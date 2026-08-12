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Cómo descargar Las Guerreras K-pop en un iPad para ver la película sin conexión a internet

Es posible realizar hasta 100 descargas por dispositivo desde Netflix y se debe usar una red WiFi para evitar el consumo de datos

Imagen de 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)
Las Guerreras K-pop está disponible en Español latino y en excelente calidad. (Foto: Netflix)
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Descargar Las Guerreras K-pop en un iPad es un proceso sencillo que permite ver la película de Netflix en cualquier momento y lugar, sin depender de una conexión activa a internet, siendo una alternativa útil en viajes largos o para ahorrar datos en el plan de telefonía.

El procedimiento para descargar contenidos en dispositivos Apple como el iPad está diseñado para usuarios de todas las edades y niveles de experiencia. La plataforma de Netflix facilita la descarga de películas y series, incluyendo títulos populares como “Las Guerreras K-pop”, a través de pasos intuitivos y rápidos.

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Cómo verificar si Las Guerreras K-pop está disponible para descargar en Netflix

Antes de iniciar la descarga, es clave comprobar que la película se encuentra disponible en el catálogo de Netflix y que cuenta con la opción de descarga habilitada.

El ícono de descarga en Netflix indica qué títulos pueden almacenarse en el dispositivo. (Foto: Europa Press)
El ícono de descarga en Netflix indica qué títulos pueden almacenarse en el dispositivo. (Foto: Europa Press)

Para ello, hay que abrir la aplicación de Netflix en el iPad y utilizar la función de búsqueda para localizar Las Guerreras K-pop. Si junto al título aparece el ícono de Descargas, significa que es posible almacenarla localmente.

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Además, es posible filtrar el contenido disponible para descargar mediante la opción “Ver qué puedes descargar”. Esta función, ubicada en la pestaña de Descargas, muestra una selección de películas y series habilitadas para uso offline. Así, resulta más fácil encontrar títulos específicos para ver sin conexión.

Cuáles son los pasos para descargar películas de Netflix en el iPad

El primer paso consiste en abrir la aplicación de Netflix en el dispositivo. Una vez dentro, navegue hasta la sección de “Mi Netflix”, disponible en la barra inferior. Allí se encuentra la pestaña Descargas, que centraliza todas las opciones relacionadas con el almacenamiento de contenido.

El botón de descarga se ubica debajo de la descripción de la película seleccionada en Netflix. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El botón de descarga se ubica debajo de la descripción de la película seleccionada en Netflix. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Hay que seleccionar el botón “Ver qué puedes descargar” para explorar el catálogo offline. Luego localizar la película “Las Guerreras K-pop” y pulsar sobre su portada. Si está habilitada la descarga, verá el botón Descargar debajo de la descripción del título.

Al presionarlo, la aplicación comenzará a transferir la película al iPad. El tiempo que tarde en completarse la descarga puede variar según la calidad elegida y la velocidad de la red WiFi utilizada.

Cómo ver Las Guerreras K-pop una vez descargada en el iPad

Para acceder a las películas descargadas, hay que abrir la aplicación de Netflix y dirigirse a la pestaña Descargas. Allí se encuentra la lista de títulos almacenados en el dispositivo. Se debe seleccionar “Las Guerreras K-pop” y pulsar en Reproducir para iniciar la visualización sin conexión a internet.

Plano medio de una persona recostada en un sofá gris, sosteniendo un iPad blanco con ambas manos y tocando la pantalla táctil con un dedo. Se ven aplicaciones.
Las películas descargadas aparecen en la pestaña Descargas de la aplicación en el iPad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los perfiles infantiles, algunas películas descargadas con clasificaciones superiores a la edad del menor podrían no estar disponibles. Cada descarga queda asociada al dispositivo donde se realizó, aunque puede ser vista desde cualquier perfil de Netflix en ese dispositivo.

Por qué es clave utilizar una red WiFi para descargar la película

La descarga de películas puede consumir una gran cantidad de datos, lo que podría afectar el límite mensual de muchos planes. Por esta razón, Netflix sugiere conectarse a una red WiFi estable antes de iniciar la transferencia.

El uso de WiFi resulta muy importante al descargar contenidos de alta definición o al almacenar varias películas o episodios de series. En el caso de los planes de Netflix, es posible mantener hasta 100 descargas activas por dispositivo, siempre que se utilice la cantidad de dispositivos permitidos por el plan contratado.

Qué pasa con las descargas si se cancela o reinicia la suscripción de Netflix

Las descargas se eliminan si la cuenta de Netflix se cancela o expira la suscripción. (Foto: Europa Press)
Las descargas se eliminan si la cuenta de Netflix se cancela o expira la suscripción. (Foto: Europa Press)

Las películas y series descargadas permanecen almacenadas en el iPad mientras la suscripción a Netflix se mantenga activa. Si el usuario decide cancelar la cuenta, las descargas se eliminarán automáticamente del dispositivo.

Asimismo, en caso de reactivar la membresía, será necesario volver a descargar los contenidos de interés, incluido “Las Guerreras K-pop”. Esta política de gestión de descargas protege los derechos de autor y garantiza que solo los suscriptores activos accedan al contenido offline.

La plataforma establece límites en la cantidad de veces que un título puede descargarse en un año para cumplir con acuerdos de licenciamiento.

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