redistribuir la carga vehicular entre varios corredores urbanos. El desvío 10 establece un cambio de vía en la 40 calle C para quienes viajan de zona 9 a zona 8, y el desvío 11 utiliza la 40 calle en ese mismo sentido.

El desvío 32 operará como reversible desde las zonas 12 y 13 hacia las zonas 9, 10 y 14. El desvío 33, en tanto, fue dispuesto para facilitar el desplazamiento desde zona 8 hacia zona 9.

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La estrategia también incorpora 17 rutas alternas propuestas por EMETRA y DPDV. Para los viajes vinculados con el Aeropuerto Internacional La Aurora se plantean recorridos por Bulevar Liberación, 7a calle de zona 13, 3a y 5a calles de zona 13 y colonia Santa Fe, según el destino de cada conductor.

Trabajadores y estructuras metálicas indican la fase de construcción de un proyecto del AeroMetro, enmarcado por una vía elevada con circulación de vehículos y un monumento en una glorieta. (Ricardo Quiñonez)

La municipalidad prevé más meses de cambios en la movilidad

El alcalde capitalino Ricardo Quiñónez admitió que las obras seguirán alterando la movilidad en los próximos meses. “Sabemos que estos trabajos generan molestias temporales, pero son necesarios para hacer posible una nueva alternativa de movilidad”, afirmó.

En un mensaje difundido por la municipalidad, el alcalde explicó que una de las estaciones en construcción es la estación cuatro y señaló que están próximos a colocar las estructuras de vidrio que terminarán de sellarla. También indicó que los equipos trabajan “24 horas al día” para acelerar la ejecución.

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Quiñónez reconoció el impacto del tránsito en el sector y pidió atención a los recorridos habilitados: “Sé que este tráfico está siendo complicado. Pedimos que estén pendientes de las rutas alternas. Estamos coordinando acciones para reducir la carga vehicular”.

En el mismo mensaje, añadió que la población debe seguir la información publicada en los canales oficiales de la municipalidad para desplazarse por las rutas alternas y por los corredores con reversibles que se están instalando.

La administración capitalina sostuvo además que cada reducción de carril en Bulevar Liberación responde al avance de la construcción de estaciones, la instalación de nuevas torres y el montaje del sistema electromecánico.

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La municipalidad señaló que esos procesos requieren maquinaria de gran capacidad y espacios de trabajo seguros, por lo que algunas restricciones de circulación son inevitables en esta fase. También afirmó que los carriles serán liberados conforme concluya cada etapa de intervención.