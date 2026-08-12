Llega a Colombia el primer vuelo con ayuda humanitaria desde El Salvador tras el devastador terremoto

Personal de carga descarga insumos humanitarios en el aeropuerto de Colombia tras la llegada del primer vuelo con ayuda enviada desde El Salvador, destinada a apoyar a las familias afectadas por el terremoto (Cortesía: Secretaría de Prensa).

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En horas de la madrugada de este día 12 de agosto, el primer avión con ayuda humanitaria procedente de El Salvador aterrizó en Colombia tras el devastador terremoto que sacudió el occidente del país. El cargamento, que incluye 51 toneladas de insumos esenciales, fue enviado por instrucción del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para apoyar a las familias damnificadas.

El movimiento responde a la emergencia nacional declarada por el gobierno colombiano después del sismo de magnitud 7.4 que ha dejado hasta el momento más de 200 víctimas fatales, más de 1,300 personas heridas y cerca de 2,000 desaparecidos.

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El Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez” sirvió como centro de operaciones para el embarque y despacho de la ayuda humanitaria. Personal salvadoreño trabajó durante la noche para reunir, embalar y cargar alimentos, artículos de higiene y productos de primera necesidad.

El envío fue organizado bajo directrices del mandatario salvadoreño, quien comunicó públicamente la decisión a través de su cuenta en la red social X, destacando el compromiso solidario de su país con las víctimas del desastre en Colombia.

Según información oficial divulgada por el gobierno salvadoreño, el primer vuelo forma parte de un operativo mayor que contempla el envío de un contingente total de ayuda humanitaria. El segundo despacho, que permitirá alcanzar esa meta, se encuentra en fase de preparación y partirá en las próximas horas, de acuerdo con el reporte oficial del gobierno de El Salvador.

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Equipos salvadoreños hicieron posible la salida del primer avión con 51 toneladas de ayuda humanitaria hacia Colombia tras el devastador terremoto.

El cargamento enviado por el gobierno de El Salvador incluye alimentos no perecederos, agua potable, kits de higiene personal, frazadas, pañales, productos de limpieza y artículos médicos básicos. Estos insumos fueron seleccionados para cubrir las necesidades más urgentes de las familias afectadas por el terremoto, especialmente en las zonas donde el acceso a servicios y bienes esenciales ha resultado interrumpido.

La selección de los productos responde a las recomendaciones de organismos de emergencia, buscando garantizar la seguridad alimentaria, la salud y las condiciones mínimas de bienestar para los damnificados en Colombia.

Impacto del terremoto y situación en Colombia

El fuerte movimiento telúrico que sacudió el pasado lunes a San José del Palmar, en el departamento de Chocó, desencadenó una emergencia humanitaria de gran escala. Las autoridades de Colombia declararon el estado de desastre nacional para facilitar la movilización de recursos y acelerar la llegada de ayuda internacional.

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Las cifras oficiales, divulgadas por los medios colombianos, reportan más de 200 fallecidos, más de 1,300 heridos y alrededor de 2.000 personas desaparecidas. El sismo provocó la destrucción de viviendas, hospitales y escuelas, dejando a comunidades aisladas y sin acceso a servicios básicos. En varias localidades, la infraestructura colapsada complica las labores de rescate y asistencia sanitaria.

Varias personas caminan entre los escombros tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque TPX IMAGES OF THE DAY

A pesar del escenario adverso, los equipos de emergencia han logrado rescatar a decenas de personas atrapadas entre los escombros. Entre los casos que han conmovido a la opinión pública destaca el de una madre con su bebé, quienes fueron encontrados con vida tras permanecer varias horas bajo los restos de su vivienda en Chocó.

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“La recuperación de sobrevivientes en estas condiciones demuestra el esfuerzo de los rescatistas y da esperanza a las familias afectadas”, señaló un portavoz de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los operativos continúan en búsqueda de más sobrevivientes y en la entrega de atención médica y refugio a los damnificados.