ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 7

ANSES activó en agosto el cronograma oficial de pagos con acreditaciones escalonadas según la terminación del DNI de cada beneficiario

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Con el inicio de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma oficial de pagos para el octavo mes del año. El organismo distribuye los haberes de forma escalonada según la terminación del documento de identidad de cada beneficiario, lo que permite organizar la acreditación de millones de personas a lo largo de todo el mes.

El ajuste de agosto responde al mecanismo de actualización establecido por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses antes. En este caso, la suba del 1,89% se calculó a partir del dato de junio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A ese incremento se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.

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Para quienes tienen el DNI terminado en 7, el calendario presenta fechas distribuidas a lo largo del mes, con variaciones según el tipo de prestación que se reciba. A continuación, el detalle de cuándo cobra cada beneficiario según la asignación o jubilación que le corresponda.

Jubilación y pensión mínima

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen el mínimo y cuyo DNI finalice en 7 percibirán el pago el 20 de agosto. El monto total asciende a $489.775,93: $419.775,93 en concepto del haber actualizado, a los que se suman $70.000 del bono extraordinario. La acreditación se realiza de forma automática en la cuenta bancaria o entidad habitual, sin necesidad de gestiones adicionales por parte del beneficiario.

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Jubilación y pensión superior al mínimo

Quienes perciben haberes que superan el mínimo y tienen el documento terminado en 7 cobrarán el 28 de agosto, fecha que comparten con los titulares de DNI terminado en 6. La jubilación máxima para agosto 2026 es de $2.824.694,50, de acuerdo con los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente.

Los jubilados y pensionados del SIPA con haber mínimo y DNI terminado en 7 cobran el 20 de agosto un total de $489.775,93 con bono extraordinario de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo tendrán su fecha de cobro el 20 de agosto. El valor actualizado de la AUH es de $150.848 por hijo, mientras que la Asignación Familiar por Hijo para el primer tramo de ingresos alcanza los $75.433. Para los beneficiarios de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto asciende a $491.173.

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Asignación Universal por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán el pago también el 20 de agosto. El monto vigente es de $150.848, con un valor diferencial de $196.103 para quienes residan en la denominada zona 1.

Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad

Para la Asignación Prenatal, el organismo agrupa dos terminaciones de DNI por fecha de cobro. Quienes tengan documento terminado en 7 cobrarán el 14 de agosto, junto con los beneficiarios de DNI terminado en 6. El monto base para ingresos familiares de hasta $1.146.199 es de $75.431,40, con valores decrecientes en escalas para ingresos superiores. Por su parte, la Asignación por Maternidad se abona desde el 11 de agosto para todos los beneficiarios, sin distinción por terminación de documento. A diferencia de las demás prestaciones, su monto no es fijo: equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia, de acuerdo con el régimen laboral que corresponda.

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La AUE se paga el 20 de agosto para DNI terminado en 7 y ANSES fijó un monto de $150.848, que sube a $196.103 en zona 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por matrimonio, adopción y nacimiento —conocidas como asignaciones de pago único— están disponibles para todos los beneficiarios sin distinción de terminación de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre. Los montos vigentes dependen del tipo de prestación y la composición del grupo familiar, de acuerdo con los valores actualizados por ANSES para el período.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) —ya sea por invalidez o vejez— con DNI terminado en 7 cobrarán el 13 de agosto, fecha que comparten con los beneficiarios de DNI terminado en 6. El haber actualizado para agosto 2026 asciende a $363.843,15, compuesto por $293.843,15 del haber con aumento y $70.000 del bono extraordinario. Las Asignaciones Familiares de PNC, en tanto, pueden percibirse entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre para todas las terminaciones de documento, sin un cronograma diferenciado por DNI.

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Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo —Plan 1— agrupa a los titulares con DNI terminado en 6 y 7 en la misma fecha: el 27 de agosto. El Plan 2, en cambio, se abona para todas las terminaciones de DNI entre el 30 de julio y el 11 de agosto, independientemente del dígito final del documento.