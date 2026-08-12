Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: “Así como puede cantar, puede ir preso”, declaró la viuda de Cristian Díaz

El juicio oral a Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz continuará este miércoles a las 10 con la segunda audiencia. En esta etapa, se espera la declaración de los primeros cinco testigos citados: Verónica Elizabeth Román, última pareja de Díaz y madre de su segunda hija; Agustina Inbernoz, pareja de “Pity” al momento del crimen; Carlos Stiempcich, amigo de la víctima y testigo de la pelea; Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina; y Alejandro Marcelo Pedroso, vecino del complejo Samoré que escuchó las detonaciones y observó parte de la secuencia posterior.
La audiencia tendrá relevancia para reconstruir lo ocurrido antes y después del homicidio registrado el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, ubicado en Villa Lugano.
En la primera sesión, el tribunal negó la solicitud de la defensa para suspender el proceso y el músico, que se quedó dormido durante la audiencia, anunció que prestará declaración más adelante.
“La gente manda”
“La gente manda”. Esa es la inscripción que lleva este miércoles la remera roja de Pity Álvarez, quien, a diferencia de la primera audiencia, se muestra más despierto y atento durante las declaraciones.
Cerca de una hora después de que Agustina Inbernoz comenzara a testificar, el músico pidió permiso para salir al baño. También llamó la atención otro detalle de su vestimenta: llegó al tribunal maquillado y con un guante con luces.
En diálogo con Infobae, Jacqueline Díaz, hija de la víctima, y Marita, hermana de Cristian, dicen que el músico utiliza su vestimenta para exponer mensajes durante el juicio. Recordaron que en la primera jornada había llevado una remera con la frase “Y si esperás vas a entender” y que también lo escucharon decirles a dos periodistas “Que Dios reparta suerte”.
La defensa de “Pity” preguntó por el consumo de drogas de Cristian Díaz
Durante el interrogatorio de la defensa, Javier Marino buscó precisar cómo era la relación entre Cristian Díaz y su hija antes del crimen. Verónica Román explicó que la nena no veía a su padre por “cosas de pareja” y aclaró que no existía otro motivo. Recordó que la última vez que ella vio a Díaz fue en un parque, cuando su hija tenía tres años.
Marino también le preguntó específicamente si Díaz tenía problemas de consumo de sustancias durante los años en los que estuvieron juntos. “No, cuando estaba conmigo no”, respondió Román.
“Mi hija fue muy buscada y soñábamos con tener una familia”
Ante las preguntas de Fernando Burlando, Román reconstruyó cómo era su vida junto a Díaz. Contó que convivían en la casa de los padres de él y que ambos habían proyectado formar una familia. “Mi hija fue muy buscada y soñábamos con tener una familia”, recordó. Ella trabajaba mientras Díaz hacía changas ocasionales y tenía una moto. También explicó que se enteró del asesinato cuando se preparaba para ir a trabajar, a través de un mensaje de la mujer del hermano de su ex pareja.
La querella puso especialmente el foco en las consecuencias que tuvo el crimen para la hija de ambos. Román contó que después de la muerte de su padre la nena se aisló y llegó a buscar una referencia paterna en su abuelo. Desde entonces, aseguró, ella quedó a cargo de su manutención con la ayuda de sus padres y hermanos. “Yo soy el sustento de Mica. De todo me hago cargo yo”, dijo.
También explicó que durante años intentó protegerla de la exposición del caso, aunque ahora las redes sociales hacen que resulte más difícil: “Ya ve, ya escucha”. Con el inicio del juicio, agregó, su hija volvió a preguntarle por su padre y por las circunstancias de su muerte.
“Nunca los vi con un trato frecuente”
Durante el interrogatorio del fiscal Sandro Abraldes, Verónica Román contó que mantuvo una relación de varios años con Cristian Díaz y que tuvieron una hija en 2009, que actualmente tiene 16 años. Explicó que hacía cuatro o cinco años que no veía a su ex pareja cuando ocurrió el crimen y aseguró que, durante el tiempo que estuvieron juntos, nunca lo vio portar cuchillos ni armas. También se refirió a la relación entre Díaz y “Pity” Álvarez: “Sé que era vecino porque vivía ahí. Nunca los vi con un trato frecuente”, afirmó, y dijo desconocer que existieran conflictos previos entre ambos.
Román también relató el impacto que tuvo el asesinato en su hija, que entonces tenía ocho años. Contó que recibió asistencia psicológica y que el comienzo del juicio volvió a remover lo ocurrido. “Está triste”, señaló.
