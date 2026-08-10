Por qué no se pueden activar alertas de sismos de Google en un iPhone en Colombia y qué alternativas existen

Apple depende de la información de las entidades gubernamentales y no de los celualres, como lo hace Google con los dispositivos Android.

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Los usuarios de iPhone en Colombia no encuentran en su dispositivo la función nativa de alertas de sismos que sí está disponible en numerosos teléfonos Android. No se trata de un problema de configuración, de una versión antigua de iOS ni de una opción oculta: Google y Apple utilizan sistemas distintos para detectar y comunicar estos movimientos.

El Sistema de Alertas de Terremotos de Android funciona en Colombia y emplea los acelerómetros incorporados en millones de celulares como una red distribuida de sensores. Cuando varios equipos detectan señales compatibles con un movimiento sísmico, Google procesa esos datos y puede enviar una advertencia a los usuarios ubicados en el área que podría verse afectada.

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Google aclara que las notificaciones suelen corresponder a sismos de magnitud 4,5 o superior y se envían utilizando la ubicación aproximada del dispositivo. También, advierte que no todos los eventos pueden detectarse y que el aviso podría recibirse antes, durante o después de que comience el movimiento. Colombia aparece en la lista oficial de países donde está activo el sistema de Android.

El Sistema de Alertas de Terremotos de Android funciona en Colombia y emplea los acelerómetros incorporados en millones de celulares. (Google)

Pongo este contexto anterior, para decirles que Apple utiliza un modelo diferente. La compañía incorporó en versiones recientes de sus sistemas las denominadas “Alertas de seguridad mejoradas”, entre las que se encuentran avisos de sismos y de otras amenazas inminentes. No obstante, de acuerdo con su documentación, esta herramienta está disponible únicamente en Estados Unidos y Taiwán.

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Por esa razón, un iPhone utilizado en Colombia no muestra el interruptor específico para habilitar las alertas sísmicas mejoradas. La disponibilidad no depende solamente del teléfono: requiere infraestructura compatible, información suministrada por emisores autorizados y una integración regional habilitada por Apple.

Alertas gubernamentales o de emergencia en sismos

Lo anterior, es diferente de las alertas gubernamentales o de emergencia. El iPhone puede recibir comunicaciones emitidas por autoridades mediante las redes de operadores celulares, siempre que el país, el operador y el modelo sean compatibles. Para comprobarlo, el usuario debe ingresar a Configuración, seleccionar Notificaciones y desplazarse hasta el final de la pantalla. Allí podrá activar las opciones gubernamentales que aparezcan disponibles.

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El Servicio Geológico Colombiano monitorea y reporta la actividad sísmica del país, pero los informes publicados después de detectar un evento no necesariamente constituyen una advertencia anticipada para todos los celulares.

Sin embargo, tener encendida esa configuración no significa que Colombia cuente con una alerta sísmica temprana equivalente a la de Android. El Servicio Geológico Colombiano monitorea y reporta la actividad sísmica del país, pero los informes publicados después de detectar un evento no necesariamente constituyen una advertencia anticipada para todos los celulares.

¿Qué puede hacer un usuario de iPhone?

La principal alternativa consiste en instalar una aplicación especializada disponible en App Store como Earthquake Network (conocida como Sismo Detector) o My Earthquake Alerts & Feed. Después de descargarla, es necesario permitir las notificaciones, revisar los eventos y zonas seleccionadas y, si su funcionamiento lo requiere, autorizar el acceso a la ubicación.

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Estas aplicaciones deben entenderse como un recurso complementario. Algunas informan rápidamente sobre sismos ya registrados, pero no todas ofrecen una alerta temprana ni garantizan que el mensaje llegue antes de sentir el movimiento.

Conviene revisar si la aplicación admite avisos importantes o Critical Alerts. Esta categoría puede emitir sonido incluso cuando el iPhone está en silencio o tiene activo un modo de concentración. REUTERS/Maxim Shemetov

Entonces, conviene revisar si la aplicación admite avisos importantes o Critical Alerts. Esta categoría puede emitir sonido incluso cuando el iPhone está en silencio o tiene activo un modo de concentración. La opción, sin embargo, solo aparece cuando el desarrollador obtuvo una autorización especial de Apple; el usuario no puede habilitarla por su cuenta en cualquier aplicación.

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Crear una automatización en Atajos para subir el volumen cuando se abre la app tampoco resuelve el problema: esa acción se ejecuta al abrirla, no automáticamente al recibir una notificación sísmica. Por ello, la recomendación más segura es mantener activados los sonidos y avisos inmediatos de la aplicación elegida, excluirla del resumen programado y conservar habilitadas las alertas gubernamentales disponibles.