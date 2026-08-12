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Lista de celulares sin WhatsApp desde el 15 de agosto de 2026

Teléfonos Android y iPhone no podrán abrir, descargar o actualizar la aplicación y tendrán que buscar alternativas para no perder la información guardada

Mantener activo WhatsApp en el dispositivo es clave para la comunicación personal y profesional. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON)
Mantener activo WhatsApp en el dispositivo es clave para la comunicación personal y profesional. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON)
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Desde el 15 de agosto de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con una amplia lista de teléfonos inteligentes que no cumplen con los requisitos técnicos establecidos por Meta.

La decisión impactará tanto a usuarios de Android como de iPhone cuyos dispositivos no logren actualizarse a las versiones mínimas de sistema operativo exigidas por la compañía.

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La actualización responde a la necesidad de garantizar que la plataforma pueda sumar nuevas funciones, fortalecer la seguridad y mantener un rendimiento estable en los dispositivos que aún reciben soporte.

WhatsApp enfoca sus funciones de seguridad y experiencia de usuario en dispositivos actualizados. (Foto: Europa Press)
WhatsApp enfoca sus funciones de seguridad y experiencia de usuario en dispositivos actualizados. (Foto: Europa Press)

Muchos de los celulares que quedarán fuera de WhatsApp fueron populares durante la última década, pero ya no cuentan con las capacidades necesarias para las exigencias actuales de la aplicación.

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Qué modelos de celulares dejarán de tener WhatsApp

La medida afectará principalmente a dispositivos que no puedan instalar Android 5.0 o versiones posteriores y, en el caso de Apple, a los que no alcancen iOS 15.1.

Modelos como el Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite dejarán de ser compatibles. Quedarán fuera el Moto G y el Moto E de primera generación de Motorola.

Celulares Android y iPhone quedarán sin acceso a la app nativa de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Celulares Android y iPhone quedarán sin acceso a la app nativa de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre los dispositivos de otras marcas, la lista incluye el LG Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. En el caso de Sony, los modelos de la familia Xperia como el Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP tampoco podrán seguir utilizando WhatsApp. Para quienes utilicen modelos Huawei, los afectados serán el Ascend Mate y Ascend G740.

En el ecosistema de Apple, la situación depende de la versión de sistema operativo instalada. Los iPhone que no se actualicen a iOS 15.1 quedarán fuera del soporte oficial. Esto incluye modelos como el iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5.

Cuáles problemas pueden experimentar los usuarios antes del corte total

El proceso de desactivación de WhatsApp en los celulares afectados no será inmediato. Inicialmente, los usuarios dejarán de recibir nuevas versiones de la aplicación desde la Google Play Store o la App Store.

App Store - Play Store - apps - tecnología - 20 de enero
Google Play Store y App Store permiten actualizar las aplicaciones. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Más adelante, comenzarán a presentarse problemas como errores al iniciar sesión, fallas al enviar o recibir mensajes y dificultades en las llamadas de voz o videollamadas.

Con el paso del tiempo, la aplicación dejará de funcionar por completo en estos dispositivos. Los usuarios podrían advertir el deterioro progresivo del servicio antes de que la aplicación quede totalmente inoperativa. Por ese motivo, se sugiere anticiparse y revisar el sistema operativo, así como realizar copias de seguridad de los chats.

Cómo saber si un teléfono seguirá siendo compatible con WhatsApp

La primera acción sugerida por Meta es comprobar la versión del sistema operativo instalada en el dispositivo. En Android, esta información se encuentra en el menú Configuración, en el apartado Información del teléfono o Acerca del dispositivo. En iPhone, se revisa en Configuración, General y luego Actualización de software.

Si el dispositivo todavía admite una actualización compatible con WhatsApp, se sugiere instalarla lo antes posible para mantener el acceso a la aplicación.

Se debe guardar la copia de seguridad en Google Drive. (Foto: Europa Press)
Se debe guardar la copia de seguridad en Google Drive. (Foto: Europa Press)

Si en cambio, el celular ya no puede actualizarse, lo más conveniente es realizar una copia de seguridad de los chats mediante Google Drive o iCloud antes del 15 de agosto de 2026. Así será posible restaurar conversaciones, fotos, videos y documentos en un nuevo dispositivo sin perder información.

Qué alternativas tienen los usuarios sin acceso a la aplicación de WhatsApp

Para quienes no puedan actualizar el sistema operativo ni reemplazar el dispositivo antes de la fecha límite, la única alternativa será migrar a un celular compatible. El procedimiento de respaldo de datos se ejecuta desde la propia aplicación de WhatsApp, en la sección de Ajustes, Chats y Copia de seguridad.

Asimismo, se sugiere realizar este proceso con anticipación para evitar pérdidas de contenido personal o profesional. Es útil revisar periódicamente los anuncios oficiales de Meta ante posibles cambios en la política de compatibilidad o la aparición de nuevas funciones que requieran actualizaciones adicionales.

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