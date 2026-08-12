Un rayo impacta una prisión en este estado de EE. UU. y deja 16 personas hospitalizadas durante una tormenta

Un rayo impactó la Grafton Correctional Institution en Ohio y dejó dieciséis personas hospitalizadas tras una tormenta severa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un rayo impactó la tarde del martes la Grafton Correctional Institution en el condado de Lorain, cerca de Cleveland, dejando dieciséis personas hospitalizadas y movilizando a los servicios de emergencia del estado. El incidente afectó a los internos cuando se desplazaban entre edificios tras la comida nocturna, en medio de una jornada marcada por tormentas severas en el Medio Oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con la Ohio Department of Rehabilitation and Correction (ODRC), hasta ahora no se han registrado fallecimientos, aunque uno de los afectados requirió traslado aéreo debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades señalaron que la situación sigue bajo evaluación y que la información se actualizará conforme avance la investigación. La agencia UPI informó que la institución penitenciaria activó sus protocolos de emergencia y mantiene comunicación con las familias de los internos afectados.

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El evento meteorológico se produjo en un contexto de intensas tormentas eléctricas que han impactado a varios estados del país, provocando cortes de energía y alertas por inundaciones, según el National Weather Service. El fenómeno subraya la vulnerabilidad de infraestructuras críticas como las prisiones frente a condiciones climáticas extremas.

¿Dónde ocurrió el rayo en la prisión de Grafton, Ohio?

La Grafton Correctional Institution se ubica en el condado de Lorain, aproximadamente a 48 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio. Según datos oficiales del ODRC y reportes de ABC News, el incidente ocurrió dentro de los terrenos del penal, cuando los internos transitaban entre edificios tras concluir la cena.

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El penal alberga a más de 2.000 personas en régimen de mínima y media seguridad, y ha funcionado desde 1988 como uno de los centros penitenciarios más importantes de la región. La caída del rayo se registró poco después de las 17:00 horas, momento en que la tormenta alcanzó su punto máximo en la zona, de acuerdo con el radar meteorológico consultado por el FOX Forecast Center.

La Ohio Department of Rehabilitation and Correction informó que no hubo muertes, aunque un interno fue trasladado en helicóptero por la gravedad de las lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas personas resultaron heridas por el rayo en la prisión de Ohio?

Según la Ohio Department of Rehabilitation and Correction, dieciséis personas resultaron heridas tras la caída del rayo. De ese total, una requirió traslado aéreo a un hospital regional por la gravedad de las lesiones, mientras que los demás fueron derivados a centros médicos en ambulancias terrestres. La agencia WKYC precisó que los servicios de emergencia de los condados de Lorain, Medina y Cuyahoga participaron en el operativo de atención y evacuación de los afectados.

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“El llamado original informaba de cinco personas alcanzadas por el rayo, pero la cifra aumentó tras la evaluación inicial,” señaló Kim Mason, directora de operaciones de LifeCare Ambulance, en declaraciones reproducidas por The Chronicle. Los hospitales de la red University Hospitals de Elyria y Westlake recibieron a los pacientes, algunos de los cuales presentaban estado crítico al momento del ingreso.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el impacto del rayo?

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia para incidentes de masiva concurrencia. El personal de la Grafton Correctional Institution coordinó la evacuación y atención médica de los internos heridos, en conjunto con los equipos de emergencia regionales. Según el ODRC, se declaró un incidente de víctimas múltiples y se movilizaron recursos de salud y seguridad pública.

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La portavoz oficial JoEllen Smith declaró a medios nacionales que “se continúa evaluando y supervisando la situación” en la prisión, mientras se recopila información sobre la condición de los afectados. La agencia UPI indicó que las familias de los internos hospitalizados están siendo informadas y que la comunicación institucional se mantendrá abierta durante la evolución del caso.

¿Qué antecedentes meteorológicos explican el incidente en la prisión de Grafton?

