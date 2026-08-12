El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Llega a Colombia el primer vuelo con ayuda humanitaria desde El Salvador tras el devastador terremoto

Un avión con insumos esenciales provenientes de territorio salvadoreño aterrizó en Colombia, donde equipos de emergencia distribuyen ayuda entre familias afectadas por el reciente terremoto que dejó cientos de víctimas y desaparecidos

Personal de carga descarga insumos humanitarios en el aeropuerto de Colombia tras la llegada del primer vuelo con ayuda enviada desde El Salvador, destinada a apoyar a las familias afectadas por el terremoto (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Personal de carga descarga insumos humanitarios en el aeropuerto de Colombia tras la llegada del primer vuelo con ayuda enviada desde El Salvador, destinada a apoyar a las familias afectadas por el terremoto (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Guardar

En horas de la madrugada de este día 12 de agosto, el primer avión con ayuda humanitaria procedente de El Salvador aterrizó en Colombia tras el devastador terremoto que sacudió el occidente del país. El cargamento, que incluye 51 toneladas de insumos esenciales, fue enviado por instrucción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para apoyar a las familias damnificadas.

El movimiento responde a la emergencia nacional declarada por el gobierno colombiano después del sismo de magnitud 7.4 que ha dejado hasta el momento más de 200 víctimas fatales, más de 1,300 personas heridas y cerca de 2,000 desaparecidos.

PUBLICIDAD

El Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” sirvió como centro de operaciones para el embarque y despacho de la ayuda humanitaria. Personal salvadoreño trabajó durante la noche para reunir, embalar y cargar alimentos, artículos de higiene y productos de primera necesidad.

El envío fue organizado bajo directrices del mandatario salvadoreño, quien comunicó públicamente la decisión a través de su cuenta en la red social X, destacando el compromiso solidario de su país con las víctimas del desastre en Colombia.

Según información oficial divulgada por el gobierno salvadoreño, el primer vuelo forma parte de un operativo mayor que contempla el envío de un contingente total de ayuda humanitaria. El segundo despacho, que permitirá alcanzar esa meta, se encuentra en fase de preparación y partirá en las próximas horas, de acuerdo con el reporte oficial del gobierno de El Salvador.

PUBLICIDAD

Equipos salvadoreños hicieron posible la salida del primer avión con 51 toneladas de ayuda humanitaria hacia Colombia tras el devastador terremoto.

El cargamento enviado por el gobierno de El Salvador incluye alimentos no perecederos, agua potable, kits de higiene personal, frazadas, pañales, productos de limpieza y artículos médicos básicos. Estos insumos fueron seleccionados para cubrir las necesidades más urgentes de las familias afectadas por el terremoto, especialmente en las zonas donde el acceso a servicios y bienes esenciales ha resultado interrumpido.

La selección de los productos responde a las recomendaciones de organismos de emergencia, buscando garantizar la seguridad alimentaria, la salud y las condiciones mínimas de bienestar para los damnificados en Colombia.

Impacto del terremoto y situación en Colombia

El fuerte movimiento telúrico que sacudió el pasado lunes a San José del Palmar, en el departamento de Chocó, desencadenó una emergencia humanitaria de gran escala. Las autoridades de Colombia declararon el estado de desastre nacional para facilitar la movilización de recursos y acelerar la llegada de ayuda internacional.

Las cifras oficiales, divulgadas por los medios colombianos, reportan más de 200 fallecidos, más de 1,300 heridos y alrededor de 2.000 personas desaparecidas. El sismo provocó la destrucción de viviendas, hospitales y escuelas, dejando a comunidades aisladas y sin acceso a servicios básicos. En varias localidades, la infraestructura colapsada complica las labores de rescate y asistencia sanitaria.

Varias personas caminan entre los escombros tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque TPX IMAGES OF THE DAY
Varias personas caminan entre los escombros tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque TPX IMAGES OF THE DAY

A pesar del escenario adverso, los equipos de emergencia han logrado rescatar a decenas de personas atrapadas entre los escombros. Entre los casos que han conmovido a la opinión pública destaca el de una madre con su bebé, quienes fueron encontrados con vida tras permanecer varias horas bajo los restos de su vivienda en Chocó.

