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Se rompió un caño principal de agua, anegó las calles de Temperley y afecta al servicio en el conurbano sur

Los problemas comenzaron durante la madrugada de ayer en la esquina de Pasco y Caaguazú, en Lomas de Zamora. Por el incidente, hay varias escuelas sin clases. Las imágenes del incidente

Una rotura en una cañería principal de AySA de 800 milímetros provocó una pérdida de agua y el anegamiento de calles
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Una rotura en una cañería principal de AySA provocó desde la madrugada de ayer pérdidas de agua y el anegamiento en las calles de Temperley, con posibles interrupciones en la prestación del servicio.

El epicentro del incidente se produjo en Pasco y Caaguazú, en la mencionada localidad del partido de Lomas de Zamora. Las calles se transformaron en un río. Cada vez que circulan vehículos, el agua se desplaza hacia las veredas y eleva su nivel sobre los cordones, lo que complica el tránsito vehicular, como peatonal.

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La prestadora Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que por estas horas seguía trabajando en la reparación de una cañería de agua de 800mm de diámetro. Desde ayer, tras detectarse el escape, equipos técnicos de la empresa “se movilizaron de inmediato al lugar para evaluar la situación y poner en marcha un operativo de emergencia que permitió iniciar las tareas”, indica un comunicado oficial.

La cañería dañada corresponde a una de las impulsiones de salida de la Estación Elevadora Quilmes, que opera como infraestructura para la distribución de agua potable a alta presión en la región. “Se estima que los trabajos de reparación finalicen al mediodía de hoy”, señala AYSA.

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Rotura de caño de agua en Temperley
El incidente en Temperley fue confirmado por AySA, que activó un operativo de emergencia para evaluar la rotura y restituir el servicio de agua

Desde las primeras horas de este martes, los equipos iniciaron la excavación para descubrir la zona y reemplazar el tramo afectado.

Las cuadrillas ya retiraron la sección dañada y trabajan en un pozo de cinco metros de profundidad, utilizando mangueras para extraer el agua acumulada antes de instalar la nueva tubería. Sin embargo, el drenaje se dificulta porque el agua extraída del pozo no fluye hacia la red pluvial, quedando estancada en las esquinas.

Mientras tanto, la vida cotidiana de los vecinos está alterada. Muchos deben salir de sus casas con calzado de repuesto y enfrentan problemas para desplazarse por la zona, considerada de alto tránsito comercial. Y varias escuelas del sur bonaerense suspendieron las clases.

Para llevar adelante la reparación fue necesario interrumpir el bombeo de agua en la línea de impulsión que abastece al partido de Almirante Brown y a sectores de Lomas de Zamora y Quilmes. Como consecuencia, se advirtió que podría registrarse afectación en el servicio de agua potable en estas zonas mencionadas mientras continúen las tareas y se trabaja en normalizar el sistema.

“Debido a la complejidad de este tipo de intervenciones sobre cañerías de gran diámetro que transportan agua a alta presión, los tiempos iniciales estimados se vieron afectados por las condiciones del terreno y el volumen de agua”, indica el comunicado de la empresa.

Rotura de caño de agua en Temperley
AySA advirtió que la rotura de la cañería podría afectar el servicio de agua potable en las zonas alcanzadas

Algunos residentes informaron que no todos los hogares sufren cortes de agua, ya que ciertas viviendas están conectadas a otras redes. Desde AYSA indicaron que una vez finalizados los trabajos, “la puesta en marcha del bombeo y la recuperación de la red deben realizarse de manera gradual, a fin de evitar esfuerzos sobre la cañería y prevenir nuevas roturas”.

Recomendaciones para los usuarios

La empresa recordó que, durante la recuperación de la red, podría observarse turbiedad debido al arrastre de sedimentos presentes en las cañerías tras el vaciado necesario para la intervención.

En caso de presentarse este fenómeno, AySA recomendó dejar correr el agua por algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual. Según el comunicado, la compañía garantiza la potabilidad del agua mediante controles de calidad durante todo el proceso.

En este marco, la prestadora del servicio continúa asistiendo con camiones cisternas a los hospitales y centros de salud afectados para garantizar el abastecimiento de agua potable hasta que se normalice el servicio.

Ante la persistencia de inconvenientes, AySA recomendó a los usuarios consultar en su sitio web si su domicilio se encuentra afectado por una interrupción del servicio. La verificación puede realizarse en https://aysa.com.ar/usuarios/interrupcion_servicio.

La empresa recordó que se encuentran disponibles varios canales de atención para consultas y reclamos: el canal de WhatsApp 11-5984-5794, los perfiles oficiales en Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) en el horario de 6 a 24, y la línea telefónica 0800-321-AGUA (2482), disponible durante las 24 horas.

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