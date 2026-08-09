Falla la aplicación de WhatsApp: así puedes eliminar su papelera y solucionar todos los problemas

WhatsApp es una de las plataformas más usadas para la comunicación a distancia para temas personales y profesionales. (Foto: Europa Press)

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Cuando la aplicación de WhatsApp presenta fallas en un celular, los errores pueden surgir por diferentes causas, pero la gestión del almacenamiento interno dentro de la app se ha vuelto fundamental para su correcto funcionamiento.

La mejor manera de resolver los problemas más frecuentes de WhatsApp es vaciando la papelera integrada, una función que permite liberar espacio y optimizar tanto el rendimiento de la aplicación como el del dispositivo.

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Esta herramienta, disponible en Android y iPhone, resulta eficaz ante bloqueos, cierres inesperados o dificultades para enviar y recibir mensajes.

Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp y cómo liberar espacio

Todo el proceso se realiza desde la interfaz de WhatsApp sin instalar aplicaciones. (Foto: WhatsApp)

Para acceder a la papelera de WhatsApp, es necesario abrir la aplicación y dirigirse al menú de Ajustes. Desde allí, se debe ingresar en Almacenamiento y datos y luego en Administración de almacenamiento. En este apartado aparece la sección Revisa y elimina elementos, donde se agrupan los archivos que más espacio ocupan.

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Seleccionar y eliminar estos archivos es sencillo. Solo hay que pulsar la opción Seleccionar, marcar los documentos, fotos o videos que se deseen borrar y tocar el ícono de la papelera.

Así, WhatsApp elimina de forma definitiva los archivos seleccionados, lo que suele traducirse en una mejora inmediata en el rendimiento de la aplicación y del dispositivo.

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Por qué la aplicación de WhatsApp puede dejar de funcionar correctamente

Una conexión a internet deficiente es una de las causas de errores al usar WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp puede presentar fallas por distintas razones. Entre las más frecuentes se encuentran problemas con la conexión a internet, ya sea mediante WiFi o datos. La falta de espacio de almacenamiento en el dispositivo es otra causa que puede provocar errores al intentar descargar o actualizar la aplicación.

Códigos de error como “No hay suficiente espacio de almacenamiento disponible” o “La aplicación no está disponible en tu país o región en este momento” indican que el dispositivo requiere una limpieza de archivos y caché.

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Qué hacer si los problemas persisten después de vaciar la papelera de WhatsApp

Si tras vaciar la papelera la aplicación de WhatsApp sigue sin funcionar correctamente, se debe comprobar la conexión a internet, cambiar de red si es posible y reiniciar el dispositivo. Otra opción es cerrar la sesión de WhatsApp y volver a iniciarla, lo que puede restablecer su funcionamiento.

Reiniciar el dispositivo, comprobar la conexión y cerrar sesión en WhatsApp son pasos sugeridos ante fallas continuas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos donde la descarga o actualización de la app presenta errores, como los códigos 413, 481, 491, 492, 505, 907, 910, 921, 927, 941 o DF-DLA-15, se sugiere eliminar y volver a añadir la cuenta de Google en el dispositivo.

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Para ello, se debe acceder a Ajustes, seleccionar la cuenta en Información del teléfono y eliminarla para luego agregarla nuevamente. Esto, junto con el borrado de caché y datos de Google Play Store, suele resolver los inconvenientes reportados.

Cuáles son los pasos adicionales para reparar errores de descarga o actualización

Cuando los problemas persisten, borrar la memoria caché y los datos de Google Play Store puede ser útil. Para hacerlo, se debe ingresar a Ajustes, luego a Aplicaciones, seleccionar Google Play Store y acceder a Almacenamiento para borrar caché y eliminar almacenamiento. Una vez realizados estos pasos, conviene intentar nuevamente la descarga de WhatsApp.

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Eliminar la caché y los datos de Google Play Store, así como gestionar la cuenta de Google, puede resolver errores frecuentes en la instalación. (Foto: Europa Press)

Si el error corresponde al código 490, la sugerencia es descargar la aplicación únicamente mediante una conexión WiFi y asegurarse de que los datos en segundo plano estén activados para Google Play Store.

Asimismo, para mantener la cuenta de WhatsApp protegida de ciberataques se deben seguir varias prácticas, como evitar abrir links desconocidos, revisar los dispositivos vinculados y mantener actualizada la app.

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Realizar estos procedimientos elimina obstáculos en la instalación o actualización de la aplicación de WhatsApp y suele restaurar la funcionalidad de la aplicación en la mayoría de los casos.