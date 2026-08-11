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Cómo tener internet en los dispositivos del hogar ante un corte de energía

En emergencias como el reciente terremoto en Colombia, se puede mantener la conexión usando el celular como router WiFi y baterías portátiles para evitar quedarse sin carga

Un smartphone con pantalla "WiFi Hotspot" conecta inalámbricamente un portátil, una tablet y un televisor, mostrando el símbolo WiFi en sus pantallas.
El teléfono se puede convertir en un router pero con capacidades limitadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En casos donde la red eléctrica del hogar no funciona, como ha pasado recientemente en diferentes partes de Colombia tras el terremoto, existen formas de mantener conectados los dispositivos del hogar a internet así no funcione el router de WiFi.

Estas soluciones pueden implementarse de forma sencilla en el hogar siempre que se cuente con algunos recursos previos y se tomen precauciones.

Cómo utilizar el celular como hotspot en un apagón

En cortes de energía, el celular es una herramienta clave para restablecer la conectividad. Si la red móvil sigue operativa, el teléfono puede configurarse como un hotspot WiFi. Este método permite compartir la conexión de datos móviles con otros dispositivos, como una laptop o una tablet, dentro del hogar.

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Un celular Samsung Android antiguo con pantalla agrietada muestra "Wi-Fi is Repeater" sobre una mesa, enviando ondas WiFi a una laptop, tablet y TV.
Diferentes aparatos como portátiles, tabletas o televisores se pueden conectar al WiFi del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para activar esta función, se sugiere acceder a la configuración del teléfono, ubicar la opción “punto de acceso portátil” y habilitarla. El celular comenzará a funcionar como un router al cual otros dispositivos pueden conectarse mediante una contraseña.

Este método puede ser fundamental en lugares donde la red fija ha quedado fuera de servicio tras un desastre natural como el ocurrido en Colombia.

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Qué medidas de seguridad se deben tomar al compartir internet desde el celular

La protección del hotspot personal es esencial para evitar accesos extraños y el consumo excesivo de los datos. Es clave establecer una contraseña robusta y compartirla solo con personas de confianza. Mantener el hotspot abierto facilita que otros usuarios se conecten y agoten el plan de datos disponible.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave que la red WiFi del celular tenga una contraseña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el uso responsable del hotspot implica revisar la cantidad de dispositivos conectados y monitorear el consumo de datos. Los usuarios deben limitar el acceso a tareas esenciales, como el trabajo o la comunicación familiar, y evitar actividades que demanden gran ancho de banda, entre ellas el streaming o la descarga de archivos pesados.

Cómo administrar el uso de datos y evitar sobrecostos durante un corte de energía

El consumo de datos tiende a aumentar cuando varias personas se conectan a través de un hotspot. Los usuarios pueden alcanzar rápidamente el límite de su plan mensual, lo que podría traducirse en cargos adicionales o una reducción de la velocidad de navegación.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Limitar el uso de aplicaciones no esenciales y monitorear el consumo ayuda a mantener la conectividad sin exceder el plan de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según AT&T, para controlar el uso del plan de datos, se sugiere cerrar aplicaciones que no sean imprescindibles y activar el modo de ahorro de datos en el teléfono.

Asimismo, es útil establecer alertas que notifiquen el alto consumo y restringir la conexión a dispositivos estrictamente necesarios. Estas precauciones ayudan a prolongar la disponibilidad de internet durante una emergencia.

De qué forma es posible alimentar el router del hogar con una batería portátil

Otra alternativa para recuperar la conectividad doméstica es el uso de fuentes de energía de respaldo, como baterías portátiles o generadores. Estos dispositivos permiten suministrar electricidad al módem o router, siempre que la infraestructura del proveedor de internet se mantenga operativa.

Algunas baterías portátiles se pueden conectar al módem doméstico. (Foto: Europa Press)
Algunas baterías portátiles se pueden conectar al módem doméstico. (Foto: Europa Press)

Para usar esta opción, se debe verificar previamente que la batería portátil sea compatible con el consumo del router y que disponga de las conexiones adecuadas. Realizar pruebas preventivas y mantener el accesorio cargado es clave ante la posibilidad de una emergencia.

Por qué se debe comprobar la cobertura antes de implementar estas soluciones

La disponibilidad de internet móvil o de respaldo eléctrico depende de factores externos, entre ellos la cobertura de la red y el estado de la infraestructura tras el evento. La congestión de las redes puede limitar la velocidad de navegación o incluso imposibilitar la conexión en áreas muy afectadas.

Se sugiere realizar pruebas periódicas de cobertura y mantener actualizada la información sobre las condiciones de servicio. Tanto el uso del hotspot como la alimentación de dispositivos con baterías portátiles requieren planificación para garantizar la conectividad en momentos críticos.

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