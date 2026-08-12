Uno por uno, los exjugadores de Gran Hermano que volvieron a ingresar a la casa: su rol clave para definir el reality

Gran Hermano Generación Dorada hizo regresar a nueve exparticipantes a la casa de Telefe para acompañar a las jugadoras que siguen en competencia

Guardar

La recta final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) trajo una dinámica que sacudió la convivencia: nueve exparticipantes regresaron a la casa para acompañar a las jugadoras que todavía siguen en competencia.

La gala del martes por la noche arrancó con una sorpresa que las nueve mujeres que permanecían en el juego no anticipaban. El conductor Santiago del Moro convocó a 17 exjugadores a “la arena” y les explicó a las participantes que cada una debería elegir a uno para que volviera y jugara junto a ella durante algunos días.

PUBLICIDAD

El orden de elección se definió por sorteo. Luana Fernández fue la primera en pasar y, tras dudar entre varias opciones, se inclinó por Danelik Galazán, la influencer tucumana que había tenido un fuerte protagonismo durante su paso por el reality. La elección no estuvo exenta de tensión: las dos habían protagonizado un conflicto días antes de que Danelik fuera eliminada.

Luana Fernández eligió a Danelik Galazán pese al conflicto que habían protagonizado antes de la eliminación de la influencer tucumana (Video: GH, Telefe)

A continuación, Yipio Pintos eligió a Catalina “Titi” Tcherkaski, su amiga y compañera de estrategia dentro de la casa. Titi había quedado eliminada en junio en un versus contra Solange Abraham, pero su regreso fue recibido con emoción por Yipio, quien la definió como confidente y aliada. La uruguaya había evaluado primero a La Maciel, pero finalmente optó por el vínculo más cercano.

PUBLICIDAD

Yipio Pintos decidió el regreso de Catalina Titi Tcherkaski a Gran Hermano y reforzó la alianza que habían construido dentro de la casa (Video: GH, Telefe)

El turno de Jennifer “Pincoya” Galvarini fue el que más sorprendió a los presentes. La chilena eligió a Brian Sarmiento, el exfutbolista con quien protagonizó algunos de los enfrentamientos más duros de la temporada. “Con ese hombre peleé a muerte, pero siempre lo quise”, dijo Pincoya antes de que él entrara. El reencuentro fue emotivo y distendido: “Fuiste mi primer amigo acá”, le dijo ella al abrazarlo. Con la llegada de Sarmiento, la casa de Gran Hermano duró menos de 24 horas sin hombres.

Pincoya sorprendió al elegir a Brian Sarmiento, con quien había tenido algunos de los cruces más fuertes de la temporada (Video: GH, Telefe)

Sol Abraham no tardó en decidir: eligió a Tomás “Tomy” Riguera, el participante más joven de la edición y también el primero en ser eliminado de la historia del juego a través de una placa planta. “Me encanta tenerlo acá, que tenga una segunda oportunidad porque estuvo muy poquito y tiene mucho para dar”, expresó Sol antes de que él ingresara. Riguera, por su parte, llegó con una frase concisa: “Todo esfuerzo tiene recompensa”.

PUBLICIDAD

Sol Abraham sumó a Tomás Tomy Riguera a Gran Hermano y le dio una segunda oportunidad al primer eliminado de una placa planta en la historia (Video: GH, Telefe)

Mariela Prieto también generó sorpresa. Teniendo a su alcance a excompañeros con quienes mantuvo vínculos más cercanos, optó por Steffany “Campanita” Pereira, una de las últimas eliminadas de la temporada. La paraguaya, que protagonizó una de las salidas más recordadas de esta edición, no podía creer que la hubieran elegido. El reencuentro fue de pura alegría.

Mariela Prieto dio un giro inesperado al elegir a Campanita, quien había dejado la casa pocos días atrás (Video: GH, Telefe)

Charlotte Caniggia, que venía atravesando una etapa de soledad dentro de la casa, no tuvo dudas: llamó a su gran amigo Sebastián “Cola” Almeida. El detalle fue que Cola entró con un sombrero y unos lentes rojos de gran tamaño, lo que demoró el reconocimiento de Charlotte. Fue el peluche que él traía lo que la terminó de convencer. “Te necesitaba, me quedé muy triste, te extrañaba”, le dijo la mediática al abrazarlo.

PUBLICIDAD

Charlotte Caniggia eligió a Sebastián Cola Almeida en Gran Hermano tras una etapa de soledad y lo recibió con emoción en la casa (Video: GH, Telefe)

Tamara Paganini se emocionó al ver a Nazareno Pompei entre los candidatos y lo eligió sin titubear. Los dos habían construido un vínculo amistoso durante los días que compartieron en el juego. “Yo sabía que me ibas a elegir, como te extrañé, nos vamos a divertir”, le dijo él al reencontrarse con ella.

Tamara Paganini vivió un momento de plena emoción al reencontrarse cara a cara con Nazareno Pompei (Video: GH, Telefe)

Yanina Zilli tuvo la elección más difícil de la noche. Frente a ella estaban Franco Zunino, a quien ella misma describió como alguien a quien “maternó”, y Martín Rodríguez, con quien construyó un vínculo especial. Finalmente optó por Rodríguez. Cuando él fue eliminado oportunamente, Zilli lloró de tal manera que el momento se convirtió en un meme de la temporada.

PUBLICIDAD

Después de meses y tras una despedida previa entre llanto y gritos, Yanina Zilli pudo volver a ver a Martín Rodríguez (Video: GH, Telefe)

La última en elegir fue Alejandra Majluf, cuya decisión era un misterio para todos. Fiel a su estilo impredecible, optó por Jenny Mavinga. El abrazo entre las dos fue inmediato y saltaron juntas como si el tiempo dentro de la casa no hubiera pasado.

A pesar de nunca haberse visto en persona, Alejandra Majluf se inclinó por Jenny Mavinga y completó la actividad (Video: GH, Telefe)

La lista completa de los regresos quedó conformada así: Danelik Galazán, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Tomy Riguera, Campanita Pereira, Cola Almeida, Nazareno Pompei, Martín Rodríguez y Jenny Mavinga. Quedaron fuera de la selección Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Carla “Carlota” Bigliani, Juan Carlos “JC” López, Franco Zunino, Nenu López, Franco Poggio y La Maciel.

PUBLICIDAD

Según explicó Del Moro durante la gala, los exparticipantes nominarán junto a la jugadora que los eligió: la participante oficial dará dos puntos a una compañera, mientras que la visita sumará un voto. Además, todos competirán por un viaje a Bariloche, premio que se llevará el último jugador en abandonar la casa.