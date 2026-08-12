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Las Guerreras K-pop 4K: la velocidad de internet necesaria para ver la película en Netflix sin interrupciones

Si tienes el plan Premium y quieres ver Netflix en una TV usando un dispositivo streaming y un receptor de audio, los tres equipos deben ser compatibles con 4K o HDR

Las guerreras k-pop
Si quieres ver Las guerreras K-pop en 4K en Netflix, es recomendable que tu red WiFi cumpla ciertos requisitos. (Netflix)
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Si quieres ver Las guerreras K-pop en 4K en Netflix, conviene que tu red WiFi cumpla con ciertas características.

La plataforma streaming recomienda una velocidad de 15 Mb/s o superior. Netflix también indica que la velocidad de tu conexión puede consultarse en el sitio web Fast.com.

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En otros dispositivos, como un televisor o un equipo conectado a un televisor, puedes verificar la velocidad de internet desde la app de Netflix con estos pasos:

Las guerreras k-pop
Netflix sugiere contar con una velocidad de 15 Mb/s o más para reproducir contenidos en 4K. (Netflix)

Si ya iniciaste sesión en Netflix:

  1. Ve a la pantalla de inicio de Netflix.
  2. Presiona el botón Atrás en el control remoto para acceder al menú.
  3. Según dónde aparezca el menú, sigue una de estas rutas:
  • Si el menú está en la parte superior: haz clic en tu ícono de perfil (arriba a la izquierda), selecciona Obtener ayuda y luego Comprobar red.
  • Si el menú está en la parte izquierda: ve a la parte inferior de la pantalla, selecciona Obtener ayuda y luego Comprobar red.

Si la comprobación no se realiza o aparece un mensaje de error, por lo general significa que el dispositivo no está conectado a internet. Si la velocidad de internet es más lenta de lo esperado, comunícate con tu proveedor de servicios de internet para recibir asistencia.

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Una sala de estar con un televisor mostrando el logo de Netflix y un smartphone con el mismo logo en una mesa de centro. También hay un control remoto, un sofá y una estantería.
En otros equipos, como un televisor o un dispositivo conectado al televisor, puedes comprobar la velocidad de internet desde la aplicación de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si, en cambio, no has iniciado sesión:

  1. Abre Netflix.
  2. Selecciona Obtener ayuda .
  3. Selecciona Comprobar red.

Qué velocidad de internet necesito para ver la película en otras resoluciones

Para ver Las guerreras K-pop en resolución 720p, necesitas una velocidad de 3 Mb/s o superior. Para tener una experiencia en resolución 1080p, se requiere 5 Mb/s o superior de velocidad.

Cómo obtener la mejor calidad de video en Netflix

Para obtener la mejor calidad de video en Netflix, la plataforma recomienda lo siguiente:

Primero, revisa la etiqueta de calidad de video del contenido. Cada serie y película tiene una página de información con la descripción del título, la clasificación por edad y otros datos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Si la prueba no se completa o aparece un aviso de error, normalmente significa que el dispositivo no tiene conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí también aparecen las etiquetas de calidad de video, que indican con qué calidad se reproducirá ese contenido en el dispositivo que estás usando.

  • 4K o 4K HDR: la resolución más alta disponible actualmente en Netflix. También puede aparecer como Ultra HD o Ultra HD 4K.
  • HD: puede ser alta definición completa (1080p) o alta definición (720p).

Además de la resolución, conviene revisar el rango dinámico (contraste y color), que puede mostrarse de estas formas:

  • Dolby Vision: un sistema de alto rango dinámico (HDR) desarrollado por Dolby Laboratories.
  • HDR o HDR10+: otros formatos de video de alto rango dinámico (HDR).

En segundo lugar, revisa tu plan. Verifica cuál tienes contratado y asegúrate de que incluya la calidad a la que quieres acceder.

Más allá de la resolución, también conviene verificar el rango dinámico (contraste y color). REUTERS/Dado Ruvic
Más allá de la resolución, también conviene verificar el rango dinámico (contraste y color). REUTERS/Dado Ruvic

Después, comprueba tus dispositivos. Para obtener la mejor calidad disponible según tu plan, todos los equipos que uses deben ser compatibles.

Por ejemplo, si tienes el plan Premium y quieres ver Netflix en una TV con un dispositivo de streaming y un receptor de audio, los tres deben admitir 4K o HDR.

También puedes verificar títulos específicos. La mayoría de los contenidos de Netflix (aunque no todos) están disponibles en HD o en 4K. Para ver un listado, puedes buscar “HD” o “4K” dentro de la plataforma.

Primer plano de una persona sujetando un smartphone con ambas manos; la pantalla oscura muestra el logo rojo de Netflix y un icono de carga blanco giratorio.
La mayor parte del catálogo de Netflix (aunque no por completo) está disponible en HD o en 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, revisa la configuración de tu cuenta. Aunque no puedes elegir la resolución desde la configuración, algunas opciones sí influyen en la calidad del video.

La configuración predeterminada suele ser la adecuada, pero conviene confirmar que no se haya fijado en una calidad más baja.

En un navegador web, ve a Configuración de reproducción del perfil con el que quieres ver Netflix y asegúrate de que Uso de datos por pantalla esté configurado en la calidad deseada:

  • 4K: Alta o Automática.
  • HD 1080p: Alta o Automática.
  • HD 720p: Media, Alta o Automática.

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