El incidente ocurrió en un contexto de severas tormentas eléctricas y alertas por inundaciones que afectaron al Medio Oeste y el Ohio Valley. De acuerdo con el National Weather Service, más de 250.000 usuarios sufrieron cortes de energía en Ohio esa tarde, y se emitieron avisos de riesgo por descargas eléctricas y lluvias intensas. El radar meteorológico del FOX Forecast Center mostró una alta concentración de rayos en la zona del penal durante el transcurso de la tormenta.

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Las tormentas de esta magnitud suelen presentarse en los meses de verano en la región, aunque la frecuencia de descargas eléctricas que afectan infraestructura penitenciaria es baja. En los últimos años, no se habían reportado incidentes similares en la Grafton Correctional Institution, que cuenta con planes de contingencia para emergencias climáticas, según el ODRC.

El incidente en la prisión de Grafton ocurrió cuando los internos se desplazaban entre edificios después de la cena, cerca de Cleveland. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se sabe sobre la condición de los internos hospitalizados?

Hasta el momento, la Ohio Department of Rehabilitation and Correction informó que no se han registrado muertes por el incidente. Uno de los internos fue trasladado en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones, mientras los demás permanecen bajo observación médica. Medios como WKYC y UPI destacaron que algunos pacientes ingresaron en estado crítico, aunque se desconoce el tipo exacto de lesiones sufridas.

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El ODRC señaló que la evolución de los pacientes se sigue desde los respectivos hospitales y que se mantendrá informada a la población penitenciaria y a los familiares de los internos afectados. Las autoridades médicas evalúan la necesidad de tratamientos adicionales en función de la respuesta clínica de cada paciente.

¿Cómo afecta el incidente a la operación de la prisión y la seguridad regional?

El impacto del rayo activó medidas preventivas y de contención en la Grafton Correctional Institution, pero no se reportan alteraciones en la seguridad general del penal ni en su operatividad cotidiana, según la información oficial recogida por ABC News. El personal penitenciario continúa supervisando las actividades y el estado de las instalaciones en coordinación con el ODRC.

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Las autoridades estatales han reforzado la comunicación con otros centros penitenciarios para revisar los protocolos frente a tormentas eléctricas y reducir el riesgo de nuevos incidentes. El National Weather Service recomendó a instituciones y comunidades vulnerables extremar medidas de precaución ante el pronóstico de futuras tormentas en la región.

¿Qué acciones futuras anunciaron las autoridades tras el rayo en la prisión de Ohio?

La Ohio Department of Rehabilitation and Correction anunció que mantendrá abiertas las vías de comunicación con las autoridades estatales y federales, y revisará los procedimientos internos para emergencias meteorológicas. Se espera que la investigación sobre las causas del incidente y la respuesta institucional se prolongue durante los próximos días, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en la prevención y gestión de riesgos.

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Las familias de los internos hospitalizados tendrán acceso a información actualizada a través de los canales oficiales del ODRC, conforme evolucione el estado de salud de los afectados. La entidad reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población penitenciaria durante eventos extremos, según declaraciones recogidas por UPI y WKYC.

El caso en la prisión de Grafton expuso la vulnerabilidad de infraestructuras críticas como los complejos penitenciarios ante eventos meteorológicos extremos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pueden impactar las tormentas eléctricas en las infraestructuras críticas de Ohio?

Las tormentas eléctricas representan un riesgo significativo para infraestructuras como prisiones, hospitales y redes eléctricas. En este caso, la caída de un rayo en la Grafton Correctional Institution evidenció la vulnerabilidad de los complejos penitenciarios frente a fenómenos meteorológicos severos. El incidente motivó la revisión de los planes de contingencia y la coordinación entre autoridades estatales y locales para reforzar la protección de instalaciones críticas.

El National Weather Service recordó que el verano es la estación con mayor frecuencia de tormentas eléctricas en el Medio Oeste estadounidense, por lo que recomendó a las instituciones públicas mantener actualizados sus protocolos de emergencia y realizar simulacros periódicos para minimizar riesgos.