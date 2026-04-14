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Bill Gates advierte que la reducción de la desigualdad es más importante que cualquier avance tecnológico

En un discurso en Harvard, el cofundador de Microsoft motivó a los graduados a utilizar su creatividad para impulsar mejoras en educación, salud y oportunidades

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Bill Gates a través de su fundación ha invertido millones de dólares para combatir diferentes problemas en el mundo. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)
Bill Gates a través de su fundación ha invertido millones de dólares para combatir diferentes problemas en el mundo. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

Bill Gates, cofundador de Microsoft, durante gran parte de su vida ha lanzado advertencias sobre la urgencia de reducir la desigualdad como prioridad ineludible por encima de cualquier avance tecnológico.

Uno de los momentos más recordados es su discurso de 2007 ante los graduados de la Universidad de Harvard, donde afirmó que transformar los descubrimientos en mejoras concretas para quienes sufren privaciones constituye el mayor logro posible para la humanidad.

Gates admitió que reducir la desigualdad puede ser una tarea “interminable”, pero sostuvo que “un esfuerzo consciente para afrontar este desafío transformará el mundo”.

Cuál ha sido el mayor arrepentimiento de Bill Gates

Bill Gates se arrepiente de no haber entendido en su etapa en la universidad las desigualdades que existen en los países en desarrollo. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)
Bill Gates se arrepiente de no haber entendido en su etapa en la universidad las desigualdades que existen en los países en desarrollo. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

El empresario y filántropo, que abandonó sus estudios en Harvard en 1975 para fundar Microsoft, expresó que su mayor arrepentimiento tras dejar la universidad fue no haber percibido “las espantosas disparidades en materia de salud, riqueza y oportunidades que condenan a millones de personas a una vida de desesperación”. Según explicó, el reconocimiento cabal de esa realidad le llevó “décadas”.

Durante la ceremonia de graduación, Gates remarcó la magnitud del desafío. “Salí del campus sabiendo muy poco sobre los millones de jóvenes a quienes se les niegan oportunidades educativas en este país”.

Gates agregó que “no sabía nada sobre los millones de personas que viven en la pobreza extrema y la enfermedad en los países en desarrollo”, poniendo en primer plano la escala global de la injusticia.

Qué visión tiene Bill Gates sobre el papel de los avances de la humanidad

VisualesIA IA Tecnología, futuro, avance tecnológico (Imagen ilustrativa de Infobae)
Tecnologías como la IA deben estar enfocadas en mitigar desigualdades y otros problemas. (Imagen ilustrativa de Infobae)

En su intervención en Harvard, Gates sostuvo que “los mayores avances de la humanidad no residen en sus descubrimientos, sino en cómo se aplican para reducir la desigualdad”.

Dijo que ese objetivo depende de instituciones como “la democracia, una educación pública sólida, una atención médica de calidad o amplias oportunidades económicas”. Gates señaló: “La tarea de reducir la desigualdad nunca se podrá completar. Pero si afrontamos el desafío, el mundo se transforma”

Además, el cofundador de Microsoft subrayó la responsabilidad de quienes acceden a la educación superior y a oportunidades económicas. “Ustedes, los graduados, llegaron a Harvard en una época diferente. Conocen mejor las desigualdades del mundo que las generaciones anteriores”, señaló.

Joven estudiantes celebran su graduación - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El empresario anima a los graduados a destinar tiempo y recursos a causas que impacten la vida de los más necesitados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planteó un dilema que trasciende la filantropía individual y apela a la responsabilidad colectiva: “Imagina que tuvieras unas horas a la semana y unos pocos dólares al mes para donar a una causa, y quisieras invertir ese tiempo y dinero donde tuviera el mayor impacto para salvar y mejorar vidas. ¿Dónde lo invertirías?”, preguntó.

Qué se necesita para mitigar la desigualdad en el mundo, según Bill Gates

Para el empresario, el desafío supone rediseñar el mismo sistema económico. “Podemos lograr que las fuerzas del mercado beneficien más a los pobres si desarrollamos un capitalismo más creativo; si ampliamos el alcance del mercado para que más personas puedan obtener ganancias, o al menos ganarse la vida”, dijo.

Asimismo, instó a “presionar a los gobiernos de todo el mundo para que gasten el dinero de los contribuyentes” alineados a los valores de la ciudadanía.

Gates propone rediseñar el sistema económico para que el capitalismo creativo beneficie a los pobres y combata la desigualdad. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo)
Gates propone rediseñar el sistema económico para que el capitalismo creativo beneficie a los pobres y combata la desigualdad. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo)

A juicio del magnate, la combinación de rentabilidad para las empresas y atractivos políticos para los gobernantes, podría ofrecer la vía más sostenible para encarar la desigualdad.

“Si logramos encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de los pobres de manera que generen ganancias para las empresas y votos para los políticos, habremos encontrado una forma sostenible de reducir la desigualdad en el mundo”.

Frente a la postura pesimista de quienes alegan que “la desigualdad nos ha acompañado desde el principio y nos acompañará hasta el final”, Gates dijo en Harvard: “Discrepo totalmente. Creo que tenemos más capacidad de cuidar de la que sabemos qué hacer con ella”.

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