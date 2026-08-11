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PS Plus Extra y Premium: fecha y hora exacta del anuncio de nuevos juegos en agosto

La comunidad especula con grandes nombres y apuestas indie, desde propuestas de acción hasta terror e intriga

Sony anunciará los juegos de PS Plus Extra y Premium el 12 de agosto y se activarán el 18 -SONY
Sony anunciará los juegos de PS Plus Extra y Premium el 12 de agosto y se activarán el 18 -SONY
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La segunda mitad de agosto de 2026 se perfila como una de las más esperadas por la comunidad de PlayStation. Usuarios de todo el mundo aguardan con expectativa el anuncio oficial de los nuevos títulos que se sumarán a los catálogos de PS Plus Extra y Premium, dos de los servicios de suscripción más importantes de Sony.

La anticipación se intensifica en redes y foros especializados, donde los fanáticos cruzan predicciones y analizan movimientos de la industria para adivinar qué juegos podrán descargar en PS4 y PS5.

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Este interés no es casual: las incorporaciones mensuales definen el valor del servicio y pueden transformar la biblioteca digital de millones de jugadores. La llegada de grandes producciones, títulos independientes y clásicos de culto genera debates y listas de deseos, mientras la comunidad especula sobre las novedades que podrán disfrutar en las próximas semanas.

PS Plus Extra y Premium disparan expectativas en agosto con quinielas lideradas por Horizon y Hades - REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PS Plus Extra y Premium disparan expectativas en agosto con quinielas lideradas por Horizon y Hades - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

¿Cuáles son los juegos más deseados por los usuarios de PS Plus en agosto?

Las quinielas digitales de la comunidad PlayStation apuntan a varios títulos que destacan entre los pedidos para este mes. Entre los favoritos figuran:

  • Horizon Forbidden West y Hades: dos éxitos aclamados que encabezan los pedidos para reforzar el nivel Extra.
  • DOOM: The Dark Ages y Dead Rising Deluxe Remaster: propuestas de acción que muchos esperan ver en la rotación mensual.
  • Atomic Heart, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y Minecraft Dungeons: títulos de aventura y estrategia que suman adhesiones en foros y redes.
  • Greyhill Incident y Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: juegos de terror e intriga que completan las listas de deseos para el catálogo de agosto.

¿Cuándo y a qué hora anuncia Sony los nuevos juegos de PS Plus Extra y Premium?

Sony ha confirmado la fecha y la hora exacta del anuncio. La lista definitiva de juegos que llegarán a PS Plus Extra y Premium se revelará el miércoles 12 de agosto de 2026:

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PlayStation - apagón - videojuegos - huelga - tecnología - 27 de julio
La comunidad de PlayStation convocó una huelga de siete días contra Sony Interactive Entertainment hasta finales de agosto de 2026. (Europa Press)
  • Argentina: 12:30
  • Colombia: 10:30
  • España: 17:30
  • México: 9:30

Tras la presentación oficial, los suscriptores podrán descargar los nuevos títulos a partir del martes 18 de agosto, fecha en la que el catálogo se renovará para las consolas PS4 y PS5.

¿Qué novedades llegan a Xbox Game Pass en agosto?

Agosto también trae novedades para los usuarios de Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft que sigue sumando títulos y fortaleciendo su ecosistema. Durante las primeras semanas del mes, una decena de juegos se añadirá al catálogo, permitiendo a los usuarios explorar géneros y franquicias diversas tanto en consola, PC como en la nube.

Juegos que saldrán del Game Pass en Xbox.
Xbox Game Pass también se mueve en agosto con estrenos y más de diez incorporaciones en la quincena - (Microsoft)

Destacan estrenos como Monsters are Coming! y PowerWash Simulator 2, disponibles desde el 6 de agosto, así como Bounty Star, Date Everything! y la versión en acceso anticipado de Grounded 2 a partir del 11 de agosto.

El 12 de agosto se suma Ball x Pit, mientras que el 13 de agosto se incorporan juegos como Cricket 26, Mio: Memories in Orbit y el acceso anticipado de Sandustry (exclusivo para PC). Cerrando la quincena, el 18 de agosto llega Egging On para la nube, Xbox Series X|S y PC.

Es importante recordar que algunos títulos solo estarán disponibles en ciertos dispositivos o planes, y los marcados como ‘Game Preview’ o acceso anticipado ofrecen versiones en desarrollo para que los jugadores colaboren con feedback.

¿Qué juegos salen de Game Pass este mes?

Junto con las incorporaciones, el servicio de Microsoft también despide algunos títulos. El 15 de agosto abandonan el catálogo Menace (PC), Atlas Fallen, Aliens: Firesteam Elite y Firewatch (estos tres últimos en la nube, consolas y PC). Si tienes alguno en tu lista de pendientes, es el momento de jugarlos antes de que dejen de estar disponibles.

Agosto se presenta como un mes clave para los suscriptores de PS Plus Extra, Premium y Xbox Game Pass. Con fechas y horas ya confirmadas para los anuncios, la expectativa y la conversación digital seguirán en alza, marcando el pulso de las novedades en la industria del gaming y la distribución digital.

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