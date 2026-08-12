Las Guerreras K-pop 4K: la velocidad de internet necesaria para ver la película en Netflix sin interrupciones

Si quieres ver Las guerreras K-pop en 4K en Netflix, es recomendable que tu red WiFi cumpla ciertos requisitos. (Netflix)

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Si quieres ver Las guerreras K-pop en 4K en Netflix, conviene que tu red WiFi cumpla con ciertas características.

La plataforma streaming recomienda una velocidad de 15 Mb/s o superior. Netflix también indica que la velocidad de tu conexión puede consultarse en el sitio web Fast.com.

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En otros dispositivos, como un televisor o un equipo conectado a un televisor, puedes verificar la velocidad de internet desde la app de Netflix con estos pasos:

Netflix sugiere contar con una velocidad de 15 Mb/s o más para reproducir contenidos en 4K. (Netflix)

Si ya iniciaste sesión en Netflix:

Ve a la pantalla de inicio de Netflix. Presiona el botón Atrás en el control remoto para acceder al menú. Según dónde aparezca el menú, sigue una de estas rutas:

Si el menú está en la parte superior: haz clic en tu ícono de perfil (arriba a la izquierda), selecciona Obtener ayuda y luego Comprobar red.

Si el menú está en la parte izquierda: ve a la parte inferior de la pantalla, selecciona Obtener ayuda y luego Comprobar red.

Si la comprobación no se realiza o aparece un mensaje de error, por lo general significa que el dispositivo no está conectado a internet. Si la velocidad de internet es más lenta de lo esperado, comunícate con tu proveedor de servicios de internet para recibir asistencia.

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En otros equipos, como un televisor o un dispositivo conectado al televisor, puedes comprobar la velocidad de internet desde la aplicación de Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si, en cambio, no has iniciado sesión:

Abre Netflix. Selecciona Obtener ayuda . Selecciona Comprobar red.

Qué velocidad de internet necesito para ver la película en otras resoluciones

Para ver Las guerreras K-pop en resolución 720p, necesitas una velocidad de 3 Mb/s o superior. Para tener una experiencia en resolución 1080p, se requiere 5 Mb/s o superior de velocidad.

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Cómo obtener la mejor calidad de video en Netflix

Para obtener la mejor calidad de video en Netflix, la plataforma recomienda lo siguiente:

Primero, revisa la etiqueta de calidad de video del contenido. Cada serie y película tiene una página de información con la descripción del título, la clasificación por edad y otros datos.

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Si la prueba no se completa o aparece un aviso de error, normalmente significa que el dispositivo no tiene conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahí también aparecen las etiquetas de calidad de video, que indican con qué calidad se reproducirá ese contenido en el dispositivo que estás usando.

4K o 4K HDR: la resolución más alta disponible actualmente en Netflix. También puede aparecer como Ultra HD o Ultra HD 4K.

HD: puede ser alta definición completa (1080p) o alta definición (720p).

Además de la resolución, conviene revisar el rango dinámico (contraste y color), que puede mostrarse de estas formas:

Dolby Vision: un sistema de alto rango dinámico (HDR) desarrollado por Dolby Laboratories.

HDR o HDR10+: otros formatos de video de alto rango dinámico (HDR).

En segundo lugar, revisa tu plan. Verifica cuál tienes contratado y asegúrate de que incluya la calidad a la que quieres acceder.

Más allá de la resolución, también conviene verificar el rango dinámico (contraste y color). REUTERS/Dado Ruvic

Después, comprueba tus dispositivos. Para obtener la mejor calidad disponible según tu plan, todos los equipos que uses deben ser compatibles.

Por ejemplo, si tienes el plan Premium y quieres ver Netflix en una TV con un dispositivo de streaming y un receptor de audio, los tres deben admitir 4K o HDR.

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También puedes verificar títulos específicos. La mayoría de los contenidos de Netflix (aunque no todos) están disponibles en HD o en 4K. Para ver un listado, puedes buscar “HD” o “4K” dentro de la plataforma.

La mayor parte del catálogo de Netflix (aunque no por completo) está disponible en HD o en 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, revisa la configuración de tu cuenta. Aunque no puedes elegir la resolución desde la configuración, algunas opciones sí influyen en la calidad del video.

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La configuración predeterminada suele ser la adecuada, pero conviene confirmar que no se haya fijado en una calidad más baja.

En un navegador web, ve a Configuración de reproducción del perfil con el que quieres ver Netflix y asegúrate de que Uso de datos por pantalla esté configurado en la calidad deseada:

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4K: Alta o Automática.

HD 1080p: Alta o Automática.

HD 720p: Media, Alta o Automática.