Según explicó, su hija comenzó a buscar información sobre el caso y a preguntarse “por qué pasó” y quién era la persona que había matado a su padre. Al ser consultada sobre qué espera del proceso, fue contundente: “Espero que se haga justicia por él. Lo que veo es que no hay arrepentimiento de lo que hizo, como que no importa. Si tiene que pagar, que pague. Así como puede cantar y salir, puede ir preso. A mi hija la dejó sin un padre”.
Declara Agustina Inbernoz, pareja de Pity al momento del crimen
Por pedido de la testigo todos se retiran de la sala.
Comienza a declarar Verónica Román, madre de la segunda hija de Cristian Díaz
Verónica Román contestó preguntas del fiscal Sandro Abraldes
—¿Conoce a Cristian “Pity” Álvarez?
—Lo conozco de la tele y por ser cantante.
—¿Qué relación tenía Cristian Díaz con él?
—Era vecino de él. No sé si amigo
—Cuéntenos su relación con Cristian Díaz
—Fuimos pareja tres años y después nos separamos. Lo conozco hace mucho. Iba al colegio enfrente de su casa. Fuimos novios, nos separamos, volvimos a juntarnos y tuvimos una hija en 2009.
—¿Hasta cuándo estuvieron juntos?
—Hasta que la nena tenía un año y medio. Hoy tiene 16.
—¿Lo veía antes de que ocurriera el hecho?
—No. Hacía cuatro o cinco años que no lo veía. No sabía nada de él.
—Cuando fue pareja de Díaz, ¿él tenía alguna actividad vinculada al barrio Samoré?
—No. Tenía amigos y vivía ahí.
—¿Vivieron juntos?
—Cuando nació mi hija nos fuimos a vivir a su casa. Ahí estuvimos hasta que Mica cumplió un año.
—¿Conocía alguna relación entre Díaz y Pity Álvarez?
—No, relación no. Sé que era vecino porque vivía ahí, pero nunca los vi tener un trato frecuente.
—¿Supo de algún conflicto entre ellos?
—No.
—¿Díaz integraba algún grupo de personas del barrio Samoré?
—No.
—¿Alguna vez lo vio portar cuchillos o armas?
—No.
—¿Qué impacto tuvo para usted la muerte de Cristian Díaz?
—Mi nena tenía ocho años cuando pasó. Nosotros estábamos separados, pero cuando se lo tuve que contar... una nena de ocho años mucho no entiende. Ella siempre quiso ver a su papá. Nosotros teníamos ese intercambio, pero yo no la dejaba. Ella quería verlo e interactuar con él. Después lo mataron y recayó un poco. Hablé con la psicóloga porque es tímida y muy callada; siguió siendo así también en el colegio. Hoy en día sabe más, ve cosas en las redes...
—¿Ella sabe que se está realizando este juicio?
—Sí.
—¿Qué dice sobre eso?
—Es raro. En un momento quería venir, quería ver qué pasó, pero yo no quise porque era muy duro para ella. Está triste. Fue al psicólogo por esto. Conmigo no quiere hablar mucho; habla con sus amigas. Tiene esa rebeldía de preguntarse por qué pasó, quién era la persona que lo hizo. Investigó.
—Como representante de su hija, ¿qué espera de este juicio?
—Espero que se haga justicia por él. Lo que veo es que no hay arrepentimiento de lo que hizo, como que no le importa. Si tiene que pagar, que pague. Así como puede cantar y salir, también puede ir preso. A mi hija la dejó sin un padre. No le dio la posibilidad de entablar una relación con él.
Se habla de los testigos
Carlos Ulises Stiempcich no pudo concurrir por una urgencia odontológica. “Un dolor de muelas”, explican en la sala. Declarará el viernes.
Luego continuarán con los otros cuatro testigos previstos para esta jornada.
El defensor Javier Marino plantea algunos recaudos respecto de una testigo que reside en Estados Unidos. En un primer momento se había previsto que declarara desde un consulado argentino, pero finalmente lo hará por videoconferencia. Para acreditar su identidad, deberá exhibir su DNI ante el tribunal.
La testigo también pidió no ver a Pity durante su declaración y que su imagen no sea exhibida mientras presta testimonio.
Llegaron los jueces del tribunal, “Pity” se reincoporó
“Lo que diga la Justicia”
Las partes ya están en la sala. Ingresan los medios para tomar imágenes. Mientras los fotógrafos trabajan, una periodista le preguntó a “Pity” si está filmando una serie y si tiene miedo de volver a la cárcel.
—No —respondió sobre la supuesta serie—. Lo que diga la Justicia.
En ese momento intervino la secretaria del tribunal: “Preguntas no, por favor”.
Minutos después, mientras las partes esperan el inicio de la audiencia, “Pity” vuelve a recostarse contra la pared y se queda dormido.
Llegó el “Pity” Álvarez
Acompañado de su hermana, el músico arribo a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.