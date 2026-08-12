Steam: cuáles son los cuatro nuevos juegos gratuitos y permanentes disponibles para PC hoy

Cómo reclamar juegos gratis en Steam y guardarlos para siempre en la biblioteca digital (Steam)

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El catálogo de juegos gratis en Steam sigue creciendo, y hoy se suman cuatro títulos que pueden descargarse y conservarse de forma permanente, sin límite de tiempo ni costo.

Esta dinámica convierte a la plataforma en una de las favoritas para quienes buscan ampliar su biblioteca digital sin gastar dinero, aprovechando propuestas independientes y originales que suelen pasar desapercibidas entre los grandes lanzamientos comerciales.

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La importancia de estas incorporaciones radica en la posibilidad de descubrir experiencias novedosas, apoyar a pequeños desarrolladores y disfrutar de acceso inmediato a títulos que, una vez reclamados, quedarán asociados para siempre a la cuenta del usuario.

Basta con iniciar sesión, buscar cada título, comprobar precio cero y elegir “Obtener” o “Añadir”, una práctica que permite asegurar la licencia primero y descargar después, sin depender de espacio libre en el momento del canje - Valve

Los cuatro juegos gratis que hoy llegan a Steam

ON&OFF

Una propuesta reciente que ya puede descargarse en PC. ON&OFF invita a los jugadores a explorar mecánicas sencillas pero ingeniosas, en un entorno que combina puzles y plataformas.

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Board Poker

Variante original del póker que traslada las cartas a un formato distinto, permitiendo partidas completas sin coste. Una opción atractiva para quienes buscan alternativas al póker tradicional, con reglas adaptadas y dinámicas frescas.

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Room 0

Una experiencia de misterio ambientada en una habitación cuyo secreto debe ser descubierto. Room 0 destaca por su atmósfera intrigante y sus desafíos de lógica, típicos del género escape room.

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A.D.D. (Anomaly Detection Department)

Juego de observación en el que el objetivo es localizar anomalías en el entorno. Su fórmula, habitual en el terror independiente, ofrece tensión y sorpresa a través de la atención al detalle y el análisis de escenarios.

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ON&OFF, Board Poker, Room 0 y A.D.D., los nuevos títulos gratuitos que ya se pueden añadir en Steam - Valve

Todos estos títulos pueden encontrarse y descargarse directamente desde sus respectivas fichas en Steam, sin requerir ningún tipo de pago o suscripción.

Cómo reclamar juegos gratis en Steam: paso a paso

Accede a tu cuenta de Steam desde la aplicación de escritorio o la tienda web. Busca cada juego por su nombre o explora la sección de novedades y títulos gratuitos. Verifica que el precio sea 0 y pulsa “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar”. Confirma la adquisición y revisa que el juego quede guardado en tu biblioteca personal.

La recomendación es reclamar el juego primero y descargarlo después, para no depender del espacio libre en ese momento y asegurarte de no perder la oportunidad.

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Ventajas y condiciones del modelo digital

El auge del PC se apoya en flexibilidad gráfica y catálogos digitales, con Steam como puerta de entrada - (Foto: Infobae)

Steam permite acceso inmediato, actualizaciones automáticas y un catálogo en constante expansión. Sin embargo, es importante recordar que la adquisición supone una licencia de uso vinculada a la cuenta: los juegos no pueden revenderse y el acceso depende de las políticas y los servidores de la plataforma.

Aun así, los títulos gratuitos representan una forma inteligente de descubrir nuevas ideas y ampliar la biblioteca sin coste.

El auge del PC frente a las consolas

El crecimiento del PC como plataforma central responde a varios factores:

Ruptura de exclusividades: Grandes compañías como Microsoft y PlayStation han lanzado sus títulos estrella en PC, eliminando barreras y ampliando el mercado.

Flexibilidad y tecnología: El ordenador permite aprovechar innovaciones como DLSS de Nvidia o FSR de AMD, ajustando el rendimiento y la resolución según las capacidades del hardware.

Obsolescencia de las consolas: Mientras que las consolas de última generación prometían 4K a 60 FPS, en la práctica los usuarios deben elegir entre calidad visual y fluidez. En PC, la personalización es mucho mayor y la evolución técnica es constante.

En un momento en el que el PC refuerza su posición como plataforma de referencia frente a las consolas tradicionales, las ofertas gratuitas de Steam son una invitación constante a explorar y experimentar.

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La llegada de cuatro nuevos juegos gratuitos y permanentes subraya el atractivo de la plataforma como espacio para descubrir, experimentar y disfrutar de videojuegos sin barreras económicas. Reclamar estos títulos es sencillo, rápido y una excelente forma de explorar propuestas independientes que, de otro modo, podrían pasar inadvertidas en el vasto catálogo digital.