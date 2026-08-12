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Steam: cuáles son los cuatro nuevos juegos gratuitos y permanentes disponibles para PC hoy

La selección incluye puzles y plataformas, una variante de cartas, un misterio tipo escape room y un juego de observación con tensión

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Cómo reclamar juegos gratis en Steam y guardarlos para siempre en la biblioteca digital (Steam)
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El catálogo de juegos gratis en Steam sigue creciendo, y hoy se suman cuatro títulos que pueden descargarse y conservarse de forma permanente, sin límite de tiempo ni costo.

Esta dinámica convierte a la plataforma en una de las favoritas para quienes buscan ampliar su biblioteca digital sin gastar dinero, aprovechando propuestas independientes y originales que suelen pasar desapercibidas entre los grandes lanzamientos comerciales.

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La importancia de estas incorporaciones radica en la posibilidad de descubrir experiencias novedosas, apoyar a pequeños desarrolladores y disfrutar de acceso inmediato a títulos que, una vez reclamados, quedarán asociados para siempre a la cuenta del usuario.

Basta con iniciar sesión, buscar cada título, comprobar precio cero y elegir “Obtener” o “Añadir”, una práctica que permite asegurar la licencia primero y descargar después, sin depender de espacio libre en el momento del canje - Valve
Basta con iniciar sesión, buscar cada título, comprobar precio cero y elegir “Obtener” o “Añadir”, una práctica que permite asegurar la licencia primero y descargar después, sin depender de espacio libre en el momento del canje - Valve

Los cuatro juegos gratis que hoy llegan a Steam

ON&OFF

Una propuesta reciente que ya puede descargarse en PC. ON&OFF invita a los jugadores a explorar mecánicas sencillas pero ingeniosas, en un entorno que combina puzles y plataformas.

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Board Poker

Variante original del póker que traslada las cartas a un formato distinto, permitiendo partidas completas sin coste. Una opción atractiva para quienes buscan alternativas al póker tradicional, con reglas adaptadas y dinámicas frescas.

Room 0

Una experiencia de misterio ambientada en una habitación cuyo secreto debe ser descubierto. Room 0 destaca por su atmósfera intrigante y sus desafíos de lógica, típicos del género escape room.

A.D.D. (Anomaly Detection Department)

Juego de observación en el que el objetivo es localizar anomalías en el entorno. Su fórmula, habitual en el terror independiente, ofrece tensión y sorpresa a través de la atención al detalle y el análisis de escenarios.

ON&OFF, Board Poker, Room 0 y A.D.D., los nuevos títulos gratuitos que ya se pueden añadir en Steam - Valve
ON&OFF, Board Poker, Room 0 y A.D.D., los nuevos títulos gratuitos que ya se pueden añadir en Steam - Valve

Todos estos títulos pueden encontrarse y descargarse directamente desde sus respectivas fichas en Steam, sin requerir ningún tipo de pago o suscripción.

Cómo reclamar juegos gratis en Steam: paso a paso

  1. Accede a tu cuenta de Steam desde la aplicación de escritorio o la tienda web.
  2. Busca cada juego por su nombre o explora la sección de novedades y títulos gratuitos.
  3. Verifica que el precio sea 0 y pulsa “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”.
  4. Confirma la adquisición y revisa que el juego quede guardado en tu biblioteca personal.

La recomendación es reclamar el juego primero y descargarlo después, para no depender del espacio libre en ese momento y asegurarte de no perder la oportunidad.

Ventajas y condiciones del modelo digital

Manos de una persona con suéter verde sostienen un portátil negro cerrado con una línea diagonal en la tapa sobre una superficie clara
El auge del PC se apoya en flexibilidad gráfica y catálogos digitales, con Steam como puerta de entrada - (Foto: Infobae)

Steam permite acceso inmediato, actualizaciones automáticas y un catálogo en constante expansión. Sin embargo, es importante recordar que la adquisición supone una licencia de uso vinculada a la cuenta: los juegos no pueden revenderse y el acceso depende de las políticas y los servidores de la plataforma.

Aun así, los títulos gratuitos representan una forma inteligente de descubrir nuevas ideas y ampliar la biblioteca sin coste.

El auge del PC frente a las consolas

El crecimiento del PC como plataforma central responde a varios factores:

  • Ruptura de exclusividades: Grandes compañías como Microsoft y PlayStation han lanzado sus títulos estrella en PC, eliminando barreras y ampliando el mercado.
  • Flexibilidad y tecnología: El ordenador permite aprovechar innovaciones como DLSS de Nvidia o FSR de AMD, ajustando el rendimiento y la resolución según las capacidades del hardware.
  • Obsolescencia de las consolas: Mientras que las consolas de última generación prometían 4K a 60 FPS, en la práctica los usuarios deben elegir entre calidad visual y fluidez. En PC, la personalización es mucho mayor y la evolución técnica es constante.

En un momento en el que el PC refuerza su posición como plataforma de referencia frente a las consolas tradicionales, las ofertas gratuitas de Steam son una invitación constante a explorar y experimentar.

La llegada de cuatro nuevos juegos gratuitos y permanentes subraya el atractivo de la plataforma como espacio para descubrir, experimentar y disfrutar de videojuegos sin barreras económicas. Reclamar estos títulos es sencillo, rápido y una excelente forma de explorar propuestas independientes que, de otro modo, podrían pasar inadvertidas en el vasto catálogo digital.

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