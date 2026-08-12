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Impactante accidente en Entre Ríos: un camión chocó a otro de atrás en la Ruta 14 y quedó con la cabina destruida

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 11, en Ceibas. Bomberos Voluntarios asistió al chofer que impactó y, a pesar de la violencia de la colisión, lo internaron herido pero consciente en Gualeguaychú

Camión grúa levanta restos de un vehículo con número catorce en la cabina; otro vehículo volcado en el pasto; luces de fondo y oscuridad
Un camión grúa eleva los restos destrozados del camión que colisionó de atrás a otro (Policía de Entre Ríos)
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Un camionero misionero de 34 años fue hospitalizado ayer, martes, tras un impactante choque por alcance entre dos camiones en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 11 en Ceibas, Entre Ríos. El impacto destruyó casi por completo la cabina del vehículo que conducía.

El siniestro ocurrió cerca de las 4 de la mañana cuando el móvil N° 24 de Bomberos Voluntarios de Ceibas fue convocado por una colisión entre vehículos de gran porte y la posible presencia de heridos. El conductor lesionado fue trasladado consciente en una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el choque se produjo cuando un camión Ford Cargo que había salido de Concepción del Uruguay con destino a Puerto Ibicuy recibió desde atrás el impacto de un Iveco que transportaba un contenedor cargado con té. El Ford era conducido por un hombre de 60 años.

Como consecuencia del impacto, el chofer del Iveco sufrió un politraumatismo de cráneo y miembros superiores. La colisión provocó además daños materiales de suma importancia, concentrados en ese vehículo, cuya cabina quedó prácticamente destruida.

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El otro conductor pensó que el chofer había muerto

Gerardo Barreto, el camionero que manejaba el vehículo embestido, relató a El Día de Gualeguaychú que circulaba a unos 70 km/h cuando oyó “una explosión” y creyó que se había reventado un neumático. Contó que el camión se ladeó, se cortaron todas las luces y alcanzó a maniobrar hacia la banquina para sacar la unidad de la calzada.

Una vez detenido, empezó a reconstruir lo ocurrido. Según dijo al medio, a unos 150 metros vio una figura en la ruta y comprendió la gravedad del choque. “Pensamos lo peor por el estado en que estaba la unidad. No encontrábamos al camionero”, afirmó.

Restos de un camión blanco y un contenedor rojo con logo ZIM en una carretera con pasto verde oscuro de noche. Hay escombros dispersos
El conductor del camión que chocó se retiró por sus propios medios de la cabina y solo presentaba heridas en un brazo (Policía de Entre Ríos)

La búsqueda prosiguió y, unos 100 metros más adelante, divisaron una luz y hallaron al chofer del otro camión, que había logrado salir del vehículo pese a la violencia del impacto. Barreto dijo que el herido estaba descalzo y sangraba de una mano. “Nos ofrecimos a hacerle un torniquete, pero no quiso”, señaló.

El conductor también describió el estado de la cabina tras la colisión: “Por el estado de la cabina, era imposible que alguien resultara vivo”, expresó aún asombrado.

El “sueño blanco”, la eventual causa del choque

En su testimonio, Barreto habló además de las condiciones de trabajo en el transporte de carga y del desgaste físico que enfrentan quienes recorren largas distancias. “La ruta es difícil para nosotros. Hay gente que viene desde grandes distancias y con horarios de llegada taxativos y pocas horas de descanso, que hacen que se sobrecargue el cuerpo”, sostuvo.

En esa línea, mencionó el llamado “sueño blanco”, una expresión usada entre camioneros para describir un estado de fatiga extrema durante la conducción. “Te atrapa el sueño blanco y no sabés qué sucede”, dijo.

Mientras avanzaban las tareas de asistencia, personal de Bomberos Voluntarios de Ceibas trabajó en la zona y pidió a quienes circulaban por la ruta que extremaran las precauciones. Las circunstancias que provocaron el choque seguían bajo investigación.

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