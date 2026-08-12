Nahuel Molina dejó el Atlético Madrid tras cuatro años y protagonizó una curiosa presentación en Roma

La presentación de Nahuel Molina en Roma

Guardar

Nahuel Molina dejó el Atlético de Madrid para convertirse en nuevo jugador de la AS Roma, según confirmaron este miércoles ambos clubes en comunicados simultáneos. El lateral derecho argentino, de 28 años, firma un contrato de cuatro años con el conjunto giallorosso —hasta 2030— y regresa así a la Serie A italiana con el dorsal número 20.

La Roma decidió utilizar la estética de la emblemática ciudad para generar la expectativa de la presentación del flamante fichaje. “Esculpida y lista para ser presentada”, adelantaron en una imagen generada con inteligencia artificial que tapaba una escultura con el “XX” por el dorsal 20. Minutos más tarde, “destaparon” la imagen con un video en el que el ex Boca Juniors iba apareciendo hasta aparecer definitivamente. Además, sumaron otro posteo con IA de su estatua de mármol.

PUBLICIDAD

Si bien no fue oficial, la operación se cerró a título definitivo por 13 millones de euros fijos más seis millones en variables, con un monto total potencial de 19 millones de euros, según detalló el diario español Marca. La AS Roma anunció su llegada con un mensaje directo: “Benvenuto a Roma, Nahuel”. El club de la capital italiana competirá en la Liga de Campeones durante la temporada 2026-27.

La imagen generada con Inteligencia Artificial que difundió Roma en sus redes para presentar a Molina

Molina llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2022, procedente del Udinese, y permaneció cuatro temporadas en el conjunto rojiblanco. En ese período disputó 181 partidos, anotó 9 goles y repartió 17 asistencias. Durante esa etapa, el lateral fue además representante del equipo en la selección argentina, con tres títulos colectivos: el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024.

PUBLICIDAD

El propio jugador se despidió del Atlético con un video en sus redes sociales. “Hoy, después de cuatro años, me toca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia”, expresó. También tuvo palabras para su entorno dentro del club: “Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por ayudarme a crecer en todos estos años y a todas la gente que está detrás en el día a día, acompañándome en cada momento. Por último, a todos los atléticos que son el corazón de este club”.

“Esculpida y lista para ser presentada”, habían anticipado

Antes de su etapa en Madrid, Molina ya había militado en la Serie A. Entre 2020 y 2022 vistió la camiseta del Udinese, donde marcó 10 goles y dio 7 asistencias en 68 partidos, actuaciones que despertaron el interés del Atlético. El comunicado oficial de la Roma señala que, sumando sus temporadas en Udinese y Atlético de Madrid, el jugador acumula 249 presencias y 19 goles en todas las competiciones europeas.

PUBLICIDAD

Con la selección argentina, el lateral oriundo de Embalse acumula 65 partidos internacionales. En el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, Molina participó en siete de los ocho encuentros del torneo —500 minutos en total—, con cinco partidos como titular y dos como suplente. Fue titular en la fase de grupos ante Cabo Verde (3-2), en octavos ante Egipto (3-2), en cuartos ante Suiza (3-1) y en la semifinal ante Inglaterra (2-1). En la final frente a España, el seleccionador Lionel Scaloni lo colocó en el complemento por Gonzalo Montiel: Argentina cayó 1-0 y se quedó con el subcampeonato. Fue también su segunda participación mundialista, tras Qatar 2022, donde la Albiceleste se coronó campeona.

Molina compartirá plantel con Dybala, Soulé y Castro

En Roma, Molina se incorpora a un plantel que ya cuenta con otros argentinos, pero que tiene en Paulo Dybala a su figura absoluta. El lateral, que además se encontrará con otros compatriotas como Matías Soulé o el recién llegado Santiago Castro, asumirá el puesto de lateral derecho en un equipo que en 2026-27 afrontará la Serie A, la Liga de Campeones y las copas domésticas.

PUBLICIDAD

La llegada de Molina a la AS Roma se enmarca en un mercado de pases agitado para la selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026. El lateral se suma a una lista de internacionales albicelestes que ya cerraron su traspaso: Valentín Barco pasó del Racing de Estrasburgo al Chelsea, Santiago Castro dejó Bologna para también recalar en la Roma, Marcos Senesi firmó con el Tottenham, Franco Mastantuono se marchó a la Fiorentina, Gerónimo Rulli al Manchester City, Facundo Medina al Bayer Leverkusen, y Nicolás Otamendi cerró su ciclo europeo para volver al River Plate.

Otros jugadores del plantel de Lionel Scaloni aún definen su futuro: Cristian Romero es el más codiciado, con el Inter de Milán, Atlético Madrid y el Barcelona como principales pretendientes. Julián Álvarez no ocultó su deseo de abandonar el Atlético de Madrid, donde el Barcelona también aparece como destino; Enzo Fernández busca salir del Chelsea; y Nicolás Tagliafico no tiene asegurada su continuidad en Lyon, con el Nottingham Forest como opción.

PUBLICIDAD

Molina firmó contrato por cuatro temporadas