“La recuperación de sobrevivientes en estas condiciones demuestra el esfuerzo de los rescatistas y da esperanza a las familias afectadas”, señaló un portavoz de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los operativos continúan en búsqueda de más sobrevivientes y en la entrega de atención médica y refugio a los damnificados.

Temas Relacionados

El SalvadorTerremoto ColombiaAyuda humanitariaNayib BukeleVíctimas del terremoto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reserva de Bitcoin de El Salvador sube a 7,740 monedas

El volumen estatal supera los USD 492.4 millones, según datos divulgados en el portal bitcoin.gob.sv, tras nuevas adquisiciones registradas durante la segunda semana de agosto de 2026

Reserva de Bitcoin de El Salvador sube a 7,740 monedas

Aprueban proyecto para que Panamá se adhiera a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

Gobierno afirma que esto repercutirá en la calidad de los servicios de conectividad e internet, abarcando voz, datos, televisión y aplicaciones de telemedicina o navegación

Aprueban proyecto para que Panamá se adhiera a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

Falla nuevo intento por incorporar un tercer operador de telefonía móvil en Panamá

Búsqueda permanece abierta, a la espera de que las condiciones del mercado y el interés empresarial permitan avanzar hacia una mayor competencia

Falla nuevo intento por incorporar un tercer operador de telefonía móvil en Panamá

La Policía Nacional Civil de Guatemala alerta por un aumento de estafas digitales

La institución pidió a la población reforzar cuidados ante engaños por WhatsApp, ligas apócrifas y suplantación de identidad, y recordó recomendaciones como evitar compartir códigos y activar la verificación en dos pasos

La Policía Nacional Civil de Guatemala alerta por un aumento de estafas digitales

Panamá sale a conquistar el Caribe con 55 empresas y una ofensiva exportadora

La misión reunirá a compañías de alimentos, manufactura, construcción, tecnología y servicios con 97 compradores de Curazao, Aruba, Bonaire y Sint Maarten.

Panamá sale a conquistar el Caribe con 55 empresas y una ofensiva exportadora

TECNO

Cómo identificar las falsas capturas de pantalla que comprueban pagos de Mercado Pago, Nequi y más

Cómo identificar las falsas capturas de pantalla que comprueban pagos de Mercado Pago, Nequi y más

Cuánto vale hoy el iPhone 17 Pro Max en Colombia

HONOR Robot Phone ya está disponible: el celular de 200 MP con un gimbal que sigue nuestros movimientos

Las Guerreras K-pop 4K: la velocidad de internet necesaria para ver la película en Netflix sin interrupciones

Lista de celulares sin WhatsApp desde el 15 de agosto de 2026

ENTRETENIMIENTO

Furia apuesta al suspenso con una persecución que desarma la frontera entre el bien y el mal

Furia apuesta al suspenso con una persecución que desarma la frontera entre el bien y el mal

La historia detrás de la película independiente que marcó el regreso de Matthew McConaughey a la actuación después de cinco años

Chris Evans y su regreso como Capitán América: “A los Russo les encanta darle una paliza a Steve Rogers”

Hugh Jackman redefine su entrenamiento: potencia y control a los 57 años

Capoeira, disciplina e identidad: la fórmula de Ricky Martin para seguir dominando los escenarios a los 54 años

MUNDO

Hackers vinculados al régimen chino usaron agentes de IA para vulnerar sistemas del gobierno de Taiwán

Hackers vinculados al régimen chino usaron agentes de IA para vulnerar sistemas del gobierno de Taiwán

La Agencia Internacional de la Energía recortó su previsión de oferta mundial de petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz

Cientos de drones ucranianos golpearon la base rusa de Novorossiysk, el último gran bastión naval de Putin en el mar Negro

Putin amenazó con confiscar barcos europeos en cualquier parte del mundo si se persigue a la flota fantasma rusa

De Tokio a Berlín: cuáles son las mejores ciudades para la Generación Z en 2026, según un ranking global