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Misterio en Santiago del Estero: hallaron una avioneta abandonada y creen que los pilotos fueron rescatados en helicóptero

La aeronave fue encontrada en la zona de Los Porongos, en el departamento Mitre. Investiga la Justicia Federal. “Los bultos blancos” que vio un vecino antes del hallazgo

avioneta abandonada en santiago del estero portada
La avioneta encontrada
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La Justicia Federal de Santiago del Estero investiga el misterioso hallazgo de una avioneta abandonada y sin sus ocupantes en una zona de bañados del sudeste de la provincia. Sospechan que los pilotos que iban en la aeronave fueron rescatados en un helicóptero.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la avioneta fue encontrada en la zona rural de Los Porongos, cerca del paraje El Huaico, departamento Mitre, por un trabajador rural. Personal de la Comisaría Comunitaria 34 Selva se desplazó hasta el lugar para iniciar las averiguaciones, tras recibir el alerta sobre el hallazgo.

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Allí, vecinos brindaron datos acerca de otro extraño episodio que se registró la semana pasada y que estaría vinculado a la aeronave.

Según dijeron los lugareños, observaron un amplio despliegue de vehículos en la zona, con al menos ocho camionetas de distintas marcas —Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Renault Oroch y Toyota Hilux—, de colores negro y blanco, todas con vidrios polarizados y ocupadas por varias personas.

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Uno de los conductores ingresó a un establecimiento rural, donde consultó sobre la zona y mostró la ubicación satelital en su teléfono celular. Le indicó que buscaban a un amigo que no podía salir del lugar. El vecino le explicó que el acceso sólo era posible a caballo debido a los bañados, pero no pudo colaborar ya que no disponía de caballos.

Al día siguiente, otro hombre, también desconocido, ingresó en una camioneta diferente y pidió acceso a señal de wi-fi para orientar su GPS. Repitió la misma versión de que buscaban a alguien perdido.

Los testigos señalaron que el miércoles siguiente regresaron varios vehículos acompañados de un tráiler con caballos. Los ocupantes se internaron hasta el paraje El Huaico y, alrededor de las 16:00, fueron vistos saliendo de la zona con los caballos cargados con bultos de color blanco.

Los pobladores agregaron que, durante esos días, observaron vehículos en los cruces de caminos con personas que parecían vigilar los accesos, pero manifestaron desconocer su identidad.

Trabajadores rurales entrevistados posteriormente mencionaron haber visto un helicóptero amarillo sobrevolando el área el jueves siguiente, en dirección oeste a este. No aportaron datos adicionales sobre el movimiento de las camionetas ni sobre la identidad de las personas. Simplemente indicaron la presencia de esa aeronave.

Según medios locales santiagueños, el hallazgo de la camioneta movilizó también a personal de Gendarmería Nacional y al Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, a cargo del juez Guillermo Molinari, ante indicios que inicialmente hicieron sospechar de una posible operación vinculada al tráfico de drogas.

De acuerdo con los diarios Panorama y El Liberal, la avioneta habría sufrido inconvenientes mecánicos que obligaron al piloto a realizar un aterrizaje forzoso. Desde la Justicia Federal se pidió colaboración a Aviación Civil de la Provincia, que facilitó una aeronave para acceder a la zona y preservar los elementos que forman parte de la investigación.

En la aeronave encontraron grandes bidones con combustible, un plástico de gran tamaño y restos de comida, aproximadamente para dos personas. Los investigadores, que manejan el caso con total hermetismo, obtuvieron el dato de que la avioneta habría descendido entre la tarde noche del lunes y las primeras horas del martes, y que un helicóptero habría llegado hasta la zona para rescatar al piloto y al copiloto.

Según se informó, la avioneta tenía colocada una calcomanía presuntamente falsa en el lugar de la matrícula, que la identificaba como de origen argentino:LV-JIR. Sin embargo, dentro del habitáculo los gendarmes hallaron otra calcomanía con una matrícula boliviana: CP-3889, precisaron los medios santiagueños. En el Juzgado Federal N° 1 esperan poder retirar el aeroplano de los humedales para realizar nuevas pericias.

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