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“Tiene que tener más respeto por el referí”: la insólita expulsión del Patón Guzmán tras empujar al árbitro

Ocurrió sobre el final del partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps por Leagues Cup

La insólita roja al Patón Guzmán en la Leagues Cup
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Una situación insólita tuvo como protagonista a un futbolista argentino en la tercera jornada de Leagues Cup. Nahuel Guzmán, experimentado arquero que disputó el Mundial de Rusia 2018 con la Selección, fue expulsado por empujar al árbitro sobre el final del partido que enfrentó a Tigres de Monterrey y Vancouver Whitecaps, que terminó en empate en tiempo reglamentario y victoria de los mexicanos en los penales.

El marcador ya señalaba el tiempo cumplido en el estadio Universitario de Monterrey, cuando el Patón tomó el balón con las manos en su área en busca de sacar un contragolpe que le diera el triunfo agónico a su equipo. En medio del despliegue ofensivo de Tigres, el árbitro divisó una infracción contra un delantero de los mexicanos y sancionó infracción a la altura de la mitad de cancha. Guzmán observó la situación a la distancia y corrió hacia ese sector con intención de cobrar él mismo la falta. Y, mientras analizaba a qué compañero habilitar, ocurrió lo inverosímil: le dio un empujón al juez para abrirse espacio, actitud que le valió la roja inmediata.

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El juez salvadoreño Iván Barton, que estaba amonestando al canadiense Jeevan Badwal por cortar el avance de Tigres, no titubeó y se sacó la tarjeta roja del otro bolsillo para enseñársela al argentino. “Uh, roja, adiós. Sí, por empujarlo, 100 por ciento. Es un error. Él lo vio, miró para el costado y lo empujó. Perfectamente, tiene que tener respeto por el referí que eso. ¿Qué intentaba hacer? Yo quisiera entender por qué lo haces. Un hombre tan veterano y con el liderazgo de él no puede cometer esos errores", fue lo que dijeron el relator y el comentarista de la transmisión oficial, mientras de fondo se oía bullicio e insultos contra la autoridad máxima de parte del público local, que reprochó la sanción.

Imágenes capturadas durante un partido de la Leagues Cup 2023 en un estadio de fútbol. La cobertura del evento muestra a jugadores en el campo, incluyendo uno con camiseta verde que se dirige hacia las gradas. El público, con vestimenta amarilla y azul, se observa en las tribunas. Personal de seguridad con camisetas negras y verdes claras se posiciona entre el campo y los espectadores. Vallas publicitarias con logotipos como "STRAUSS" y "caliente.mx" son visibles. La acción se concentra cerca de la portería y la zona adyacente a las gradas.

Hay que recordar que Guzmán ya acarreaba una suspensión de siete partidos después de lo que ocurrió durante la final de la Copa de Campeones frente al Toluca, cita en la que insultó al cuerpo arbitral (cuatro juegos) y retrasó de forma deliberada el inicio del match (tres más). Ahora esperan que se expida el tribunal de disciplina de la Leagues Cup para determinar el nivel de su sanción.

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Tras la roja, que se originó apenas un par de minutos después de la expulsión de Diego Lainez también en el cuadro de Monterrey, tuvo que entrar de apuro el arquero suplente Felipe Rodríguez, y la historia acabó bien para Tigres: se impuso 5-4 en la tanda de penales luego del 1-1 en tiempo reglamentario. Este resultado no le alcanzó para quedar al menos momentáneamente entre los primeros cuatro de la tabla de la zona de México en la Leagues Cup, que entrarán a los cuartos de final del certamen.

La particularidad es que los dirigidos por Hernán Elizondo ganaron en sus tres presentaciones de Leagues Cup por penales: primero a Real Salt Lake, luego a Minnesota United y anoche a Vancouver Whitecaps. Esos 6 puntos no le alcanzarán, salvo un milagro por una combinación de resultados, para avanzar a la siguiente fase.

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