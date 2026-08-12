Cuánto vale hoy el iPhone 17 Pro Max en Colombia

iPhone 17 Pro Max en Colombia, precio actualizado y qué incluye la versión base de 256 GB - APPLE

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El iPhone 17 Pro Max se ha consolidado como uno de los smartphones más avanzados y codiciados del mercado colombiano. Su potencia ha generado un ciclo de entusiasmo entre los usuarios que buscan dispositivos premium, tecnología de punta y el ecosistema Apple.

Con novedades en diseño, pantalla, fotografía computacional y potencia, conocer el precio actualizado es clave tanto para quienes planean renovarse como para quienes monitorean tendencias de consumo y tecnología móvil.

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El interés por el costo real en Colombia cobra relevancia porque, en un contexto de inflación, tasas de cambio variables y lanzamientos cada vez más frecuentes, el precio de los teléfonos de gama alta se ha vuelto un indicador del acceso a la tecnología, el poder adquisitivo y la evolución del mercado local.

El iPhone 17 Pro Max llega con pantalla de 6,9 pulgadas y 120 Hz para una experiencia más fluida - REUTERS/Maxim Shemetov

Precio actual del iPhone 17 Pro Max en Colombia

Según la última información reportada por Mac Center, uno de los principales distribuidores autorizados de Apple en el país, el iPhone 17 Pro Max tiene un precio de $6.799.000 COP.

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Por su parte, el modelo iPhone 17 Pro se encuentra en $6.249.000 COP. Ambas cifras corresponden a la versión base de 256 GB de almacenamiento. Los precios pueden variar dependiendo de la capacidad elegida (512 GB, 1 TB o 2 TB para el Pro Max), el color y las promociones vigentes en el canal de venta.

Características del iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 Pro Max se ofrece en acabados como plata, naranja cósmico y azul profundo, con un diseño unibody de aluminio y protección Ceramic Shield 2 al frente y en la parte posterior. Destaca por su pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas, resolución de 2868 x 1320 píxeles y tecnología ProMotion de hasta 120 Hz, que proporciona fluidez en la experiencia visual.

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iPhone 17 Pro Max cuesta $6.799.000 en Colombia, el precio base de 256 GB - REUTERS/Luisa González

A nivel de rendimiento, incorpora el chip A19 Pro, con CPU y GPU de 6 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, enfocado en inteligencia artificial y procesamiento eficiente. El sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP incluye funciones como zoom óptico de hasta 8x, fotografía macro, modo Noche, video 4K Dolby Vision y ProRes, además de herramientas profesionales para creadores de contenido.

La batería del Pro Max permite hasta 37 horas de reproducción de video y hasta 33 horas en streaming, con carga rápida y compatibilidad MagSafe. En cuanto a conectividad, soporta 5G, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, e integra Face ID, reconocimiento facial avanzado y un botón de acción personalizable.

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El iPhone 17 Pro Max incorpora Apple Intelligence, un conjunto de funciones de inteligencia artificial integradas en el sistema operativo iOS 26, que optimiza la comunicación, la expresión y la gestión de tareas cotidianas. Las protecciones de privacidad, uno de los distintivos de Apple, garantizan que los datos personales se mantengan seguros y no sean accesibles por terceros, ni siquiera por la propia Apple.

Apple promete autonomía extensa en reproducción y un rendimiento que busca aguantar jornadas largas, con carga rápida y MagSafe para recargar con menos fricción, un punto clave para quienes viven entre trabajo, transporte y entretenimiento - REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

Opciones de compra y disponibilidad

El modelo Pro Max está disponible en capacidades de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB, y puede adquirirse en tiendas oficiales como Mac Center, Apple Premium Resellers y canales reconocidos de comercio electrónico. El precio puede variar según el distribuidor, promociones bancarias o descuentos de temporada. Además, existe la opción de financiar la compra o acceder a planes de renovación con entrega de dispositivos antiguos.

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El precio publicado incluye impuestos y garantía oficial en Colombia. Es importante verificar que la compra se realice a través de canales autorizados para asegurar soporte técnico y compatibilidad regional, especialmente con las redes móviles y servicios de garantía.

El iPhone 17 Pro Max se posiciona como el smartphone más avanzado de Apple en Colombia, con un precio base de $6.799.000 COP para la versión de 256 GB. Su combinación de diseño, rendimiento, fotografía y autonomía lo ubica entre los modelos más completos del mercado local.

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Para quienes buscan lo último en tecnología móvil, la oferta de Apple sigue marcando el estándar, aunque el acceso a estas innovaciones implica una inversión considerable en el contexto colombiano.