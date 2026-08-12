Leve baja de la inflación en Estados Unidos: cedió al 3,4% interanual en julio

Una mujer compra fruta en una tienda de la ciudad de Nueva York, EE. UU. REUTERS/Brendan McDermid

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La inflación de Estados Unidos cedió 0,1% en julio, después de haber caído 0,4% en junio, y dejó una variación interanual de 3,4%, según informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales.

El dato mostró una leve desaceleración frente al 3,5% interanual registrado en junio. La medición excluye cualquier ajuste estacional en la comparación de 12 meses y dejó además una variación anual de 2,5% en el índice subyacente, que no incluye alimentos ni energía. Según expertos, este dato reduce la presión sobre la Reserva Federal, responsable de fijar las tasas de interés en el país norteamericano.

La presión principal del mes vino de la vivienda. El índice de refugio avanzó 0,1% en julio y explicó cerca de dos tercios del aumento mensual del índice general.

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La vivienda explicó dos tercios del alza

Los alimentos también subieron 0,1% en el mes. Dentro de ese rubro, la comida fuera del hogar aumentó 0,3%.

La energía marcó el movimiento opuesto y cayó 1,5% en julio. Esa baja moderó el avance del índice general en un mes en el que la inflación retomó terreno tras la contracción de junio.

El índice subyacente, seguido de cerca por su capacidad para mostrar la trayectoria de fondo de los precios, avanzó 0,2% luego de haber quedado sin cambios el mes anterior. Entre los componentes que subieron figuraron la atención médica, las tarifas aéreas, las comunicaciones, la educación y la recreación.

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Se muestra un cartel de "Se vende" de una vivienda en Encinitas, California, EEUU. REUTERS/Mike Blake

La energía cayó, pero siguió alta en un año

El dato respondió a una pregunta central del mercado: qué ocurrió con los precios al consumidor en julio y dónde estuvo la presión inmediata. La inflación general volvió a subir en términos mensuales, con la vivienda como principal motor, mientras la energía retrocedió en el mes pero mantuvo un fuerte aumento en la comparación interanual.

Entre los rubros que bajaron en julio, el seguro de vehículos motorizados figuró entre los principales descensos. En la comparación de 12 meses, el índice de alimentos avanzó 3,0%.

El índice de energía acumuló un aumento de 14,7% en los 12 meses cerrados en julio.

En términos mensuales, la inflación aumentó una décima después de haber registrado una caída anterior del 0,4 %.

El dato subyacente intermensual subió un 0,2 %, tras haberse mantenido sin cambios en junio.

El índice de energía cayó un 1,5 % en julio, una moderación más modesta que la bajada del 5,7 % del mes anterior, aunque lo suficiente para influenciar la ligera bajada del dato general y a pesar de la ruptura de la tregua en el conflicto entre EE.UU e Irán, que volvió a declarar cerrado el estrecho de Ormuz, vía clave de crudo y mercancías.

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Un cliente se prepara para repostar en un Costco de Ridgeland, Mississippi. (AP Foto/Rogelio V. Solis,)

En el séptimo mes del año se registró una subida del 0,1 % en la vivienda, que significó aproximadamente dos tercios del aumento mensual del índice general, y en los alimentos, según el BLS.

El índice de alimentos también aumentó un 0,1 % durante el mes, impulsado por un incremento del 0,3 % de los alimentos consumidos fuera del hogar.

Estas alzas mensuales impidieron una desaceleración más fuerte del dato general.

En términos interanuales, el componente de energía subió un 14,7 %, mientras que el de los alimentos aumentó un 3 % durante el último año.

La atención médica, las tarifas aéreas, la comunicación, la educación y la recreación estuvieron entre los índices que crecieron en julio.

Entre los que disminuyeron destacan el componente de seguros de vehículos de motor.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y sirven a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria.

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La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3,5 y el 3,75 % al término de su reunión de fines de julio, la segunda presidida por Kevin Warsh como jefe del banco central.