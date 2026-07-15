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Gemini llega a Google Chrome para Android con un nuevo botón: así cambia el navegador para integrar su IA

El nuevo botón permitirá acceder a Gemini sin salir del navegador y trabajar con el contenido de varias páginas

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Ejemplo de Google Chrome utilizando modo oscuro en Android. (foto: Xataka)
Ejemplo de Google Chrome utilizando modo oscuro en Android. (foto: Xataka)

Google está reforzando la presencia de Gemini en Chrome para Android con un nuevo botón dedicado a su inteligencia artificial en la barra de navegación inferior. El cambio permitirá acceder al asistente directamente desde el navegador y utilizarlo para analizar, comparar y resumir información procedente de las páginas abiertas, sin necesidad de cambiar a una aplicación independiente.

La novedad forma parte de un rediseño progresivo de la interfaz móvil de Chrome y sitúa el acceso a Gemini en una de las zonas más visibles del navegador. El nuevo botón aparece en el centro de la barra inferior, entre el acceso a Inicio y el selector de pestañas.

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Gemini tendrá un botón propio en Google Chrome

Según la información compartida por el filtrador tecnológico Leopeva64 sobre el despliegue, Google está incorporando gradualmente un acceso directo exclusivo para Gemini en Chrome para Android.

El botón utiliza el característico icono de la inteligencia artificial de Google y aparece cuando el usuario tiene configurada la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla.

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Google Chrome se actualiza en Android con un botón de IA para usar Gemini.
Google Chrome se actualiza para integrar más IA en su interfaz. (Leopeva64)

Esta ubicación busca facilitar el uso del navegador en teléfonos con pantallas grandes, debido a que los principales controles quedan más cerca de los dedos cuando el dispositivo se utiliza con una sola mano.

El rediseño también reorganiza otros elementos de Chrome. El botón para retroceder se sitúa a la izquierda de la barra de direcciones, mientras que las opciones adicionales quedan agrupadas en el tradicional menú de tres puntos ubicado en el extremo derecho.

Con estos cambios, Google busca ofrecer una interfaz más equilibrada y, al mismo tiempo, convertir la inteligencia artificial en una herramienta de acceso frecuente durante la navegación.

Google Chrome se actualiza en Android con un botón de IA para usar Gemini.
Google Chrome se actualiza en Android con un botón de IA para usar Gemini. (Leopeva64)

La IA podrá trabajar con varias pestañas abiertas

Una de las principales novedades no se limita a la presencia del botón. La integración busca ampliar la capacidad de Gemini para trabajar con el contenido abierto en el navegador.

Hasta ahora, utilizar la inteligencia artificial desde un teléfono podía requerir abrir la aplicación independiente de Gemini o realizar consultas relacionadas principalmente con la página que se encontraba en primer plano.

Con la nueva integración, la IA podrá interactuar con información procedente de varias pestañas abiertas, una capacidad similar a la experiencia disponible mediante el panel lateral de Chrome en computadoras.

Google Chrome cambiará su interfaz en Android para integrar Gemini.
Google Chrome cambiará su interfaz en Android para integrar Gemini.

Esto podría resultar útil, por ejemplo, para comparar información de diferentes páginas sin tener que copiar manualmente el contenido.

Un usuario que esté revisando varios productos podría pedir a Gemini que contraste sus características. También sería posible utilizar la herramienta para sintetizar información procedente de distintos artículos o analizar varias fuentes abiertas simultáneamente.

Qué se podrá hacer con Gemini desde Chrome

El nuevo acceso directo permitirá realizar diferentes tareas relacionadas con el contenido que el usuario consulta durante la navegación.

Entre sus posibles usos se encuentra resumir artículos extensos, comparar datos entre varias páginas, traducir contenido y responder preguntas tomando como referencia la información disponible en las pestañas abiertas.

google chrome android
Con Gemini desde Chrome se podrán abrir varias páginas a la vez y poder compararlas.

La integración también busca reducir la necesidad de cambiar constantemente entre Chrome y la aplicación independiente de Gemini.

Según la información disponible, Google habría trabajado en la optimización del sistema para evitar procesos innecesarios y reducir el impacto sobre los recursos del teléfono. El objetivo es que la interacción con la IA se realice directamente desde la experiencia del navegador.

Cómo comprobar si el nuevo botón ya está disponible

La función se está implementando de manera progresiva, por lo que no todos los usuarios recibirán el nuevo diseño al mismo tiempo.

Para comprobar su disponibilidad, los usuarios deben tener instalada una versión reciente de Google Chrome para Android. La implementación estaría comenzando a partir de la versión 150 del navegador.

También es necesario utilizar la configuración que coloca la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla. Dependiendo de la versión disponible, esta posición puede modificarse mediante las opciones de personalización de Chrome.

Para ver la nueva versión de Google Chrome en Android, debes tener la aplicación actualizada.
Para ver la nueva versión de Google Chrome en Android, debes tener la aplicación actualizada.

Si la función ya fue habilitada para la cuenta y el dispositivo, el icono de Gemini aparecerá en la barra inferior. Al pulsarlo, se abrirá una interfaz desde la que será posible interactuar con la inteligencia artificial.

El rediseño también llegará a los iPhone

Aunque Android es la primera plataforma en recibir esta nueva integración, el cambio también está previsto para Chrome en iOS. La llegada se realizará de forma progresiva, por lo que la disponibilidad puede variar según el dispositivo, la región y la cuenta del usuario.

Con este movimiento, Google continúa transformando Chrome en un navegador donde la inteligencia artificial deja de ser una función secundaria. La incorporación de un botón permanente para Gemini busca convertir a la IA en una herramienta cotidiana para navegar, resumir información y comparar contenidos directamente desde el celular.

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