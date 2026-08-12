Crimen y Justicia
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Lavado en propiedades y millones cripto del juego clandestino: la nueva pista del caso del genio del poker de Mar del Plata

El juez federal Santiago Inchausti ordenó una nueva ronda de indagatorias para 16 imputados, entre ellos Guillermo Pinarello y su padre ex comisario de la Bonaerense. Las acusaciones y el fallo de Cámara en medio de la historia

Primer plano de un hombre de mediana edad, con barba oscura y pelo corto, vistiendo una camiseta negra. De fondo, una pared clara y una ventana con persianas
Guillermo Pinarello, acusado de ser el rey del juego clandestino en Mar del Plata, en una conversación vía Zoom con Infobae
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En marzo último, Guillermo Pinarello, hombre de negocios marplatense, genio internacional del poker, dio una entrevista vía Zoom a Infobae desde la casa de country en la que cumple prisión domiciliaria. Tiempo antes, el juez federal Santiago Inchausti lo había procesado, acusándolo de ser el rey del juego clandestino en Mar del Plata con una lucrativa trama de casinos online, con ganancias pitufeadas por mulas financieras.

En palabras del juez, Pinarello encabezaba “una asociación ilícita” dedicada a “la administración y/u operación y/o captación de juegos de azar online sin la debida autorización emanada”, con frentes de negocios como el poco imaginativo Casino 365 Online.

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Pinarello -hijo de Elías Guillermo, un reconocido ex comisario de la Bonaerense- desafiaba desde su silla gamer con una tobillera de monitoreo, tras ser detenido en la Triple Frontera, con su casa de country allanada por la PFA: “Claro que no tengo nada que ver. La causa fue muy mediática, y los medios llevaron a que se distorsionen un montón de cosas de la realidad. Vi toda la causa y todavía estoy esperando una prueba”.

Hoy, la situación recrudece. Este miércoles, comenzará una nueva ronda de indagatorias a 16 imputados a pedido del juez, por delitos como lavado de dinero, en una nueva ampliación de la acusación. Guillermo, su padre Elías -que sufrió un pico de presión tras la noticia- y su hermana Natalia, fueron citados a comparecer entre el 26 y el 28 de este mes, según documentos de la causa a los que accedió Infobae.

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Pinarello en un torneo internacional de poker
Pinarello en un torneo internacional de poker

Pïnarello hijo deberá responder por dos lotes “en el Barrio Developer Aqua mediante boleto de compraventa con el fideicomiso Developer Lagoon”, con acuerdos celebrados el 25 de octubre de 2023. El monto final: 320 mil dólares. Claudia Cao, madre de Joaquín Otero Cao, acusado de ser el socio y principal cómplice de Pinarello.

Pinarello padre “habría adquirido Panaggio Cars -un taller automotor en funcionamiento- que funcionaría como pantalla de actividades lícitas que le habría sido otorgado por Joaquín Otero Cao”.

Jonatan David Scott, otro de los imputados, deberá responder por su presunto vínculo con Pinarello, con el que supuestamente colaboró “con habitualidad en maniobras tendientes a recibir y/o poner en circulación las ganancias ilícitas” con el pitufeo en billeteras virtuales y la compra de al menos cinco autos, varios de ellos de alta gama.

En paralelo, a comienzos de este año, la DUOF Mar del Plata de la PFA había realizado una serie de allanamientos en la ciudad costera , donde se encontraron cajas de seguridad ligadas a su hermana y la madre de Otero Cao. Allí, encontraron más de 430 mil dólares, así como dos BMW, entre ellos un 440i con un valor en el mercado de usados de poco más de 60 mil dólares. “Se llevaron hasta las moneditas de una alcancía en mi casa”, se quejaba Pinarello.

Guillermo Pinarello poker acusado juego clandestino online
Dinero encontrado al grupo en una caja fuerte marplatense

En paralelo, Inchausti pidió indagar a otros cinco sospechosos ligados a Pinarello hijo por “grandes movimientos en criptoactivos” en el expediente donde querella la Unidad de Información Financiera.

Uno de estos sospechosos -que conformó una empresa con Pinarello años atrás- “recibió en la cuenta de su titularidad depósitos por 352.820,98 USDT, realizó transferencias por 2.270.254,13 USDT y por Binance Pay registró ingresos por 4.129.415,42 USDT y egresos por 2.217.307,33 USDT, todo ello en el período comprendido entre junio de 2021 y diciembre de 2023″.

Otro de estos sospechosos “habría recibido depósitos por 2.370.777,05 USDT, y realizado transferencias por 2.631.088,27 USDT y por Binance Pay registró ingresos por 784.423,67 USDT y egresos por 515.063,3 USDT, todo ello en el período comprendido entre mayo de 2021 y abril de 2024″, de acuerdo a un documento del caso.

Santiago Inchausti, juez del caso (Nicolás Stulberg)
Santiago Inchausti, juez del caso (Nicolás Stulberg)

El caso Letche

En el medio, hay un reciente fallo de la Cámara Federal marplatense en torno al caso, que precede por varias semanas a los nuevos pedidos de indagatoria.

La apelación que llevó al fallo fue motorizada por la defensa de Marcelo Letche Doumic, uno de los tantos acusados, que según el nuevo pedido deberá ser indagado por su parte en la firma Bitnea S.A, “secundando en la presidencia al procesado Joaquín Otero Cao”. Esta sociedad, supuestamente, era empleada para publicitar los casinos online truchos a través de su perfil de Facebook, a pesar de dedicarse, según su composición en el Boletín Oficial, al negocio de minado de criptomonedas.

Letche Doumic, empresario, dedicado en los papeles a la gestión de oficinas, se quejó ante la Cámara mediante su defensa por la “inhibición general de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias a su nombre sin siquiera estar imputado formalmente”, según el fallo firmado el 25 de junio por los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza.

Finalmente, los jueces ordenaron que se levanten los bloqueos a las cuentas y la inhibición general de bienes, algo a lo que Inchausti se había negado. Entre otros motivos, invocaron que “el presupuesto de verosimilitud en el derecho se ve debilitado si aún se desconoce cuál habría sido el aporte de Letche Doumic a las maniobras objeto de instrucción”.

La indagatoria del empresario sigue sin fecha fija, al menos según el documento donde el juez citó al resto de los acusados.

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