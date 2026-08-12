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Se filtra la batería del iPhone 18 Pro Max: tendrá más capacidad de la esperada

El nuevo modelo insignia de Apple tendría una batería hasta un 12% más grande

Un red social coreana filtró lo que sería la nueva capacidad de batería del nuevo iPhone 18 Pro Max.
Un red social coreana filtró lo que sería la nueva capacidad de batería del nuevo iPhone 18 Pro Max. (Europa Press)
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Una fotografía filtrada apunta a que el iPhone 18 Pro Max tendrá una batería considerablemente más grande que la de su antecesor. La imagen, que habría sido publicada originalmente en Weibo y posteriormente difundida en la red social surcoreana Naver, muestra una batería de 5.391 mAh para una versión del teléfono equipada con bandeja para tarjeta SIM. Esta cifra supondría un incremento de aproximadamente 12% frente a los 4.823 mAh del iPhone 17 Pro Max.

La información todavía no ha sido confirmada por Apple y, por tratarse de una filtración, debe tomarse con cautela. Sin embargo, la capacidad de 5.391 mAh ya habría aparecido anteriormente en publicaciones relacionadas con una base de datos regulatoria, lo que podría dar mayor consistencia al dato.

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La filtración también señala una diferencia entre las versiones del dispositivo según el mercado. El modelo estadounidense, que prescindiría de la bandeja física para utilizar exclusivamente eSIM, tendría espacio adicional para una batería de 5.567 mAh. En comparación con los 5.088 mAh del iPhone 17 Pro Max estadounidense, el incremento sería cercano al 10%.

Foto filtrada de la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro Max.
Foto filtrada de la capacidad de la batería del iPhone 18 Pro Max. (Foto: Naver)

El iPhone 18 Pro Max sería el gran beneficiado

Los datos filtrados sugieren que Apple concentraría el mayor aumento de batería en el modelo Pro Max. El iPhone 18 Pro convencional tendría una capacidad estimada de 4.288 mAh, una cifra muy cercana a los 4.252 mAh atribuidos al iPhone 17 Pro en su versión sin bandeja SIM.

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La diferencia evidencia una estrategia que Apple ya ha aplicado en generaciones anteriores: reservar algunas de las mejoras más importantes para el modelo de mayor tamaño. El mayor espacio disponible dentro del Pro Max permite instalar una batería de mayor capacidad sin realizar cambios tan agresivos en las dimensiones del dispositivo.

En el caso de las versiones estadounidenses, la ausencia de una bandeja física para la tarjeta SIM también proporciona espacio adicional que puede ser aprovechado por otros componentes, incluida la batería.

Apple eliminaría la Isla Dinámica en el iPhone 18 Pro.
El iPhone 18 Pro Max tendría una batería más grande. (Imagen ilustrativa)

Así quedarían las baterías de los nuevos modelos

De acuerdo con la filtración, las capacidades serían diferentes según el modelo y la presencia de una bandeja SIM física.

  • iPhone 18 Pro Max con SIM: 5.391 mAh.
  • iPhone 18 Pro Max con eSIM: 5.567 mAh.
  • iPhone 18 Pro con SIM: alrededor de 4.220 mAh.
  • iPhone 18 Pro con eSIM: 4.288 mAh.

La diferencia más significativa se encontraría en el Pro Max. Entre las dos variantes de este modelo existirían aproximadamente 176 mAh de diferencia, mientras que en el iPhone 18 Pro la separación sería mucho menor.

Estas cifras también muestran que no todos los mercados recibirían exactamente la misma configuración interna. Apple comenzó a eliminar la bandeja SIM física en los iPhone vendidos en Estados Unidos a partir del iPhone 14, permitiendo aprovechar ese espacio para otros componentes.

Apple introduce colores inéditos en el iPhone 18 Pro: marrón café, morado profundo y burdeos borgoña. (9to5mac)
Apple todavía no confirma si el iPhone 18 Pro Max tendrá una batería más grande, pero las filtraciones indican de que sí se daría. (9to5mac)

La batería del Pro Max lleva varias generaciones creciendo

El supuesto incremento del iPhone 18 Pro Max encajaría con una tendencia observada en las últimas generaciones. En las versiones estadounidenses, el iPhone 16 Pro Max habría utilizado una batería de 4.685 mAh, mientras que el iPhone 17 Pro Max habría aumentado esa capacidad hasta 5.088 mAh.

El salto entre ambas generaciones se aproxima a los 400 mAh, una evolución considerable para un componente que ocupa una parte importante del interior del teléfono.

El iPhone 18 Pro Max podría continuar esta tendencia y superar por primera vez los 5.500 mAh en la variante estadounidense, según los datos de la filtración.

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La batería de la versión Pro Max de los iPhone lleva creciendo con cada generación. (Reuters)

Más capacidad no significa automáticamente más autonomía

Aunque una batería de mayor capacidad puede contribuir a mejorar la duración del dispositivo, los mAh no son el único factor que determina la autonomía. El consumo del procesador, la pantalla, el módem, el sistema operativo y la eficiencia energética de los diferentes componentes también influyen directamente.

Por ese motivo, todavía no es posible determinar cuántas horas adicionales de uso ofrecerá el iPhone 18 Pro Max. Apple tampoco ha confirmado las capacidades de sus futuras baterías ni las especificaciones definitivas de los nuevos teléfonos.

Si los datos filtrados terminan siendo correctos, el Pro Max será nuevamente el modelo que reciba la mejora más importante en batería, mientras que el iPhone 18 Pro mantendría una capacidad mucho más cercana a la de la generación actual.

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