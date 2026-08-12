La pelea invisible entre Pep Guardiola y José Mourinho por la aparición en un documental: “Te podés imaginar cómo terminó todo”

Guardiola puso una condición para participar del documental

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La ausencia de Pep Guardiola en la serie documental sobre José Mourinho estrenada en Netflix no pasó inadvertida para el público ni para la prensa deportiva internacional. La producción británica, dirigida por Joe Pearlman y realizada por el equipo detrás del documental de Beckham, generó debate no solo por las revelaciones de la carrera de Mourinho, sino por el motivo que dejó fuera al que muchos consideran su mayor rival futbolístico. Según informó The Sun, Guardiola aceptó participar en la docuserie, aunque impuso una condición que el equipo de producción no logró cumplir: “Sí, nos pusimos en contacto con Pep, quien accedió a concedernos una entrevista, pero con la condición de que José se pusiera en contacto con él en persona”, declaró Pearlman al medio británico.

La noticia, que rápidamente se difundió entre aficionados y periodistas, pone el foco en la relación personal y profesional que han mantenido Mourinho y Guardiola durante décadas. El técnico catalán,ex entrenador del Manchester City, habría accedido a detallar frente a cámara sus enfrentamientos y vivencias compartidas con el portugués, tanto en su etapa como compañeros en el Barcelona como en la época de máxima rivalidad entre el club azulgrana y el Real Madrid. De acuerdo con The Sun, la producción intentó formalizar la entrevista, pero la participación de Guardiola dependía exclusivamente de un contacto directo por parte de Mourinho.

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Joe Pearlman detalló: “Ya te puedes imaginar cómo terminó todo”. La negativa de Mourinho a realizar la llamada selló la ausencia definitiva de su contraparte en el documental, privando a la audiencia del contrapunto más esperado en la serie. Pearlman explicó a The Sun que el requerimiento de Guardiola era tan específico como innegociable y que, al no recibir el pedido personal, la entrevista quedó descartada.

Ambos entrenadores protagonizar un tenso enfrentamiento a lo largo de sus carreras como entrenadores (Reuters)

La docuserie, titulada MOURINHO, repasa en tres episodios los momentos más relevantes de la trayectoria del entrenador portugués. El relato inicia con su salto a la fama en el Porto, pasa por su desembarco en el Chelsea, su histórica conquista del triplete con el Inter de Milán, y desemboca en la etapa de alta tensión mediática y deportiva en el Real Madrid. Según información de The Sun, la serie incorpora testimonios de figuras como John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Sami Khedira, Iker Casillas, Sir Alex Ferguson y Zlatan Ibrahimović.

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Uno de los puntos destacados del guion —según la prensa británica— es la aparición de Iker Casillas, ex arquero del Real Madrid, quien protagonizó con Mourinho una de las rupturas internas más sonadas del fútbol español. Casillas perdió su lugar como titular durante la gestión del portugués y, en el documental, se aborda el conflicto desde ambas perspectivas. Sin embargo, la tensión con Guardiola, que marcó una de las rivalidades más intensas de la última década, queda limitada al relato de Mourinho y de sus allegados, sin la voz directa del propio técnico catalán.

Cabe recordar que el duelo definitivo entre Pep Guardiola y José Mourinho se encendió en las semifinales de la Champions League 2009/10, cuando el Inter de Milán del portugués eliminó al Barcelona en el Camp Nou. Tras resistir de forma heroica con diez hombres, Mourinho dejó una imagen icónica al correr por el césped con el dedo alzado para celebrar ante la afición catalana. La rivalidad alcanzó su punto de máxima ebullición la temporada siguiente, en el marco de la serie de cuatro Clásicos consecutivos entre Real Madrid y Barcelona en 2011, caracterizados por una enorme hostilidad en la cancha y constantes batallas psicológicas en las salas de prensa.

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Fue precisamente en la previa de la semifinal de la Champions de 2011 cuando Guardiola rompió su habitual compostura institucional con un monólogo que pasó a la historia del fútbol. Agotado por las provocaciones previas del técnico luso, Pep miró fijamente a las cámaras en el Santiago Bernabéu en rueda de prensa y sentenció: “En esta sala él es el puto jefe, el puto amo, y no quiero competir en ningún instante. Solo le recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo le conozco”. Al día siguiente, el Barcelona respondió en el terreno de juego ganando 2-0 con una exhibición de Lionel Messi en territorio madridista.

Mourinho y Guardiola se enfrentaron en múltiples ocasiones

Años después, la histórica enemistad se trasladó a Inglaterra con el derbi de Mánchester entre 2016 y 2018, enfrentando a Guardiola en el Manchester City y a Mourinho en el Manchester United. Aunque la tensión bajó de tono en comparación con la época en España, se vivieron choques electrizantes como el triunfo 2-1 del City en Old Trafford durante su campaña de los 100 puntos, o la espectacular remontada 3-2 del United en el Etihad Stadium que retrasó el título de los Citizens. Estos encuentros cerraron el ciclo del choque de estilos más influyente de la era moderna del deporte

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Además de la ausencia de Guardiola, la producción carece de testimonios de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, futbolistas centrales en la historia reciente del Real Madrid y el Barcelona. Como explicó The Sun, el documental sostiene la mirada madridista mediante las declaraciones de Casillas y Khedira, así como el análisis de la prensa de la época.