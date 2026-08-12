Honduras retoma reglamento de la Ley de Vacunación en medio de casos de sarampión y tosferina

La Secretaría de Salud alerta por coberturas bajo el 95% ante el repunte de sarampión y tosferina.

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El Congreso Nacional de Honduras aprobó una moción para pedir a la Secretaría de Salud que elabore y apruebe el reglamento de la Ley Nacional de Vacunación. La normativa fue aprobada en 2013, pero su desarrollo reglamentario sigue pendiente. La secretaría deberá presentar en 30 días calendario un informe sobre los avances y el cronograma previsto.

La iniciativa fue presentada por el diputado y médico Roberto Cosenza, quien planteó que la Secretaría de Salud debe entregar ese informe sobre las acciones realizadas hasta ahora y los plazos para completar la elaboración y aprobación del reglamento.

La petición parlamentaria se produce en un momento de preocupación de las autoridades sanitarias por la reaparición de enfermedades prevenibles mediante vacunación. Entre ellas está el sarampión, con 13 casos confirmados, además de nuevos reportes de tosferina.

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De acuerdo con el diputado, la legislación establecía un plazo de 120 días para que la Secretaría de Salud elaborara el reglamento necesario para su aplicación. Sin embargo, ese plazo transcurrió sin que el instrumento fuera aprobado.

El legislador explicó que la propuesta surgió después de una reunión con representantes del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en la que se identificó la ausencia del reglamento como una de las necesidades para fortalecer las acciones relacionadas con la vacunación.

Enfermedades prevenibles

La discusión sobre el marco regulatorio de las vacunas coincide con la detección de enfermedades que durante años habían tenido una presencia limitada en Honduras.

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Uno de los principales focos de preocupación es el sarampión. Según Cosenza, el país había logrado mantener eliminada esta enfermedad durante más de 30 años, por lo que la confirmación de 13 casos representa un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones identificó la falta del reglamento como una necesidad para fortalecer las acciones de vacunación.

El diputado también mencionó el resurgimiento de otras enfermedades prevenibles, entre ellas la tosferina, y advirtió sobre las consecuencias que puede tener una disminución de la vacunación infantil.

“Sabemos que estas enfermedades se han vuelto a resurgir y queremos evitar muertes, porque muchas personas no quieren vacunarse”, afirmó.

La situación ha puesto nuevamente en el centro del debate la cobertura de inmunización infantil y la necesidad de que las familias mantengan al día los esquemas de vacunación.

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Compromiso de vacunación

Desde la Secretaría de Salud, el jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Homer Mejía, llamó a los padres y madres de familia a llevar a sus hijos a los centros de vacunación.

Mejía sostuvo que la protección de los menores requiere la participación de las familias y recordó que la responsabilidad de llevar a los niños a recibir sus vacunas puede ser asumida tanto por la madre como por el padre.

“El mensaje a los padres de familia es que es una responsabilidad compartida, si la madre no puede ir, los padres pueden llevar a sus hijos a vacunarlos”, expresó.

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El funcionario también manifestó preocupación por los municipios donde la cobertura de vacunación no alcanza el 95%, debido a que esos niveles dejan a la población infantil en una situación de mayor vulnerabilidad frente a enfermedades como el sarampión y la tosferina.

Según Mejía, mantener bajas coberturas de inmunización puede tener consecuencias en los próximos años, especialmente si persiste la falta de participación de las familias en los programas de vacunación.

Nuevo caso de tosferina

A la preocupación por los casos de sarampión se suma la confirmación de un caso de tosferina en el departamento de Lempira. Vera Izaguirre, directora regional de la Región Sanitaria de Salud de Lempira, confirmó que las pruebas de laboratorio dieron positivo para tosferina en un niño de 11 meses.

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Cobertura de vacunación

El menor se encuentra hospitalizado en el Hospital Juan Manuel Gálvez. Es originario del municipio de Erandique, donde las autoridades sanitarias mantienen una investigación para determinar si existen otros casos relacionados.

Izaguirre indicó que este es el primer caso confirmado de tosferina en Lempira, aunque antes se habían identificado ocho casos sospechosos que permanecen bajo seguimiento.

La discusión sobre vacunación en Honduras coincide con la reaparición del sarampión, con 13 casos confirmados, y con nuevos reportes de tosferina.

La investigación busca establecer si existe una mayor circulación de la enfermedad en la zona y determinar las medidas necesarias para evitar nuevos contagios.

La situación epidemiológica vuelve a poner el foco sobre las coberturas de vacunación en Honduras, particularmente entre los menores de edad.

Las autoridades sanitarias han insistido en que las vacunas permiten prevenir enfermedades que pueden provocar complicaciones graves, especialmente en niños que todavía no cuentan con protección suficiente.

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Cosenza advirtió que, si el proceso no avanza dentro del plazo solicitado, el Congreso Nacional realizará las gestiones correspondientes ante las instancias competentes.