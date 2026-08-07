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Cómo activar el Modo Descanso en Android y iPhone para dormir mejor y cuidar tu salud

El ajuste está disponible en Android e iPhone y permite limitar las alertas, reducir la luz azul y personalizar el teléfono durante la noche

Android y iPhone cuentan con un Modo de descanso para evitar el uso del celular durante las noches.
Android y iPhone cuentan con un Modo de descanso para evitar el uso del celular durante las noches. (Captura iOS)
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La exposición prolongada a la pantalla del celular durante la noche puede afectar la calidad del sueño. Para reducir este impacto, tanto Android como iPhone incorporan un Modo Descanso, una función diseñada para limitar las interrupciones, disminuir la emisión de luz azul y favorecer una transición más natural hacia el sueño.

Esta herramienta permite automatizar diferentes ajustes del dispositivo, como silenciar las notificaciones, reducir el brillo de la pantalla, activar filtros de luz cálida y restringir las aplicaciones que pueden enviar alertas durante las horas destinadas al descanso.

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Además, puede programarse para que funcione de manera automática según el horario habitual de sueño del usuario.

El Modo de descanso de Google te permite programar la desactivación de notificaciones.
El Modo de descanso de Google te permite programar la desactivación de notificaciones. (Captura)

Qué es el Modo Descanso y por qué puede ayudarte a dormir mejor

El Modo Descanso forma parte de las funciones de bienestar digital que los fabricantes han incorporado en sus sistemas operativos para fomentar un uso más saludable del teléfono.

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Su objetivo principal es minimizar las distracciones durante la noche y reducir la exposición a la luz azul, un tipo de iluminación que diversos estudios han asociado con alteraciones en la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo natural del sueño.

Antes incluso de activar el Modo Descanso, existen configuraciones básicas que ayudan a preparar el dispositivo para un uso nocturno menos agresivo. Una de ellas es el modo oscuro, disponible tanto en Android como en iPhone.

Configuraciones del Modo de descanso en Android.
Configuraciones del Modo de descanso en Android. (Captura)

Esta función cambia el fondo blanco por colores negros o grises oscuros, reduciendo el impacto visual cuando se utiliza el teléfono en ambientes con poca luz. La mayoría de las aplicaciones compatibles detectan automáticamente esta configuración y adaptan su interfaz sin necesidad de realizar ajustes adicionales.

Otra herramienta recomendada es el filtro de luz cálida. En Android suele aparecer como Luz nocturna o con nombres similares según el fabricante, mientras que Apple lo denomina Night Shift.

Esta opción disminuye la cantidad de luz azul emitida por la pantalla y la reemplaza por tonos más cálidos, menos agresivos para la vista durante las horas previas al descanso. Además, puede configurarse para activarse automáticamente a una hora determinada.

Cómo activar el Modo Descanso en Android

Los teléfonos con Android incluyen esta función dentro del apartado Bienestar digital y controles parentales.

Para activarla, basta con seguir estos pasos:

  • Abrir Ajustes.
  • Entrar en Bienestar digital y controles parentales.
  • Seleccionar Modo Descanso.
  • Elegir si se activará manualmente o mediante un horario programado.

El usuario puede definir los días de la semana y establecer una hora específica para el inicio y el final del modo. Algunos fabricantes también permiten que se active automáticamente cuando el teléfono se conecta al cargador durante la noche.

Android te permite elegir en qué momento puedes activar el Modo de descanso. (Captura)
Android te permite elegir en qué momento puedes activar el Modo de descanso. (Captura)

Entre las funciones disponibles destacan el silenciamiento de notificaciones, la reducción del brillo de pantalla y la integración con No molestar.

Gracias a esta última opción, solo sonarán las llamadas provenientes de contactos marcados como favoritos o aquellas llamadas repetidas en pocos minutos, una característica pensada para no perder posibles emergencias.

Android también permite aplicar una escala de grises a la pantalla, desactivar la función de pantalla siempre encendida y hacer que el Modo Descanso se desactive automáticamente cuando suena la primera alarma del día.

Cómo configurar el Modo Descanso en un iPhone

En los dispositivos de Apple, esta función forma parte de los Modos de concentración.

Para configurarla hay que ingresar en:

Configuración > Modos de concentración > Descanso.

Desde allí es posible decidir qué personas y qué aplicaciones podrán enviar notificaciones durante las horas de descanso.

Al igual que Android, iPhone permite autorizar llamadas repetidas para facilitar el contacto en situaciones urgentes.

Otra característica es la posibilidad de personalizar el entorno visual del teléfono durante la noche. El usuario puede establecer un fondo de pantalla específico para el modo Descanso y simplificar la pantalla de inicio para reducir distracciones.

iPhone tiene la opción para activar el Modo de descanso.
iPhone tiene la opción para activar el Modo de descanso. (Captura)

También es posible programar horarios diferentes para los días laborales y los fines de semana, además de fijar objetivos de sueño.

Los filtros de concentración permiten incluso modificar el comportamiento de determinadas aplicaciones. Por ejemplo, la app de correo puede ocultar temporalmente los mensajes laborales mientras el modo permanece activo, evitando interrupciones fuera del horario de descanso.

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