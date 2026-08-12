Punta Cana, el motor turístico dominicano, suma un enlace con Montevideo: Uruguay tendrá vuelos directos en 2027

Arajet operará la conexión los lunes, jueves y sábados, según informó EFE, en un anuncio presentado por el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni. (Imagen de cortesía))

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Uruguay, Punta Cana, tendrá, vuelos y directos desde marzo de 2027, cuando la aerolínea dominicana Arajet inaugure una ruta con tres frecuencias semanales entre Montevideo y el principal polo turístico de República Dominicana, una conexión que el ministro de Turismo Pablo Menoni presentó como una herramienta para ampliar el intercambio entre ambos países y abrir nuevos mercados para la oferta uruguaya.

La relevancia del destino de llegada se mide en cifras: Punta Cana recibió 537,204 turistas por vía aérea en julio de 2026, el 58% del total nacional de ese mes, que fue de 921,718 visitantes. En el primer semestre de 2026, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentró el 67,2% de todas las llegadas aéreas del país, con 1,927,730 viajeros extranjeros, y en marzo de ese año marcó un récord mensual de 612,239 turistas, con un alza del 14,1% interanual.

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Según EFE, la nueva ruta será operada por Arajet con vuelos los lunes, jueves y sábados. El anuncio fijó el inicio de la conexión para marzo de 2027.

Menoni sostuvo que el enlace servirá “para profundizar el intercambio turístico entre ambos países y para posicionar la diversidad de la oferta uruguaya en nuevos mercados”. Durante la presentación, añadió: “Tenemos una diversidad turística diferente. Tenemos bellezas naturales como tiene República Dominicana, diferentes, nuestras. Tenemos frío, tenemos calor y tenemos algunos productos sobre los cuales tenemos que trabajar un poco más”.

Uruguay tendrá vuelos directos a Punta Cana desde marzo de 2027 con una ruta de Arajet entre Montevideo y República Dominicana. (Imagen de cortesía)

La ruta apunta a reforzar la conectividad y a mostrar la oferta diferencial de Uruguay

El ministro explicó que entre los atributos diferenciales del turismo uruguayo figuran los entornos rurales naturales y la gastronomía. También planteó que la nueva conexión confirma el valor estratégico que su cartera asigna a la conectividad para el desarrollo del sector.

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“Mas conectividad implica más posibilidades para el desarrollo del sector”, afirmó Menoni, citado por EFE. La declaración ubicó el nuevo servicio aéreo dentro de una política más amplia de mejora de los enlaces internacionales del país.

El gerente comercial de Aeropuertos Uruguay Matías Carluccio también vinculó la apertura de la ruta con esa estrategia. Según detalló la cartera, el ejecutivo destacó la importancia de que Uruguay siga conectándose con el mundo y valoró el trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo y los actores que hicieron posible la llegada de la compañía al país.

El ministro de Turismo sostuvo que la conexión permitirá posicionar la diversidad de la oferta uruguaya en nuevos mercados. (Imagen de cortesía)

Punta Cana concentra la mayor parte del turismo aéreo de República Dominicana

La ciudad dominicana que quedará unida de forma directa con Montevideo reúne una oferta centrada en más de 50 kilómetros de playas caribeñas de arena blanca, resorts con sistema todo incluido, parques de aventura, campos de golf profesionales y excursiones naturales. Entre sus atractivos figuran Playa Bávaro, Playa Macao, la laguna Hoyo Azul, recorridos en buggy por senderos rurales y plantaciones, parques ecológicos con tirolesas, cuevas y cenotes subterráneos, además de discotecas temáticas y gastronomía criolla frente al mar.

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Ese peso turístico explica la escala de la nueva conexión. Punta Cana es el principal motor del turismo dominicano y recibe entre el 58% y el 67% de los turistas extranjeros que ingresan al país por vía aérea.

La ruta directa entre Montevideo y República Dominicana tendrá tres vuelos por semana: lunes, jueves y sábados. El servicio comenzará en marzo de 2027.