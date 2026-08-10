Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Por qué no se pueden activar alertas de sismos de Google en un iPhone en Colombia y qué alternativas existen

Google utiliza una tecnología diferente que sí permite las alertas en smartphones Android con segundos previos

Apple depende de la información de las entidades gubernamentales y no de los celualres, como lo hace Google con los dispositivos Android.
Apple depende de la información de las entidades gubernamentales y no de los celualres, como lo hace Google con los dispositivos Android.
Guardar

Los usuarios de iPhone en Colombia no encuentran en su dispositivo la función nativa de alertas de sismos que sí está disponible en numerosos teléfonos Android. No se trata de un problema de configuración, de una versión antigua de iOS ni de una opción oculta: Google y Apple utilizan sistemas distintos para detectar y comunicar estos movimientos.

El Sistema de Alertas de Terremotos de Android funciona en Colombia y emplea los acelerómetros incorporados en millones de celulares como una red distribuida de sensores. Cuando varios equipos detectan señales compatibles con un movimiento sísmico, Google procesa esos datos y puede enviar una advertencia a los usuarios ubicados en el área que podría verse afectada.

PUBLICIDAD

Google aclara que las notificaciones suelen corresponder a sismos de magnitud 4,5 o superior y se envían utilizando la ubicación aproximada del dispositivo. También, advierte que no todos los eventos pueden detectarse y que el aviso podría recibirse antes, durante o después de que comience el movimiento. Colombia aparece en la lista oficial de países donde está activo el sistema de Android.

Google exigirá verificación de identidad a desarrolladores de apps Android desde 2026, incluso fuera de Play Store. (Google)
El Sistema de Alertas de Terremotos de Android funciona en Colombia y emplea los acelerómetros incorporados en millones de celulares. (Google)

Pongo este contexto anterior, para decirles que Apple utiliza un modelo diferente. La compañía incorporó en versiones recientes de sus sistemas las denominadas “Alertas de seguridad mejoradas”, entre las que se encuentran avisos de sismos y de otras amenazas inminentes. No obstante, de acuerdo con su documentación, esta herramienta está disponible únicamente en Estados Unidos y Taiwán.

PUBLICIDAD

Por esa razón, un iPhone utilizado en Colombia no muestra el interruptor específico para habilitar las alertas sísmicas mejoradas. La disponibilidad no depende solamente del teléfono: requiere infraestructura compatible, información suministrada por emisores autorizados y una integración regional habilitada por Apple.

Alertas gubernamentales o de emergencia en sismos

Lo anterior, es diferente de las alertas gubernamentales o de emergencia. El iPhone puede recibir comunicaciones emitidas por autoridades mediante las redes de operadores celulares, siempre que el país, el operador y el modelo sean compatibles. Para comprobarlo, el usuario debe ingresar a Configuración, seleccionar Notificaciones y desplazarse hasta el final de la pantalla. Allí podrá activar las opciones gubernamentales que aparezcan disponibles.

El Servicio Geológico Colombiano monitorea y reporta la actividad sísmica del país, pero los informes publicados después de detectar un evento no necesariamente constituyen una advertencia anticipada para todos los celulares.
El Servicio Geológico Colombiano monitorea y reporta la actividad sísmica del país, pero los informes publicados después de detectar un evento no necesariamente constituyen una advertencia anticipada para todos los celulares.

Sin embargo, tener encendida esa configuración no significa que Colombia cuente con una alerta sísmica temprana equivalente a la de Android. El Servicio Geológico Colombiano monitorea y reporta la actividad sísmica del país, pero los informes publicados después de detectar un evento no necesariamente constituyen una advertencia anticipada para todos los celulares.

¿Qué puede hacer un usuario de iPhone?

La principal alternativa consiste en instalar una aplicación especializada disponible en App Store como Earthquake Network (conocida como Sismo Detector) o My Earthquake Alerts & Feed. Después de descargarla, es necesario permitir las notificaciones, revisar los eventos y zonas seleccionadas y, si su funcionamiento lo requiere, autorizar el acceso a la ubicación.

Estas aplicaciones deben entenderse como un recurso complementario. Algunas informan rápidamente sobre sismos ya registrados, pero no todas ofrecen una alerta temprana ni garantizan que el mensaje llegue antes de sentir el movimiento.

