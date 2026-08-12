Miles de personas son evacuadas por tres grandes incendios forestales que avanzan sin control en estos dos estados de EE. UU.

Los incendios forestales en Nevada y el norte de California obligaron a emitir órdenes inmediatas de evacuación y provocaron cierres de rutas principales. (REUTERS/Tracy Barbutes)

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Miles de residentes de Nevada y el norte de California recibieron órdenes inmediatas de evacuación tras el avance de incendios forestales de gran magnitud que se propagaron durante el lunes 11 y martes 12 de agosto de 2026. La emergencia afecta sectores urbanos y rurales, con rutas principales bloqueadas y centros de evacuación habilitados por las autoridades, según información de la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe, la Oficina de Manejo de Emergencias de Nevada (OEM) y el Departamento del Sheriff del Condado de Monterey.

De acuerdo con comunicados oficiales, las evacuaciones se implementaron por el crecimiento simultáneo de los incendios Timber, Bug y Stallion. Estas medidas responden a la combinación de sequía, temperaturas elevadas y ráfagas de viento que impulsan la propagación de las llamas, según reportes de Fox Weather y el sitio oficial de la OEM de Nevada.

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En los últimos meses, los estados del oeste de Estados Unidos han enfrentado escenarios similares, con incendios que afectan tanto la vida cotidiana como las infraestructuras críticas. El despliegue de recursos estatales y federales, junto con la declaración de estado de emergencia, responde a la necesidad de proteger la seguridad pública y reducir el impacto en el entorno, de acuerdo con la Patrulla de Caminos de California y organismos de gestión de emergencias.

¿Cuáles son los incendios activos en Nevada y California en agosto de 2026?

Según información confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe y el Departamento del Sheriff del Condado de Monterey, los incendios principales son el Timber Fire en California y los Bug y Stallion Fire en Nevada. El Bug Fire ha quemado más de 57.000 acres (alrededor de 23.000 hectáreas) con solo un 3% de contención, y el Stallion Fire superó las 22.000 acres (unos 8.900 hectáreas), información difundida por la OEM de Nevada y Fox Weather. El Timber Fire en el condado de Monterey afecta más de 2.400 acres (970 hectáreas) y registra un 5% de control, según la Patrulla de Caminos de California.

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Estos incendios han generado columnas de humo que afectan la calidad del aire en toda la región, complicando las tareas de contención y la movilidad de la población, según la Oficina de Manejo de Emergencias de Nevada.

El avance simultáneo del Timber Fire, el Bug Fire y el Stallion Fire responde a la combinación de sequía, altas temperaturas y ráfagas de viento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué zonas tienen órdenes de evacuación y cuáles son las rutas cerradas?

Las autoridades del condado de Monterey emitieron órdenes de evacuación inmediata para diversas zonas costeras amenazadas por el Timber Fire. “Cargue a su familia, mascotas y el kit de suministros de emergencia”, instó el Departamento del Sheriff del Condado de Monterey en un comunicado institucional citado por Fox Weather. Se recomendó a los residentes reunir documentos esenciales y salir sin demora. La Patrulla de Caminos de California cerró la State Route 1 tanto en el norte, cerca de Fernwood Resort, como en el sur en Julia Pfeiffer Burns State Park Vista Point.

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En Nevada, la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe ordenó evacuaciones obligatorias al norte de Winnemucca Ranch Road hasta la intersección de las rutas estatales 445 y 446, zonas directamente amenazadas por el Bug y Stallion Fire. La State Route 446 permanece cerrada en ambos sentidos en la intersección con la 445, según información de la OEM de Nevada y reportes de Fox Weather.

¿Cuántas personas han sido evacuadas por los incendios en Nevada y California?

Las cifras oficiales indican que más de 6.000 personas han sido evacuadas en el condado de Washoe, en Nevada, incluyendo comunidades de Cold Springs, Canyon Hills, White Lake y Silver Knolls, según la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe y la OEM de Nevada. En California, el número de evacuados continúa creciendo a medida que el Timber Fire se expande, de acuerdo con la Patrulla de Caminos de California.

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Entre los desplazados se encuentran residentes de instalaciones de cuidado de adultos mayores y familias rurales. Las autoridades habilitaron centros de evacuación como el Evelyn Mount Community Center en Reno, mientras que los animales domésticos pequeños pueden ser llevados a las instalaciones de Washoe County Regional Animal Services y los grandes animales al Reno-Sparks Livestock Events Center, según información publicada por la OEM de Nevada y medios locales como 2News.

