Desde plataformas clásicas hasta RPG ciberpunk: 4 videojuegos gratuitos en Steam para tu PC

Steam suma cuatro juegos gratis para PC y mezcla relax, ciberpunk y rarezas narrativas - crédito Valve

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El catálogo de juegos gratuitos en Steam sigue creciendo y ofrece a los jugadores de PC la oportunidad de explorar propuestas originales, relajantes o llenas de acción sin gastar dinero. Esta semana, la plataforma suma cuatro títulos nuevos que amplían la variedad y permiten descubrir experiencias únicas, desde clásicos indies reconstruidos hasta RPGs con estética futurista.

La relevancia de estos lanzamientos radica en la diversidad de géneros y estilos disponibles. En un contexto donde el auge del PC frente a las consolas redefine la industria, aprovechar los juegos gratuitos de Steam es una forma inteligente de ampliar la biblioteca, descubrir estudios emergentes y experimentar con mecánicas diferentes, todo sin ningún coste.

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Cómo reclamar estos juegos gratis en Steam en minutos y guardarlos en tu biblioteca - VALVE

4 videojuegos gratuitos que puedes descargar hoy en Steam

Pez de madera electrónico

Este juego inactivo y relajante convierte tu escritorio de Windows en un espacio interactivo. Golpea el pez de madera para ganar Mérito, colecciona aspectos, abre cofres, completa catálogos y síntesis, y juega en línea con hasta tres amigos de Steam. Ideal para quienes buscan una experiencia casual en segundo plano mientras trabajan o navegan.

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Idlepunk - Ghost Link

IDLEPUNK traslada al jugador a la ciudad-estado ciberpunk de NewHaven, en un RPG de gestión inactiva con historia envolvente. Recluta y equipa agentes, acepta contratos en ambientes hostiles, forja tu reputación y desentraña las historias de quienes te rodean. El juego mezcla elementos de rol, estrategia y exploración en un entorno de ciencia ficción.

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Knytt Classic

Celebrando su 20º aniversario, este clásico indie reconstruido para ordenadores actuales invita a explorar un planeta laberíntico como Knytt, un ser secuestrado por alienígenas. El objetivo es encontrar las piezas perdidas de tu nave y regresar a casa, en un juego de plataformas atmosférico y relajante, perfecto para quienes disfrutan de la exploración y la narrativa sutil.

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Solo hay que iniciar sesión, buscarlos por nombre, verificar precio en cero y pulsar Obtener o Añadir, una estrategia útil para asegurar la licencia primero y descargar después, sin depender del espacio en disco ni de la disponibilidad del momento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Overstimulacrum

Un experimento sensorial y narrativo a través de una experiencia FMV point and click. Explora los anales de tu mente, observa recuerdos sensoriales y resuelve los acertijos de una búsqueda del tesoro para descubrir entradas sensoriales reales. Una aventura diferente, ideal para quienes buscan propuestas artísticas y puzzles poco convencionales.

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Cómo reclamar juegos gratis en Steam: guía rápida

Accede a tu cuenta de Steam desde la app de escritorio o la tienda web. Busca cada juego por su nombre o explora la sección de novedades y títulos gratuitos. Verifica que el precio sea 0 y pulsa “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”. Confirma la adquisición y revisa que el juego quede guardado en tu biblioteca.

La recomendación es reclamar primero y descargar después, para no depender del espacio libre del disco y asegurarte de no perder la oportunidad.

Ventajas y condiciones del modelo digital

Cómo descargar gratis Knytt Classic, Overstimulacrum, IDLEPUNK y Pez de Madera - Steam

Steam proporciona acceso inmediato, actualizaciones automáticas y una biblioteca que no deja de crecer. Es importante recordar que la descarga supone una licencia de uso vinculada a tu cuenta: los juegos no pueden revenderse y el acceso depende de las políticas y servidores de la plataforma. Aun así, los títulos gratuitos permiten descubrir nuevas ideas y ampliar la colección sin coste alguno.

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El crecimiento del PC como plataforma central se explica por varios factores:

Ruptura de exclusividades: Grandes compañías como Microsoft y PlayStation lanzan sus juegos estrella en PC, ampliando el mercado y derribando barreras.

Flexibilidad y tecnología: El ordenador permite aprovechar tecnologías como DLSS de Nvidia o FSR de AMD, ajustando rendimiento y resolución según el hardware disponible.

Obsolescencia de las consolas: A pesar de las promesas de 4K a 60 FPS, en la práctica los usuarios deben elegir entre calidad visual y fluidez. En PC, la personalización y la evolución técnica son constantes.

La llegada de estos cuatro juegos gratuitos y permanentes subraya el atractivo de Steam como espacio para descubrir, experimentar y disfrutar de videojuegos sin barreras económicas. Reclamar estas propuestas independientes es sencillo, rápido y una excelente forma de encontrar nuevas experiencias que, de otro modo, podrían pasar inadvertidas en el inmenso catálogo digital.

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