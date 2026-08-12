El científico argentino Juan Maldacena explicó cómo la física describe las leyes del universo

Juan Martín Maldacena explicó qué es la física cuántica y los agujeros negros

Guardar

En una entrevista exclusiva en Infobae a las Nueve, el reconocido físico teórico argentino Juan Martín Maldacena abordó cómo las leyes de la física impactan la vida diaria, explicó el fenómeno de los agujeros negros y reflexionó sobre el acceso a la educación y la investigación científica.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el experto considerado una eminencia internacional por su contribución a la física teórica y su famosa conjetura, compartió su impresión sobre el interés social por la ciencia: “Me genera una alegría que a mucha gente le interese saber sobre las leyes de la naturaleza, sobre los temas que se están investigando en este momento”.

PUBLICIDAD

Juan Martín Maldacena durante la entrevista en Infobae al Mediodía, donde explicó la relación entre la física cuántica y la gravedad.

La física y las leyes que rigen la realidad

Maldacena señaló que la física estudia las leyes fundamentales que determinan el comportamiento de las partículas subatómicas y del espacio-tiempo.

“Las leyes fundamentales que tenemos son, por ejemplo, el electromagnetismo. La fuerza eléctrica es una de las fuerzas fundamentales. Otra de las fuerzas fundamentales es la fuerza de la gravedad, que la descripción moderna es a través de la curvatura del espacio-tiempo. Es la teoría de Einstein de la gravedad”.

Recordó los orígenes de su vocación científica y su vínculo con la tecnología desde la infancia: “Desde chico me interesaban la tecnología, cómo funcionaban distintos aparatos, desde un lavarropas hasta el auto. A mi papá le gustaba arreglar los lavarropas, el auto, etcétera. Yo lo ayudaba y eso me hizo interesar por la tecnología y después, la tecnología me llevó a interesarme por las leyes de la física, que son las leyes que la tecnología utiliza para lograr hacer distintas cosas”.

PUBLICIDAD

La dualidad de Maldacena implementa una idea revolucionaria. Establece que la gravedad cuántica en un espacio es una teoría cuántica ordinaria, o sea, sin gravedad

Sobre la dinámica de su trabajo, describió el proceso de investigación y colaboración: “Se trata de leer artículos que otros escribieron, de hablar con otros colegas, de hacer varios trabajos de investigación anteriores. Así uno se va familiarizando con el tema y se le puede ocurrir alguna idea. Uno las va publicando y, bueno, esta resultó ser una idea nueva, más importante”.

Agujeros negros, el Big Bang y la frontera del conocimiento

Consultado sobre los agujeros negros, Maldacena precisó: “Es un objeto, una región del espacio-tiempo donde el espacio y el tiempo se deforman de una gran manera. En un agujero negro, hay una región del espacio que está colapsando, donde se produce lo opuesto al Big Bang. Todo el espacio-tiempo colapsa y la curvatura se hace muy grande y se llega como a un final del tiempo”.

PUBLICIDAD

El físico argentino describió el fenómeno de los agujeros negros como regiones donde el espacio-tiempo colapsa y desafía las leyes conocidas

Destacó la importancia de entender estos fenómenos: “Dentro del agujero negro, sí. No sabemos si el tiempo termina, pero llega un momento donde no podemos confiar más en la descripción que nos da la relatividad general. Uno de los objetivos de nuestras teorías es tratar de entender qué es lo que pasa ahí”.

Sobre el avance del conocimiento en este campo, fue enfático: “Estamos quizás cada vez más cerca, pero todavía no lo hemos entendido”.

El científico también se refirió a la relación entre los agujeros negros y el origen del universo: “El interés de tratar de entender el interior de los agujeros negros es justamente porque se produce esta singularidad, esta cosa que se parece bastante a la del principio del Big Bang. La descripción actual de la relatividad general, junto con la física de partículas que conocemos, nos permite ir hacia atrás en el tiempo hasta un cierto punto, pero no antes de eso, porque antes de eso las ecuaciones mismas nos dicen que no son válidas”.

PUBLICIDAD

Ciencia argentina, inteligencia artificial y educación pública

Maldacena subrayó que la educación, pública o privada, es clave para el desarrollo científico y tecnológico de un país.

Maldacena valoró el estado de la investigación científica en Argentina: “Hay muchos grupos que están haciendo física muy interesante. Por ejemplo, Horacio Cassini en Bariloche y sus colaboradores están desarrollando una visión de la teoría cuántica de campos basada en la teoría de la información, que es muy interesante y que son líderes a nivel mundial. Hay muchos otros grupos también”.

Respecto al impacto de la inteligencia artificial en la investigación, marcó: “La gente ha estado tratando de aprender cómo usar la inteligencia artificial y la ha logrado usar para algunos problemas muy específicos. Creo que cada vez se va a usar más y más. Estamos en un proceso de aprender cómo usarla, casi como todos los demás”.

PUBLICIDAD

“La inteligencia artificial se usará cada vez más en la investigación”, anticipó Maldacena al analizar el futuro de la ciencia. (Andrea Kane)

Consultado por el contexto educativo, Maldacena envió un mensaje sobre la educación pública: “Creo que la educación es muy importante, sea pública o privada, y que un país necesita tener un sistema educativo que funcione, que se le dé importancia a la educación. A veces, como la educación es algo cuyos frutos se ven dentro de muchos años, no se invierte o no se dedica esfuerzo en tratar de mejorarla hoy. Pero yo creo que alguien que quiere estudiar puede hacerlo y me gustaría dar el mensaje de que hay oportunidades en el país para estudiar y para llegar a la punta del conocimiento. Y espero que también haya recursos para que los profesores o los investigadores puedan hacer su investigación”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae