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Desde plataformas clásicas hasta RPG ciberpunk: 4 videojuegos gratuitos en Steam para tu PC

La plataforma incorpora propuestas muy distintas para ampliar biblioteca sin pagar, desde un “idle” de escritorio hasta una aventura FMV, con descargas que se guardan en la cuenta

Steam suma cuatro juegos gratis para PC y mezcla relax, ciberpunk y rarezas narrativas - crédito Valve
Steam suma cuatro juegos gratis para PC y mezcla relax, ciberpunk y rarezas narrativas - crédito Valve
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El catálogo de juegos gratuitos en Steam sigue creciendo y ofrece a los jugadores de PC la oportunidad de explorar propuestas originales, relajantes o llenas de acción sin gastar dinero. Esta semana, la plataforma suma cuatro títulos nuevos que amplían la variedad y permiten descubrir experiencias únicas, desde clásicos indies reconstruidos hasta RPGs con estética futurista.

La relevancia de estos lanzamientos radica en la diversidad de géneros y estilos disponibles. En un contexto donde el auge del PC frente a las consolas redefine la industria, aprovechar los juegos gratuitos de Steam es una forma inteligente de ampliar la biblioteca, descubrir estudios emergentes y experimentar con mecánicas diferentes, todo sin ningún coste.

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Cómo reclamar estos juegos gratis en Steam en minutos y guardarlos en tu biblioteca - VALVE
Cómo reclamar estos juegos gratis en Steam en minutos y guardarlos en tu biblioteca - VALVE

4 videojuegos gratuitos que puedes descargar hoy en Steam

Pez de madera electrónico

Este juego inactivo y relajante convierte tu escritorio de Windows en un espacio interactivo. Golpea el pez de madera para ganar Mérito, colecciona aspectos, abre cofres, completa catálogos y síntesis, y juega en línea con hasta tres amigos de Steam. Ideal para quienes buscan una experiencia casual en segundo plano mientras trabajan o navegan.

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Idlepunk - Ghost Link

IDLEPUNK traslada al jugador a la ciudad-estado ciberpunk de NewHaven, en un RPG de gestión inactiva con historia envolvente. Recluta y equipa agentes, acepta contratos en ambientes hostiles, forja tu reputación y desentraña las historias de quienes te rodean. El juego mezcla elementos de rol, estrategia y exploración en un entorno de ciencia ficción.

Knytt Classic

Celebrando su 20º aniversario, este clásico indie reconstruido para ordenadores actuales invita a explorar un planeta laberíntico como Knytt, un ser secuestrado por alienígenas. El objetivo es encontrar las piezas perdidas de tu nave y regresar a casa, en un juego de plataformas atmosférico y relajante, perfecto para quienes disfrutan de la exploración y la narrativa sutil.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Solo hay que iniciar sesión, buscarlos por nombre, verificar precio en cero y pulsar Obtener o Añadir, una estrategia útil para asegurar la licencia primero y descargar después, sin depender del espacio en disco ni de la disponibilidad del momento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Overstimulacrum

Un experimento sensorial y narrativo a través de una experiencia FMV point and click. Explora los anales de tu mente, observa recuerdos sensoriales y resuelve los acertijos de una búsqueda del tesoro para descubrir entradas sensoriales reales. Una aventura diferente, ideal para quienes buscan propuestas artísticas y puzzles poco convencionales.

Cómo reclamar juegos gratis en Steam: guía rápida

  1. Accede a tu cuenta de Steam desde la app de escritorio o la tienda web.
  2. Busca cada juego por su nombre o explora la sección de novedades y títulos gratuitos.
  3. Verifica que el precio sea 0 y pulsa “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”.
  4. Confirma la adquisición y revisa que el juego quede guardado en tu biblioteca.

La recomendación es reclamar primero y descargar después, para no depender del espacio libre del disco y asegurarte de no perder la oportunidad.

Ventajas y condiciones del modelo digital

Cómo descargar gratis Knytt Classic, Overstimulacrum, IDLEPUNK y Pez de Madera - Steam
Cómo descargar gratis Knytt Classic, Overstimulacrum, IDLEPUNK y Pez de Madera - Steam

Steam proporciona acceso inmediato, actualizaciones automáticas y una biblioteca que no deja de crecer. Es importante recordar que la descarga supone una licencia de uso vinculada a tu cuenta: los juegos no pueden revenderse y el acceso depende de las políticas y servidores de la plataforma. Aun así, los títulos gratuitos permiten descubrir nuevas ideas y ampliar la colección sin coste alguno.

El crecimiento del PC como plataforma central se explica por varios factores:

  • Ruptura de exclusividades: Grandes compañías como Microsoft y PlayStation lanzan sus juegos estrella en PC, ampliando el mercado y derribando barreras.
  • Flexibilidad y tecnología: El ordenador permite aprovechar tecnologías como DLSS de Nvidia o FSR de AMD, ajustando rendimiento y resolución según el hardware disponible.
  • Obsolescencia de las consolas: A pesar de las promesas de 4K a 60 FPS, en la práctica los usuarios deben elegir entre calidad visual y fluidez. En PC, la personalización y la evolución técnica son constantes.

La llegada de estos cuatro juegos gratuitos y permanentes subraya el atractivo de Steam como espacio para descubrir, experimentar y disfrutar de videojuegos sin barreras económicas. Reclamar estas propuestas independientes es sencillo, rápido y una excelente forma de encontrar nuevas experiencias que, de otro modo, podrían pasar inadvertidas en el inmenso catálogo digital.

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