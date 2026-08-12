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¡No le tiembla la mano! El salvadoreño Iván Barton expulsó a dos jugadores pilares en la Leagues Cup

Acostumbrado a encarar a figuras globales de la talla de Vinícius Júnior o dirigir partidos de alta presión en Copas del Mundo, a Iván Barton no le tembló el pulso para imponer el orden en la Leagues Cup

El argentino argumentó que no se percató de que se trataba del árbitro al momento del contacto, el silbante salvadoreño Iván Barton no dudó en mostrarle la roja directa. REUTERS/Cristian De Marchena
El argentino argumentó que no se percató de que se trataba del árbitro al momento del contacto, el silbante salvadoreño Iván Barton no dudó en mostrarle la roja directa. REUTERS/Cristian De Marchena
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El salvadoreño Iván Barton volvió a demostrar por qué es uno de los árbitros más rigurosos, temperamentales y consolidados del área de la Concacaf.

El réferi se convirtió en el gran protagonista de los minutos finales del vibrante encuentro entre Tigres UANL y Vancouver Whitecaps en la Leagues Cup, dejando claro que no le tiembla la mano al momento de aplicar el reglamento, sin importar la jerarquía de los futbolistas ni el peso de la camiseta.

Cuando el juego agonizaba con el 1-1 y ambos planteles preparaban la estrategia para la tanda de penales, el ambiente en la cancha se fracturó por completo.

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En medio de reclamos y fricciones al intentar realizar un reanudación de juego, el guardameta argentino Nahuel Guzmán empujó de manera brusca al colegiado salvadoreño.

Barton no dudó un solo instante: llevó la mano a su bolsillo posterior y le mostró la tarjeta roja directa al guardameta felino. A pesar de que el guardameta alegó posteriormente que no se había percatado de a quién había empujado, la autoridad del réferi central no dio marcha atrás.

Nahuel Guzmán, portero de Tigres, es expulsado por el árbitro Iván Barton tras empujarlo durante el partido ante Vancouver Whitecaps, correspondiente a la tercera jornada de la Leagues Cup 2026, disputado en el Estadio Universitario de Nuevo León.

La tensión no terminó ahí. Segundos después, el atacante mexicano Diego Laínez se dirigió a Barton con insultos directos en protesta por la expulsión de su compañero. El réferi cuscatleco, lejos de dejarse intimidar por la presión colectiva o por la inminencia de la resolución del cotejo, le mostró de inmediato la segunda tarjeta roja directa a Laínez, dejando a Tigres en una posición de extrema vulnerabilidad.

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A pesar de terminar mermado y con hombres menos en el tramo definitivo, el conjunto regiomontano logró resistir e imponerse 5-4 en los tiros desde el punto penal, alcanzando seis unidades en la tabla pero dejando como tema central la implacable actuación arbitral.

Tras el pitazo final, las plataformas digitales y los programas de debate deportivo estallaron en comentarios sobre la labor de la terna salvadoreña. Una parte considerable de la afición y diversos analistas arbitrales respaldaron sin reservas la actuación de Barton, aplaudiendo que mantuviera la compostura y sancionara conductas que vulneran el reglamento de manera flagrante, como el contacto físico hacia la autoridad o el lenguaje injurioso.

Por otro lado, sectores de la fanaticada felina y comentaristas locales criticaron el rigor disciplinario al considerarlo excesivo para el contexto del partido, argumentando que las expulsiones directas pudieron haberse manejado con tarjetas preventivas para no alterar el espectáculo en los minutos finales.

No obstante, en la opinión pública neutral prevaleció el reconocimiento a Iván Barton como un juez que no cede ante presiones de jugadores de renombre ni ante la localía de equipos de la Liga MX.

Iván Barton expulsa a Diego Lainez por insultos en el tramo final del duelo de Leagues Cup en Monterrey.

Su temple mundialista y los antecedentes de mano dura: de Qatar a Vinícius Jr.

La firmeza exhibida por Iván Barton en esta jornada no es una casualidad ni un hecho aislado; responde a un perfil profesional forjado en los escenarios más exigentes del fútbol internacional.

Como árbitro central con presencia en dos Copas del Mundo de la FIFA, incluyendo su destacada participación en Qatar 2022, donde dirigió partidos de alto calibre como el Alemania vs. Japón y el Senegal vs. Inglaterra, el colegiado salvadoreño ha construido una reputación basada en la autoridad absoluta y el cero distanciamiento ante la indisciplina.

En el plano internacional, Barton ha sido blanco de reflectores por no intimidarse frente a las grandes estrellas del balompié global. Durante compromisos de altísimo nivel, como el Mundial de Clubes o torneos de selecciones de la Concacaf, ha tenido cruces de alta intensidad con jugadores de perfil mediático como Vinícius Júnior.

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