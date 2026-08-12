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Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero del Manchester City: “Llegué para defender al mejor club del mundo”

El arquero de 34 años se sumó al equipo inglés procedente del Olympique de Marsella y será el tercer argentino en la Premier League

El arquero de la selección argentina jugará en el equipo de Manchester
El arquero de la selección argentina jugará en el equipo de Manchester (Manchester City)
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Gerónimo Rulli fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Manchester City. El arquero argentino de 34 años firmó contrato por dos años con el equipo inglés y tendrá su primera experiencia en la Premier League tras su reciente paso por Olympique de Marsella. “Llegué para defender al mejor club del mundo”, dijo el guardametas que viene de ser parte de la nómina de la Selección en el Mundial 2026.

Con su llegada, la Premier League tendrá tres arqueros argentinos. Además de Rulli estarán Emiliano Dibu Martínez en Aston Villa y el marplatense Franco Ravizzoli en Leicester. El City le compró el pase en 3.5 millones de euros al Marsella y se sumará a un plantel que tiene como titular al italiano Gianluigi Donnarumma y al inglés Marcus Bettinelli como alternativa.

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“Esta es una oportunidad increíble para mí y tenía que aprovecharla. Cuando se presenta la oportunidad de unirme al Manchester City, hay que ir a por ella”, dijo Rulli en declaraciones al sitio oficial de los Ciudadanos. “Todo el mundo sabe lo impresionante que es este club. El éxito del City a lo largo del tiempo ha sido impresionante. Todos con los que he hablado sobre el City me han dicho que tenía que unirme a ellos porque es un club con estándares increíblemente altos”, agregó.

“Todo profesional desea estar en un entorno de alto rendimiento y estoy deseando empezar porque sé que mejoraré y aprenderé, que siempre es mi principal prioridad. Mi trabajo ahora consiste en entrenar duro, conocer a los jugadores y al cuerpo técnico, y hacer todo lo posible para alcanzar mi mejor nivel”, sumó Gerónimo en su presentación.

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Gerónimo Rulli durante su paso por Olympique de Marsella (REUTERS/Yves Herman)
Gerónimo Rulli durante su paso por Olympique de Marsella (REUTERS/Yves Herman)

Hugo Viana, director deportivo del City, remarcó las ganas que mostró desde un primer momento el arquero argentino de unirse al club. “Durante nuestras conversaciones, me ha impresionado mucho; tiene un gran deseo de unirse a nosotros. Está claro que estamos fichando a un profesional brillante, además de un portero de primera categoría”, expresó el directivo.

Cabe recordar que el arco en el combinado inglés, que ahora comanda Enzo Maresca, sufrió modificaciones en el puesto durante la pasada temporada. Donnarrumma llegó para el segundo semestre de 2025 tras la marcha del brasileño Ederson al Fenerbahce Turquía luego de ocho años en el club. El suplente, Stefan Ortega, emigró al Nottingham Forest y hasta el veterano Scott Carson (protagonista de un curioso caso en el club) decidió retirarse del profesionalismo. En ese marco, el arquero de la selección italiana quedó con el joven James Trafford (23 años) y el experimentado Marcus Bettinelli (34) en sus espaldas.

Nacido en La Plata un 20 de mayo de 1992, Rulli se inició en las divisiones inferiores de Estudiantes y debutó en la Primera del Pincha el 8 de abril de 2013 bajo la dirección técnica del interino Martín Zuccarelli. Tras consolidarse bajo los tres palos, el arquero fue transferido a la Real Sociedad en 2014 luego de cumplir 53 encuentros con los albirrojos. En el club de San Sebastián dejó una huella importante, con cinco temporadas y 170 partidos como guardián del arco del conjunto vasco.

Su carrera a nivel clubes continuó en el Montpellier de Francia por una temporada y regresó a España para jugar en el Villarreal en 2020. Luego de 80 partidos con el Submarino Amarillo, Rulli fue transferido al Ajax de Ámsterdam en 2023 y jugó 32 encuentros antes de salir nuevamente rumbo a la Ligue 1 para defender la camiseta del Olympique de Marsella por dos años (39 apariciones).

En paralelo, Gerónimo Rulli tuvo una participación activa en la selección argentina. En 2016 fue convocado a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con el equipo Sub 23 y repitió en Tokio 2020. En la mayor, debutó en 2018 bajo la conducción de Lionel Scaloni en un partido amistoso frente a Guatemala. También fue parte del plantel en los últimos Mundiales 2022 y 2026, siendo campeón del mundo y de América en 2024.

Gerónimo Rulli fue presentando en el Manchester City
Gerónimo Rulli fue presentando en el Manchester City (Manchester City)

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