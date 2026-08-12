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HONOR Robot Phone ya está disponible: el celular de 200 MP con un gimbal que sigue nuestros movimientos

El smartphone cuenta con un sistema de brazo robótico, lo que permite movimientos precisos y personalizados en tiempo real

Honor presenta su 'Robot Phone'.
El HONOR Robot Phone ya está disponible y abre un segmento de smartphones enfocados en robótica e inteligencia artificial. (Foto: Honor)
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El HONOR Robot Phone llega al mercado para crear un nuevo segmento de dispositivos móviles enfocados en avances robóticos e inteligencia artificial.

El smartphone cuenta con un gimbal mécanico de 3 ejes totalmente motorizado, con el que que es posible tomar fotografías y videos profesionales para una creación de contenido más integral.

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“La industria necesita el valor para evolucionar más allá de la pantalla plana y estática. Los creadores nunca deberían tener que ceder entre movilidad y estabilización profesional. Con el HONOR Robot Phone, pasamos de un dispositivo de grabación pasiva a una herramienta de narración activa y dinámica”, aseguró James Li, CEO de HONOR.

Así es el HONOR Robot Phone y sus funciones de IA

El HONOR Robot Phone es el primer smartphone robótico del mundo, integrando un gimbal mecánico de titanio 4DoF —cuatro grados de libertad— en el propio cuerpo del teléfono.

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Honor anunció el lanzamiento de 'Robot Phone' para el 2026.
La inteligencia artificial del HONOR Robot Phone habilita seguimiento de voz, reconocimiento de gestos, encuadre dinámico y movimientos automáticos. (Honor)

Este sistema, denominado HONOR Titanium Agile Gimbal, es fruto de más de 100 patentes y 60 procesos de manufactura, lo que permite movimientos precisos, ágiles y personalizados en tiempo real.

Gracias a la inteligencia artificial integrada, el dispositivo no solo responde a comandos digitales, sino que puede interactuar físicamente con el usuario y su entorno.

El usuario accede a movimientos automáticos, seguimiento de voz, reconocimiento de gestos y encuadre dinámico, lo que convierte al teléfono en un asistente robótico cotidiano capaz de anticipar necesidades y adaptar su comportamiento a distintos contextos.

Uno de los ejes del dispositivo es su ambición fotográfica, resultado de la colaboración entre HONOR y ARRI, fabricante de cámaras de cine profesional. El celular integra un sistema triple de cámaras: sensor principal de 200 megapíxeles con gimbal motorizado, cámara de teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles y ultra gran angular de 50 megapíxeles.

Honor anunció el lanzamiento de 'Robot Phone' para el 2026.
HONOR y ARRI desarrollaron en conjunto un sistema de cámaras con sensor principal de 200 megapíxeles, teleobjetivo periscópico de 200 megapíxeles y ultra gran angular de 50 megapíxeles. (Honor)

Esta configuración garantiza resultados óptimos incluso en situaciones de iluminación complejas, facilitando la captura de imágenes y videos de nivel profesional. El dispositivo es el primer smartphone que ofrece codificación nativa ARRI Log-C3, compatibilidad con LUTs de cine y captura en espacio de color Wide Gamut 3.

La colaboración permite a los usuarios trabajar con los mismos flujos de color y procesado que utilizan las producciones cinematográficas, además de acceder a previsualización en tiempo real de perfiles ARRI Looks. El procesamiento de imagen por inteligencia artificial mejora la relación señal-ruido del video en 8 dB y sostiene hasta 14 pasos de rango dinámico, características reservadas hasta ahora a equipos especializados.

Desde ARRI, Harald Brendel, director de Ciencia de la Imagen, destacó que la “colaboración con HONOR aporta elementos seleccionados de ARRI Image Science y el pensamiento profesional en flujo de trabajo a un nuevo contexto móvil, ofreciendo a los creadores mayor coherencia, control y flexibilidad creativa desde la captura hasta la postproducción”.

Cómo es el funcionamiento automático del HONOR Robot Phone

El smartphone incorpora el sistema operativo MagicOS y el Modo Robot YOYO, que permite una interacción multimodal con el usuario. A través de percepción contextual, reconocimiento de gestos y localización de la fuente de voz, la cámara puede realizar paneos e inclinaciones automáticas, manteniendo siempre al usuario en el encuadre.

Honor lanza el 'Robot Phone', el celular que integra inteligencia artificial.
MagicOS y el Modo Robot YOYO permiten que la cámara del HONOR Robot Phone realice paneos e inclinaciones automáticas para mantener al usuario en el encuadre. (Honor)

Entre las funciones autónomas destaca AI Object Tracking, que posibilita el seguimiento automático de sujetos en movimiento para no perder el foco en grabaciones dinámicas. El modo AI SpinShot permite ejecutar tomas circulares automatizadas, abriendo nuevas posibilidades creativas para vlogs, transmisiones en vivo y videollamadas.

Una de las innovaciones es la respuesta emocional y adaptativa. El modelo YOYO habilita al teléfono para interpretar el entorno y el estado emocional del usuario, adaptando su comportamiento mediante lenguaje corporal y movimientos físicos. Esto transforma la experiencia de uso: el teléfono deja de ser un simple receptor de órdenes y se convierte en un agente activo y expresivo en la vida cotidiana.

Más especificaciones técnicas, autonomía y diseño premium del HONOR Robot Phone

El HONOR Robot Phone funciona con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, asegurando alto desempeño en IA, imagen y multitarea. Un sistema avanzado de refrigeración mantiene la temperatura del dispositivo estable durante grabaciones prolongadas.

El HONOR Robot Phone incorpora Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de 7.060 mAh, carga rápida de 120W y pantalla LTPO OLED de 6,31 pulgadas.
El HONOR Robot Phone incorpora Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de 7.060 mAh, carga rápida de 120W y pantalla LTPO OLED de 6,31 pulgadas.

Además de una batería de 7.060 mAh de silicio-carbono, que garantiza autonomía durante todo el día y soporta carga rápida de 120W por cable y 50W inalámbrica.

El diseño apuesta por un cuerpo unibody de metal y una pantalla LTPO OLED HONOR AI Eye Comfort de 6,31 pulgadas, protegida por HONOR NanoCrystal Shield. La pantalla soporta frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120Hz y alcanza un brillo máximo de 6.800 nits, integrando tecnologías de confort visual como atenuación PWM de 4.320Hz.

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