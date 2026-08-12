Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: “Así como puede cantar, puede ir preso”, declaró la viuda de Cristian Díaz

El juicio oral a Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz continuará este miércoles a las 10 con la segunda audiencia. En esta etapa, se espera la declaración de los primeros cinco testigos citados: Verónica Elizabeth Román, última pareja de Díaz y madre de su segunda hija; Agustina Inbernoz, pareja de “Pity” al momento del crimen; Carlos Stiempcich, amigo de la víctima y testigo de la pelea; Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina; y Alejandro Marcelo Pedroso, vecino del complejo Samoré que escuchó las detonaciones y observó parte de la secuencia posterior.

La audiencia tendrá relevancia para reconstruir lo ocurrido antes y después del homicidio registrado el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.

En la primera sesión, el tribunal negó la solicitud de la defensa para suspender el proceso y el músico, que se quedó dormido durante la audiencia, anunció que prestará declaración más adelante.