Las evacuaciones en Nevada alcanzan a más de 6.000 personas en el condado de Washoe, incluidas comunidades como Cold Springs, Canyon Hills, White Lake y Silver Knolls. (REUTERS/Mario Anzuoni)

¿Qué recursos y medidas de emergencia se han desplegado?

La Oficina de Manejo de Emergencias de Nevada activó el cierre temporal de tierras públicas en un radio de 10 millas (16 km) en la zona de North Reno Recreation Area y prohibió el acampe para facilitar el trabajo de brigadas y reducir riesgos a la población. Además, la OEM mantiene un monitoreo permanente de los frentes activos y actualiza mapas interactivos con las zonas de evacuación y rutas alternativas.

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La respuesta incluye la colaboración de brigadistas estatales y federales, así como recursos de la California Department of Forestry and Fire Protection (CAL FIRE) y la Patrulla de Caminos de California. Las autoridades insisten en la importancia de seguir las instrucciones oficiales y consultar canales institucionales para información actualizada sobre el estado de la emergencia.

¿Cuáles son las causas del avance de los incendios en 2026?

Según la Oficina de Manejo de Emergencias de Nevada y reportes meteorológicos regionales, la propagación de los incendios está asociada a una combinación de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos intensos. Estas condiciones han generado un ambiente propicio para el desarrollo y la rápida expansión de los focos, afectando tanto áreas urbanas como rurales. El fenómeno es similar a eventos previos registrados en la región, donde la acumulación de material seco y la baja humedad aumentan el riesgo de ignición y dificultan la contención.

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La información meteorológica indica que, si bien se prevé un descenso paulatino de las temperaturas, el humo y las partículas en suspensión persistirán en el aire, según datos de la OEM de Nevada y Fox Weather.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Nevada cerró temporalmente tierras públicas cerca de North Reno Recreation Area y prohibió el acampe para facilitar la respuesta. (REUTERS/David Swanson)

¿Qué deben hacer los residentes ante la emergencia?

Las autoridades recomiendan a los residentes de zonas bajo evacuación salir de inmediato y no regresar hasta recibir nuevas instrucciones. Quienes tengan animales grandes o necesiten asistencia adicional deben coordinar con antelación su traslado a los centros habilitados. La Oficina del Sheriff del Condado de Washoe recuerda que “esta es su ventana para prepararse: arme un bolso, reúna elementos esenciales y haga los arreglos necesarios, especialmente si hay mascotas, animales grandes o se requiere asistencia para evacuar”.

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La OEM de Nevada y la Patrulla de Caminos de California proporcionan información actualizada sobre rutas, refugios y zonas de riesgo a través de redes sociales y páginas web oficiales. Además, se solicita a la población evitar zonas cerradas y no obstaculizar la labor de los equipos de emergencia.

¿Cómo afecta la calidad del aire y qué impacto se espera para la región?

Los incendios han generado una nube de humo que afecta la calidad del aire en amplias áreas del oeste de Estados Unidos, según la Oficina de Manejo de Emergencias de Nevada. Las autoridades sanitarias recomiendan minimizar la exposición al aire libre, especialmente para personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores. Las escuelas y centros de salud monitorean la situación para ajustar sus protocolos de acuerdo con la evolución de la emergencia.

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El impacto inmediato incluye desplazamiento de miles de personas, interrupción de servicios y restricciones de acceso a áreas rurales y turísticas. Las autoridades continúan evaluando la evolución de los incendios y actualizarán las medidas conforme avance la situación y se cuente con pronósticos meteorológicos más precisos.

¿Qué se puede esperar en los próximos días y cómo informarse?

La evolución de los incendios dependerá de las condiciones climáticas y del trabajo de las brigadas. Las autoridades estatales y locales mantienen el estado de emergencia y monitorean los focos activos, mientras que los residentes deben mantenerse atentos a las actualizaciones de la Oficina de Manejo de Emergencias de Nevada, la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe y la Patrulla de Caminos de California.

El seguimiento de los mapas de evacuación, las rutas habilitadas y los centros de atención para personas y animales permite a la población tomar decisiones informadas y reducir riesgos. A medida que la situación evolucione, los organismos oficiales actualizarán las recomendaciones y proporcionarán información sobre el retorno seguro a las zonas afectadas.