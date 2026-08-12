Se define el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: los detalles de la primera charla clave con Simeone y la decisión del DT

Julián Álvarez volvió a los entrenamientos del Atlético de Madrid junto al resto de sus compañeros (@Atleti)

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Julián Álvarez volvió este miércoles a entrenarse con el grupo del Atlético de Madrid tras la licencia especial que le concedió el club por haber participado de la final del Mundial 2026 y lo hizo con normalidad junto con sus otros compañeros, entre los que se encontraban los campeones con España Alex Baena y Marcos Llorente, además de su compañero en Argentina, Juan Musso.

El foco de atención en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, estuvo centrado en la presencia del delantero argentino de 26 años y su reencuentro con los compañeros y su entrenador, Diego Simeone. De acuerdo con la información de medios españoles como Marca y Mundo Deportivo, la Araña y el Cholo tuvieron una reunión y el tema planteado fue el futuro del jugador, que ya había manifestado sus intenciones de salir del club más allá de la negativa de la dirigencia en venderlo.

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Según las fuentes, ambos mantuvieron una “conversación cordial” en la que Julián Álvarez volvió a plantear su situación, aunque el técnico le ratificó que cuenta con él para la próxima temporada. Poco después, Simeone lo probó por momentos en el once titular como delantero centro.

Julián Álvarez se reincorporó a los trabajos en Atlético de Madrid mientras se define su futuro (Europa Press)

Según Marca, la charla no fue una reunión programada, sino un intercambio breve antes del entrenamiento de las 9:00. La señal más concreta llegó de inmediato sobre el césped cuando Diego Simeone introdujo durante unos minutos a los finalistas del Mundial en la alineación titular, el delantero oriundo de Calchín apareció como pareja de Ademola Lookman en el frente de ataque.

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El pasado lunes, esa esperada escena entre Álvarez y Simeone no se produjo porque el delantero no fue al complejo de entrenamiento. El citado medio precisó que ese día se presentó en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria para someterse a las pruebas de esfuerzo previas a la temporada junto a Llorente y Baena.

El martes, en cambio, sí se lo vio ya en la Ciudad Deportiva, primero trabajando en solitario y más tarde junto a sus compañeros en el gimnasio. En ambas ocasiones llegó acompañado por su entorno. Sin embargo, este miércoles fue uno de los primeros en aparecer en Majadahonda. Lo hizo junto a Fernando Hidalgo y Sergio Díaz, su representante y una de sus personas de su confianza, mientras que Diego Simeone acudió con antelación, como acostumbra, antes del inicio de la práctica.

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El Cholo Simeone probó a Julián Álvarez como delantero titular junto con Lookman en la práctica del Atlético de Madrid (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

El saludo entre el técnico y el jugador se produjo lejos de las cámaras. También quedaron fuera del foco los abrazos con Llorente, Baena, Musso, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, en una mañana en la que el entrenador volvió a tener a disposición a varios futbolistas a los que todavía no había visto tras el regreso del equipo de Corea del Sur.

Fue en ese momento previo al entrenamiento cuando Álvarez habló con Simeone. De acuerdo con la publicación, el delantero mantuvo un tono cordial, no buscó conflicto y volvió a insistir sobre su situación, mientras el entrenador sostuvo la misma postura que ya había expresado en rueda de prensa días atrás.

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La respuesta del Cholo fue la misma que había dado en la gira asiática: “La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel (Gil Marin, CEO del Aleti) explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián. Desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón”.

¿Seguirá en Atlético? Julián Álvarez se entrenó este miércoles en Majadahonda y tuvo una charla con Diego Simeone (EFE/Fernando Alvarado)

La conversación no se extendió demasiado. Las fuentes señalaron que se trató del contacto entre un futbolista respetuoso y un entrenador que trasladó la posición del club en medio de las ganas del jugador de emigrar en el mercado de pases. Cabe recordar que el Barcelona es uno de los equipos que más interés mostró en sumar a Julián Álvarez y el delantero tendría la intención de marcharse al equipo de Hansi Flick.

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En cuanto al presente, Simeone tiene clara su postura de seguir utilizando y explotando los recursos de Julián en el equipo. El técnico argentino no dudó en ensayar durante algunos tramos con Álvarez como delantero centro titular, una señal directa de que su plan deportivo inmediato sigue abierto dentro del plantel.

Hasta el momento, el encuentro entre jugador y técnico no altera el rumbo de la situación. Lo que sí dejó la mañana en Majadahonda fue un mensaje doble: Simeone le reiteró en privado que cuenta con él y ya piensa el equipo con Julián como titular indiscutido.

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