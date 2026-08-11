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Apple lanza una actualización urgente para Mac: permitía acceder al equipo sin contraseña

Apple corrigió una vulnerabilidad en Compartir Pantalla que podía permitir a un atacante saltarse la autenticación y controlar un Mac de forma remota

Apple lanza actualización urgente sobre su sistema por una vulnerabilidad en su función Compartir Pantalla. (Apple)
Apple lanza actualización urgente sobre su sistema por una vulnerabilidad en su función Compartir Pantalla. (Apple)
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Apple ha lanzado una actualización de seguridad fuera de su calendario habitual para corregir una vulnerabilidad que podía permitir a un atacante saltarse la autenticación de la función Compartir Pantalla de macOS y acceder al ordenador sin disponer de las credenciales del usuario.

El fallo, identificado como CVE-2026-65400, requiere que el atacante esté conectado a la misma red que el Mac y que la función de control remoto esté activada previamente, por lo que su alcance está limitado. Aun así, Apple recomienda instalar cuanto antes las versiones corregidas.

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La vulnerabilidad afecta a Compartir Pantalla, una herramienta integrada en macOS que permite controlar un equipo de forma remota. Al explotar el fallo, un atacante podría superar el mecanismo de autenticación y obtener acceso a funciones del ordenador que normalmente están protegidas por contraseña.

Apple lanza actualización para Mac al detectarse una nueva vulnerabilidad.
Apple lanza actualización para Mac al detectarse una nueva vulnerabilidad. (Foto: X)

Apple ha solucionado el problema en macOS Tahoe 26.6.1, macOS Sequoia 15.7.9 y macOS Sonoma 14.8.9. Las actualizaciones pueden descargarse desde el apartado de Actualización de Software de los equipos compatibles.

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El fallo permitía saltarse la autenticación

Compartir Pantalla permite que un usuario controle un Mac a distancia como si estuviera delante del equipo. Dependiendo de los permisos configurados, esta función puede utilizarse para visualizar el escritorio, abrir aplicaciones, acceder a archivos, gestionar ventanas o reiniciar el ordenador.

El problema de seguridad estaba precisamente en el mecanismo encargado de proteger ese acceso. Un atacante que cumpliera las condiciones necesarias podía saltarse la autenticación de Compartir Pantalla y acceder al equipo sin introducir las credenciales correspondientes.

La nueva vulnerabilidad permitía saltarse la autenticación de las Mac. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
La nueva vulnerabilidad permitía saltarse la autenticación de las Mac. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Sin embargo, la vulnerabilidad no permite atacar indiscriminadamente cualquier Mac conectado a internet. Para aprovecharla, el atacante debe encontrarse en la misma red que el ordenador objetivo. Además, el propietario del equipo tiene que haber activado previamente Compartir Pantalla.

Estas condiciones reducen considerablemente las posibilidades de explotación, aunque no eliminan el riesgo. El escenario puede ser especialmente relevante en redes corporativas, oficinas o entornos donde varios equipos están conectados a una infraestructura común.

Apple publicó el parche fuera de su calendario habitual

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que Apple haya distribuido esta corrección fuera de su ciclo habitual de actualizaciones. Las notas de seguridad de las nuevas versiones están centradas en esta vulnerabilidad, un detalle que ha llevado a investigadores a considerar que la compañía ha tratado el problema con cierta urgencia.

La vulnerabilidad fue comunicada a Apple por Alfredo Pesoli, cofundador y director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad Bynario. Según la información disponible, Apple no tiene constancia de que el fallo haya sido utilizado en ataques reales fuera de entornos de prueba.

Apple decidió publicar el parche de seguridad antes de su calendario habitual.
Apple decidió publicar el parche de seguridad antes de su calendario habitual.

Tampoco existe, por ahora, una prueba de concepto pública que permita reproducir el ataque. Esto significa que no hay indicios públicos de una explotación masiva de esta vulnerabilidad, aunque la existencia de una solución oficial hace recomendable no retrasar la actualización.

Phil Stokes, investigador de SentinelOne, considera que la decisión de Apple de publicar el parche de manera independiente puede ser una señal de que la compañía ha considerado prioritario corregir el problema.

Cómo actualizar un Mac

Los usuarios pueden comprobar si tienen disponible la actualización directamente desde la configuración del sistema. Para hacerlo, deben abrir Configuración del Sistema, entrar en General y seleccionar Actualización de Software.

Desde ese apartado aparecerá la versión correspondiente disponible para el equipo. Los usuarios deben descargar e instalar la actualización y, si el sistema lo solicita, reiniciar el Mac para completar el proceso.

Las diferencias entre los nuevos portátiles de Apple marcan el tipo de usuario y el uso recomendado para cada modelo. (Fotocomposición Infobae)
Apple le pide a sus usuarios actualizar sus Mac para corregir fallos de seguridad. (Fotocomposición Infobae)

Las empresas que utilizan Compartir Pantalla para administrar equipos o acceder a información sensible deberían prestar especial atención a esta actualización. Aunque las condiciones necesarias para explotar el fallo limitan su alcance, un acceso no autorizado a una herramienta de control remoto puede tener consecuencias importantes.

Mantener macOS actualizado permite aplicar la corrección de CVE-2026-65400 y reducir el riesgo asociado a esta vulnerabilidad.

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