Conviene revisar si la aplicación admite avisos importantes o Critical Alerts. Esta categoría puede emitir sonido incluso cuando el iPhone está en silencio o tiene activo un modo de concentración. REUTERS/Maxim Shemetov
Conviene revisar si la aplicación admite avisos importantes o Critical Alerts. Esta categoría puede emitir sonido incluso cuando el iPhone está en silencio o tiene activo un modo de concentración. REUTERS/Maxim Shemetov

Entonces, conviene revisar si la aplicación admite avisos importantes o Critical Alerts. Esta categoría puede emitir sonido incluso cuando el iPhone está en silencio o tiene activo un modo de concentración. La opción, sin embargo, solo aparece cuando el desarrollador obtuvo una autorización especial de Apple; el usuario no puede habilitarla por su cuenta en cualquier aplicación.

Crear una automatización en Atajos para subir el volumen cuando se abre la app tampoco resuelve el problema: esa acción se ejecuta al abrirla, no automáticamente al recibir una notificación sísmica. Por ello, la recomendación más segura es mantener activados los sonidos y avisos inmediatos de la aplicación elegida, excluirla del resumen programado y conservar habilitadas las alertas gubernamentales disponibles.

Temas Relacionados

Alertas sismoiPhone 17iPhone sosEmergenciasTemblor colombiaTerremotoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

La idea de correr con el botón B no estaba pensada, pero cambió la manera de disfrutar el juego de Nintendo

Creador de Mario Bros revela qué famosa mecánica del juego fue creada por error de programación

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

Serán consideradas originales aquellas publicaciones que incluyan reportajes, análisis, fotografías, videos, memes o gráficos creados por el propio autor

X cambia su modelo de pagos: el contenido original será el más recompensado

El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

Durante una sesión con el equipo, el director Andrew Bosworth respondió a la inquietud de un empleado sobre la posibilidad de reinstaurar los Meta Days

El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

Dónde ver el eclipse solar total: el mapa para saber cuál es el lugar más cercano

Este fenómeno astronómico se podrá disfrutar en España usando gafas y dispositivos adecuados

Dónde ver el eclipse solar total: el mapa para saber cuál es el lugar más cercano

Por qué deberías conectar tu celular al TV con cable HDMI y no por WiFi

La calidad de la imagen es uno de los motivos para optar por esta opción disponible en Android y iPhone

Por qué deberías conectar tu celular al TV con cable HDMI y no por WiFi

DEPORTES

Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el receso de la Fórmula 1

Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el receso de la Fórmula 1

Una ex estrella de la NBA hizo pública su intención de ingresar a la liga de básquet femenina: la polémica detrás del pedido

Golpes y botellazos: los videos de la irrupción de la barra de Platense en una pelea durante un partido de fútbol infantil

River Plate definió los cambios en la lista de la Sudamericana: los refuerzos que se quedaron afuera

Franco Colapinto contó una particular anécdota de Flavio Briatore: “Todos estaban contentos menos él”

TELESHOW

El día que Nancy Dupláa descubrió a su hijo Luca Martín mirando porno y la vez que lo encontró con una chica en la cama

El día que Nancy Dupláa descubrió a su hijo Luca Martín mirando porno y la vez que lo encontró con una chica en la cama

Jimena Monteverde reveló detalles íntimos de su marido y contó cómo lo persuadió de usar ropa interior

José “Pepe” Chatruc habló tras el anuncio de separación de Sabrina Rojas: “Es una mujer increíble”

Juanchi Baleirón y Ariel “Topo” Raiman, de Los Pericos: “En 40 años no nos tomamos nunca una pausa”

Luck Ra respondió a las críticas en redes tras su separación de La Joaqui: “Busco un duelo en paz”

INFOBAE AMÉRICA

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

Trump aseguró que Estados Unidos tiene el “control total” del estrecho de Ormuz: “Ya está abierto”

La dictadura de Ortega y Murillo instaló en Managua una gigantesca imagen de Fidel Castro por el centenario del dictador cubano

Guatemala busca descentralizar la infraestructura deportiva con complejos especializados fuera de la capital

Guatemala y Hungría firman un acuerdo de cooperación educativa

Economía panameña mantiene un crecimiento económico de 4.9%, afirman las autoridades