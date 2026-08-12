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Estalló el escándalo entre Memphis Depay y Corinthians tras la finalización del contrato: “No dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”

El delantero holandés publicó un comunicado tras el anuncio del club brasileño en la previa al duelo por Copa Libertadores frente a Rosario Central

Memphis Depay estalló en sus redes sociales (Efe)
Memphis Depay estalló en sus redes sociales (Efe)
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El futuro de Memphis Depay en el fútbol brasileño experimentó un giro inesperado tras el anuncio de Corinthians sobre el fin de su vínculo contractual con el delantero neerlandés. El club comunicó públicamente que, por motivos “exclusivamente financieros”, decidió no renovar el contrato del atacante de 32 años, cuyo acuerdo había expirado a finales de julio. La resolución, según la entidad, busca preservar la “salud financiera” de la institución y garantizar su sostenibilidad en el contexto actual.

El propio Memphis Depay utilizó sus redes sociales para expresar su malestar ante la decisión de la directiva. En un extenso mensaje, el exjugador de Barcelona y Atlético de Madrid aseguró que existía un compromiso formal para extender su estadía por dos temporadas adicionales. “Muy decepcionado de leer que el Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más”, escribió el internacional neerlandés. El futbolista detalló que la renovación había sido pactada “explícitamente tanto por el presidente como por los departamentos deportivo, legal y financiero”. Según sus palabras, “algunas personas decidieron romper este compromiso”.

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La reacción de Depay no se limitó al plano testimonial. El delantero advirtió que no permitirá que el desenlace quede sin consecuencias: “Yo no quería que esto suceda y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para defender mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan por seguro que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”.

Captura de pantalla de un tweet de Memphis Depay con su perfil y un comunicado sobre el incumplimiento de un acuerdo contractual
El futbolista Memphis Depay difundió un comunicado en redes sociales

De acuerdo con reportes de medios brasileños relevados por Globo Esporte, la deuda acumulada de Corinthians con el delantero alcanzaría los 42 millones de reales (aproximadamente 8 millones de dólares), cifra que no incluye intereses. El vínculo de Depay con el club paulista se inició en septiembre de 2024, periodo en el que el jugador disputó 79 partidos, marcó 20 goles y sumó tres títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, y la Supercopa Rei en 2026.

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En el comunicado oficial divulgado por Corinthians, la directiva explicó que asumir un nuevo compromiso contractual con el delantero “no sería compatible, en este momento, con el equilibrio financiero que debemos preservar para garantizar la sostenibilidad de la institución”. El club también agradeció a Depay “por su dedicación y los resultados alcanzados” durante su paso por la entidad.

En la nota oficial, Corinthians anticipó que el presidente del club, Osmar Stabile, ofrecerá en los próximos días una conferencia de prensa para detallar los motivos de la decisión. La directiva justificó la demora en la resolución del caso por tratarse de “un jugador diferenciado”.

La decisión de no renovar a una de las principales figuras ofensivas del plantel se produce en un contexto de incertidumbre deportiva. El equipo, dirigido por Fernando Diniz, encara los octavos de final de la Copa Libertadores con bajas sensibles en ataque. Lesiones de jugadores clave como Yuri Alberto, junto a las ausencias de suplentes habituales como Zakaria Labyad, Vitinho y Kayke, han obligado al técnico a recurrir a futbolistas menos habituales. Entre ellos, Pedro Raúl se perfila como titular tras haber convertido dos goles en sus recientes apariciones.

La agenda inmediata del conjunto paulista marca el viaje a Argentina para enfrentar a Rosario Central este jueves, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que se jugará en el Estadio Gigante de Arroyito, contará con una plantilla mermada y sin la presencia de Depay. El compromiso de vuelta está programado para el 20 de agosto en el Neo Química Arena, en Sao Paulo.

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