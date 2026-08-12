“Cordillera de Fuego” llega a los cines de Guatemala tras un estreno con raíces en Santiago Atitlán

La trama de Cordillera de Fuego muestra cómo una comunidad reacciona al nacimiento de un coloso volcánico mientras las élites económicas y políticas priorizan un posible negocio. (Redes Sociales)

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La industria cinematográfica guatemalteca suma un nuevo hito con el estreno en cines de Cordillera de Fuego, la más reciente producción de Jayro Bustamante.

El largometraje, que mezcla elementos de drama y acción, marca el regreso del director tras títulos como Ixcanul, Temblores, La Llorona y Rita.

La película propone una reflexión sobre el conflicto entre la supervivencia comunitaria y los intereses de poder ante el surgimiento de un nuevo volcán en la región y estará disponible en cines de Guatemala a partir del 27 de agosto.

Una directora frente al desastre y la corrupción

En el centro de la trama se encuentra María Mercedes Coroy, actriz guatemalteca reconocida internacionalmente, quien encarna a una vulcanóloga que debe enfrentar la corrupción institucional y el escepticismo de las autoridades.

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El elenco principal lo completan Juan Pablo Olyslager, María Telón, Tatiana Palomo, Enrique Salanic y Guillermo Cuyún Figueroa, además de la participación de integrantes de comunidades indígenas y familias locales.

La historia se desarrolla en una comunidad que experimenta la amenaza repentina tras el nacimiento de un coloso volcánico. Mientras los habitantes buscan alternativas para proteger sus hogares y tradiciones, las élites económicas y políticas ven el fenómeno como un posible negocio, ignorando los riesgos humanos.

Cordillera de Fuego expone la tensión entre el apego al territorio y la presión por evacuar, en un ambiente marcado por el temor y la desconfianza en las instituciones.

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Jayro Bustamante regresa con Cordillera de Fuego, un largometraje que combina drama y acción tras Ixcanul, Temblores, La Llorona y Rita. (Redes Sociales)

Estreno con arraigo local y proyección nacional

El lanzamiento nacional de Cordillera de Fuego tuvo lugar en mayo en la Escuela Rural Mixta de la Comunidad Chukmuk, ubicada en Santiago Atitlán, Sololá. La elección de este escenario, según la distribuidora, respondió al deseo de acercar el cine a las comunidades que inspiraron parte del relato y fortalecer el vínculo con el público local.

Posteriormente, la película fue presentada en el Teatro al Aire Libre Otto René Castillo, dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la Ciudad de Guatemala.

Tras estas funciones especiales, la distribuidora confirmó su llegada a las principales salas comerciales del país el 27 de agosto de 2026, incluyendo complejos de Cinépolis —Miraflores, Oakland Mall, Portales, Cayalá, Sankris Mall e Interplaza Xela— y de Albacinema —Fontabella, Huehuetenango y Retalhuleu—.

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Volcanes, dilemas y fracturas sociales

La película aborda uno de los elementos más representativos de la geografía guatemalteca: los volcanes. El objetivo fue retratar el papel de estos colosos en la identidad y la vida cotidiana de las comunidades.

El guion plantea dos posturas enfrentadas ante la catástrofe: un sector aboga por abandonar el territorio para salvar la vida, mientras otro se niega a romper el lazo con su patrimonio material y cultural.

La película "Cordillera de Fuego" llega a los cines de Guatemala. (Trailer oficial)

El filme explora la opacidad de las instituciones y la tensión social generada por la desinformación y los intereses cruzados. Uno de los momentos destacados es la representación de la resistencia comunitaria y la lucha de la protagonista por impulsar una respuesta ética y responsable ante la emergencia.

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Cordillera de Fuego no solo busca entretener, sino también invitar a la reflexión sobre la responsabilidad colectiva frente a los desastres naturales, la defensa de los derechos comunitarios y la denuncia de la corrupción. La producción destaca por la integración de actores profesionales y habitantes de comunidades indígenas, aportando autenticidad y diversidad de perspectivas.