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Uruguay prevé hasta 25.000 desplazados por el fenómeno El Niño y gestionó créditos por 750 millones de dólares

El fenómeno podría generar los mayores eventos meteorológicos desde 1950, según las autoridades, entre septiembre y abril

El presidente Yamandú Orsi junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y su ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
El presidente Yamandú Orsi junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y su ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
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Uruguay está en alerta por lo que pueda pasar a partir de septiembre, cuando están pronosticadas para el país lluvias que llevarían a la evacuación de 25 mil personas, según los cálculos del gobierno. Ante este escenario, el Ejecutivo de Yamandú Orsi gestiona créditos por USD 750 millones de dólares de organismos multilaterales para mitigar los posibles efectos de El Niño.

La decisión fue informada este lunes por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras una reunión del Consejo de Ministros. Sánchez tiene un rol similar al de un jefe de gabinete, una figura que existe en otros países.

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El Niño es un fenómeno que se da cuando la temperatura del océano Pacífico aumenta de manera anormal. Para este año, los aumentos pronosticados serían de entre 3°C y 4°C, cifras que están muy por encima de lo habitual. Una mayor temperatura del océano favorece un incremento de las lluvias en la región.

El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez (Presidencia)
El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez (Presidencia)

En una conferencia de prensa tras el gabinete ministerial, Sánchez informó que el gobierno logró acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para obtener créditos contingentes por USD 750 millones para “atender desastres naturales”, según el comunicado de Presidencia.

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De este total, USD 300 millones estarán disponibles en 2026 y otros USD 450 millones en 2027. Así se lograría “mitigar los eventuales perjuicios que ocasiona el fenómeno climático a la población”.

Estos créditos de contingencia nos van a permitir hacer frente a esta severidad”, dijo Sánchez.

Uruguay decreta 120 días de emergencia agropecuaria por las inundaciones
Fotografía de una calle inundada en Salto (Uruguay). EFE/ Focouy

El gobierno uruguayo estima que la cantidad de personas desplazadas podría llegar a las 25.000 y las evacuadas a más de 5.000, informó Sánchez en base a analistas internacionales y científicos. Además, los pronósticos indican que se acumularían lluvias que podrían llegar a los 500 milímetros en 30 días, un poco menos de la mitad de lo que llueve normalmente en un año (unos 1.200 milímetros).

Los eventos más severos están pronosticados para septiembre y noviembre, y hay un 80% de probabilidades de que lleguen a abril de 2027.

Este escenario tendrá impactos en la vivienda, el trabajo, el turismo y “la vida social de los ciudadanos”, expresó el secretario de Presidencia, este domingo. El Niño ocasiona “distorsiones muy grandes en la vida de todos nosotros”, dijo Sánchez.

inundaciones Uruguay
Un operativa de desplazamiento de personas en Uruguay (@EjecitoUy)

“Vamos a tener que recurrir a la responsabilidad, a la solidaridad y al compromiso del conjunto del pueblo uruguayo para enfrentar esta situación, que tiene toda la previsión de ser muy severa”, agregó.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, habló días atrás de este evento en una comparecencia al Parlamento. “Tenemos una alta probabilidad de que entre octubre y diciembre se den eventos climáticos mucho más frecuentes y mucho más extremos; probablemente, sean los mayores desde 1950”, señaló basado en los estudios del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Oddone agregó que el “mayor impacto va a tener lugar entre los meses de noviembre y diciembre” y señaló que se prevé una “segunda etapa crítica” en abril de 2027.“Tenemos una ventana de tiempo de extraordinaria gravedad y estamos trabajando en eso”.

.El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza su Consejo de Ministros (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
.El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza su Consejo de Ministros (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

En ese ámbito, Oddone detalló que el préstamo de USD 750 millones tiene “tasas de interés muy bajas”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló sobre esta preocupación la semana pasada. “Lo complejo va a empezar a partir de septiembre. Me tocó estar en la asunción de la presidenta [Keiko] Fujimori y ella planteó que el primer objetivo de su gobierno era enfrentar el fenómeno de ‘El Niño’. Por lo tanto, es un tema regional”, señaló el mandatario en una conferencia de prensa.“En América nos golpea muy fuerte”, agregó.

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