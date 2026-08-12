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El video romántico de Denisse González a Bautista Mascia tras recibir el alta: “Cambiaste por completo mis días”

La ex Gran Hermano ya está en su casa luego de más de una semana en una clínica. La dedicatoria para el campeón del reality, que la acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida

Luego de recibir el alta, la ex Gran Hermano le dedicó un romántico mensaje a su novio

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Tras más de una semana internada en la Clínica Bazterrica, Denisse González recibió el alta médica y continúa su recuperación en su domicilio. Durante todo este tiempo, a su lado estuvo Bautista Mascia, a quien conoció en la casa de Gran Hermano 2023/2024 donde comenzaron una relación. Una vez en su casa, la influencer le dedicó unas emotivas palabras con un video que reflejó la vida en el sanatorio.

“Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos”, escribió la exparticipante de , y sumó: “Es cierto, no hay un manual para ninguna relación, pero la forma en la que elegís acompañar al otro cuando todo se pone difícil puede cambiarlo todo. Y vos cambiaste por completo mis días, te amo”.

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El destinatario del mensaje fue Mascia, ganador de Gran Hermano 2023, quien no se fue de la clínica durante toda la internación. Él mismo había mostrado, días antes, la textura de esos días a través de sus redes: el mate compartido, los juegos de mesa sobre la cama, momentos más distendidos entre ramos de flores y máscaras faciales hasta que el cansancio arrasa con todo y cualquier posición es buena para dormir un rato y recargar energías.

La influencer acompañó el material con el tema “El túnel de la vida”, de El Plan de la Mariposa. “Me aferré mucho a esta canción estos días”, explicó, y eligió los versos que reflejaron estos días de incertidumbres y temores. “Al parecer hay una luz en el túnel de la vida. En la mía fuiste vos salvándome la mía. Si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón, yo con vos lo canto, lo vuelvo canción”, canta la banda de Necochea, mientras las imágenes muestran un compendio de esta semana larga.

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Hombre con camiseta negra y mujer con pijama rayado sentados en cama de clínica. Equipos médicos, mate, teléfono y vasos en la habitación
Denisse Gonzalez y Bauti Mascia en una postal de sus días en el hospital (Instagram)

La internación de González había comenzado a partir de un chequeo de rutina que arrojó valores alarmantemente bajos: el recuento de plaquetas había caído a apenas 3.000, una cifra que obligó a su ingreso inmediato. La evolución no fue lineal —en un momento los valores volvieron a descender y el equipo médico tuvo que ajustar el protocolo—, hasta que el lunes 10 de agosto la balanza se inclinó hacia el alivio.

“Logramos salir del estado de riesgo, aunque todavía no estoy curada, no sabemos la causa y la lucha recién empieza”, escribió en Instagram junto al video. El alta, aclaró, no es el punto final: deberá regresar con frecuencia al hospital y mantener controles diarios mientras los especialistas continúan la búsqueda de un diagnóstico definitivo. “Aún queda un camino por recorrer pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme”.

Denisse González el día que recibió el alta junto a Bauti Mascia
Denisse González el día que recibió el alta junto a Bauti Mascia

También pasaron por la habitación su madre, su padre y sus amigas. “Mi imperio romano es recordar que, mientras estaba internada, mi mamá, mi papá, mi novio y mis amigas dejaron todo de lado para quedarse conmigo y repetirme que todo iba a estar bien”, escribió González. Las visitas llegaron con flores, mosaicos de piedritas de colores, películas animadas en la computadora y un cuaderno donde alguien dibujó un gatito rodeado de pétalos violetas con la firma “Plaquetitas”.

Al salir, González agradeció al equipo de la Clínica Bazterrica y les habló a sus seguidores: “Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días”. El regreso al hogar, acompañada por Mascia, lo describió con precisión: “Poder dormir en mi propia cama, caminar, sentir el sol en la cara. Abrazar un poquito de mi vida otra vez. Un día a la vez”.

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