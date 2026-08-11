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Apple no lanzaría todos los iPhone 18 en 2026: este es el cambio histórico tras salida de Tim Cook

Apple dividiría por primera vez su nueva generación de teléfonos en dos ventanas de lanzamiento para evitar concentrar todos sus modelos en septiembre de 2026

Apple dividiría el lanzamiento del iPhone 18. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Apple dividiría el lanzamiento del iPhone 18. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
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Apple prepara un cambio importante en su tradicional calendario de lanzamientos del iPhone. La compañía estaría planeando dividir la llegada de la familia iPhone 18 en dos etapas, de modo que no todos los modelos de esta generación llegarían al mercado durante el mismo año.

Según las últimas informaciones difundidas por Mark Gurman de Bloomberg, los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se presentarían en septiembre de 2026, junto con el primer iPhone plegable de Apple, mientras que los modelos más económicos, el iPhone 18 y el iPhone 18e, se reservarían para la primavera de 2027.

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La estrategia supondría una ruptura con la dinámica que Apple ha mantenido durante buena parte de la historia del iPhone. Desde el lanzamiento del primer modelo en 2007, la compañía ha utilizado principalmente septiembre como el momento para presentar sus nuevas generaciones de teléfonos.

Apple no lanzaría todos los modelos de iPhone 18 en setiembre de 2026. (Europa Press)
Apple no lanzaría todos los modelos de iPhone 18 en setiembre de 2026. (Europa Press)

Aunque algunos dispositivos han tenido calendarios diferentes, la llegada de los principales modelos de cada generación se ha concentrado tradicionalmente en una misma época del año.

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Una generación de iPhone dividida en dos años

Con el nuevo calendario, Apple podría establecer dos grandes ventanas para renovar su catálogo de teléfonos. La primera tendría lugar en la segunda mitad de 2026 y estaría protagonizada por los modelos de gama alta. Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max serían los principales representantes de esta etapa y llegarían acompañados por el esperado primer teléfono plegable de la compañía.

La segunda fase se trasladaría a la primavera de 2027. En ese momento sería el turno del iPhone 18 estándar y el iPhone 18e, dos dispositivos dirigidos a usuarios que buscan alternativas más económicas dentro de la familia.

De confirmarse, el cambio permitiría que Apple repartiera las novedades de una generación en diferentes momentos en lugar de concentrarlas durante el evento tradicional de septiembre. Esto también modificaría la manera en que la compañía presenta y promociona sus teléfonos, al otorgar mayor protagonismo individual a cada lanzamiento.

iPhone 18 - Apple - Isla Dinámica - iOS - tecnología - 26 de febrero
Apple cambia de estrategia y ahora presentará en dos fechas los diferentes modelos de iPhone 18. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Priyanshu Singh)

Apple busca reducir la presión sobre sus lanzamientos

El posible cambio de calendario podría responder a la creciente complejidad de desarrollar una familia de iPhone cada vez más amplia. Presentar numerosos modelos de forma simultánea implica coordinar el desarrollo del hardware, la producción, la distribución y las campañas de marketing en una única ventana temporal.

Dividir los lanzamientos permitiría a Apple distribuir parte de esa presión durante varios meses. También podría facilitar que cada nuevo dispositivo tenga una mayor exposición mediática y comercial, en lugar de competir por atención con otros modelos presentados durante el mismo evento.

La estrategia también coincidiría con un momento de mayores costes para la industria tecnológica. Componentes como la memoria RAM y el almacenamiento están experimentando un fuerte encarecimiento, lo que supone una presión adicional para los fabricantes de dispositivos electrónicos.

Apple introduce colores inéditos en el iPhone 18 Pro: marrón café, morado profundo y burdeos borgoña. (9to5mac)
Apple planea dividir sus lanzamientos para distribuir mejor las campañas de sus diferentes modelos de iPhone 18. (9to5mac)

Sin embargo, las informaciones disponibles no permiten establecer que el aumento de los precios de estos componentes sea la causa directa del nuevo calendario. La decisión podría responder principalmente a cuestiones relacionadas con la planificación de la producción y la estrategia comercial de Apple.

El iPhone plegable será una de las novedades de 2026

Si las previsiones de Gurman se cumplen, septiembre de 2026 tendrá un protagonismo especial para Apple. Además de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, la compañía presentaría su primer iPhone plegable, un producto que lleva años formando parte de los rumores sobre el futuro de la línea de teléfonos.

La incorporación de este dispositivo permitiría a Apple reforzar todavía más la importancia de la primera etapa de lanzamientos de la generación. Los modelos de gama alta y el nuevo formato plegable concentrarían buena parte de la atención, mientras que los modelos más accesibles quedarían para una segunda fase.

iPhone 17 Air presenta problemas al tomar fotos en lugares de alta luminosidad.
El iPhone 18 no será el único modelo que presente Apple en setiembre de 2026. (Foto: Apple)

Así, la familia iPhone 18 podría marcar el comienzo de una nueva estrategia de Apple: una generación de teléfonos que ya no necesariamente tendría un único momento de lanzamiento, sino que se desplegaría durante dos años. Por ahora, la compañía no ha confirmado oficialmente estos planes, por lo que el calendario definitivo podría cambiar antes de su presentación.

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