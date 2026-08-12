Cabeceó a un rival, quedó con una impactante secuela en su rostro y es duda para jugar el clásico de La Plata

El fuerte golpe que sufrió Tiago Palacios

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En el enfrentamiento por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Universidad Católica, el futbolista Tiago Palacios sufrió un fuerte golpe en la cabeza que obligó a su reemplazo en el segundo tiempo. El episodio ocurrió en el estadio UNO, cuando el futbolista uruguayo saltó a disputar un balón y su cabeza impactó con la de Jhojan Valencia, mediocampista del conjunto chileno. El impacto dejó una marca visible y generó preocupación en el cuerpo técnico y los aficionados.

La jugada se produjo en el minuto 57, en una acción que derivó en un lateral ofensivo para el conjunto platense. Estudiantes, que ganaba 1-0, buscó ampliar la diferencia con un centro al área dirigido a Guido Carrillo. Tras dos rechazos de la defensa rival, la pelota permaneció en zona de peligro y fue entonces cuando Palacios intentó cabecear. El cruce con Valencia fue inmediato y ambos jugadores terminaron tendidos en el césped. El delantero uruguayo se llevó la peor parte, con una inflamación notoria en la frente.

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El personal médico de Estudiantes asistió rápidamente a Palacios. Mientras lo atendían, el entrenador Alexander Medina evaluó alternativas para el ataque, aunque en un primer momento optó por mantener al futbolista en el campo. El jugador, visiblemente dolorido, recibió hielo en la zona afectada y volvió a la acción tras la autorización médica. Pese a la molestia, participó en una jugada ofensiva en la que habilitó a Joaquín Correa con un centro desde la derecha, demostrando compromiso y entrega.

A los pocos minutos, Palacios ya no pudo continuar. El dolor y la inflamación le impidieron seguir y se sentó en el césped, lo que derivó en el ingreso de Baltasar Rodríguez en su lugar. La salida del delantero modificó la estructura ofensiva del equipo argentino, que hasta ese momento había controlado el trámite del partido.

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El desarrollo del encuentro cambió tras la sustitución. Universidad Católica encontró espacios y generó peligro, hasta que Fernando Zampedri igualó el marcador a los 79 minutos. El remate del delantero del cuadro chileno, desviado en la defensa local, sorprendió al arquero Fernando Muslera y colocó cifras definitivas al cotejo. Así, la serie quedó abierta y se definirá en el partido de vuelta en Chile.

El Cacique Medina, en conferencia de prensa, explicó: “Lo que intentamos, justamente, era darle un poco más de minutos a los dos (Correa y Baltasar). Lamentablemente enseguida que lo ponemos a Joaquín, él (Tiago Palacios) había tenido anteriormente una jugada allá que había quedado con esa situación en la cabeza. Nos dijo que estaba bien pero realmente hicimos el cambio igual y terminó con que a los 6 ó 7 minutos de haber ingresado no estaba realmente bien. Ahí optamos por hacer dos cambios porque sino nos quedaba una ventana sola. Ahí fue el ingreso de Baltasar y Neves”.

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El golpe sufrido por Tiago Palacios generó inquietud no solo por el desenlace del partido, sino también por el estado de salud del futbolista. Según El Día, el cuerpo médico de Estudiantes realizó las primeras evaluaciones en el campo y programó exámenes complementarios para determinar la gravedad de la lesión. El diagnóstico final será clave para saber si el jugador podrá decir presente en el clásico platense contra Gimnasia del próximo sábado o si quedará reservado para el encuentro decisivo en territorio chileno.

Así quedó el rostro de Tiago Palacios tras un fuerte choque

Según el medio platense, la prioridad es descartar lesiones de mayor complejidad y controlar la evolución de la inflamación. La presencia de Palacios en los próximos compromisos dependerá del resultado de los estudios y de la evolución de los síntomas en las horas siguientes.

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El empate en la ida obliga a Estudiantes a buscar un buen resultado en la revancha, con la incógnita sobre la disponibilidad de uno de sus atacantes principales. La decisión final sobre la participación de Palacios se tomará en las próximas horas, una vez conocidos los informes médicos completos.

El ganador de esta llave se medirá en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el vencedor del cruce que protagonizarán Corinthians y Rosario Central. Vale recordar que la U accedió a esta instancia tras quedarse con el Grupo D (compartió zona con Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona de Ecuador), mientras que el Pincha fue escolta de Flamengo en el Grupo A (superó a Independiente Medellín y Cusco).

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