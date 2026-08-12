El Comité Nacional Monseñor Romero lanza una campaña para apoyar al Hospital Divina Providencia en El Salvador

La campaña para el Hospital Divina Providencia prioriza alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos de primera necesidad para pacientes de escasos recursos./ (Hospital Divina Providencia)

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El Comité Nacional Monseñor Romero ha anunciado una campaña solidaria en el marco del natalicio de San Óscar Arnulfo Romero, destinada a recaudar insumos básicos y apoyo para pacientes del Hospital Divina Providencia, en San Salvador. La iniciativa coincide con la conmemoración de los 109 años del nacimiento del santo salvadoreño, figura que sigue inspirando gestos de solidaridad y compromiso social en la comunidad, según confirmaron los organizadores en la entrevista Punto de Vista, de Radio YSKL.

La jornada principal tendrá lugar el próximo 15 de agosto, fecha en la que se contempla una misa en la capilla del hospital a las 8 de la mañana, seguida de la entrega de las donaciones recolectadas por las comunidades de base y otras agrupaciones solidarias.

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De acuerdo con Gustavo de León, miembro fundador del Comité, la campaña enfatiza la entrega de alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos de primera necesidad, elementos imprescindibles para el funcionamiento cotidiano del hospital, que atiende a personas de escasos recursos en situación de enfermedad grave.

“El hospital no recibe ningún apoyo gubernamental. Se sostiene únicamente gracias a la generosidad de personas altruistas”, remarcó de León. Entre los insumos solicitados destacan frijoles, arroz, azúcar, aceite, detergente, jabón, escobas y pañales para adultos, estos últimos esenciales para los pacientes que reciben cuidados paliativos. “Una caja de Pampers para adultos tiene un costo considerable y la demanda es alta”, detalló el representante del Comité en la entrevista radial.

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Entre los insumos solicitados para el Hospital Divina Providencia figuran frijoles, arroz, azúcar, aceite, detergente, jabón, escobas y pañales para adultos.

A la par de la tradicional colecta de víveres, la edición de este año incorpora una campaña de donación de sangre. La nueva directora del Hospital Divina Providencia propuso sumar esta acción para cubrir las necesidades transfusionales de los pacientes, invitando a toda persona mayor de 18 años a participar.

“Ese día (15 de agosto) se habilitarán espacios adecuados para que los donantes puedan contribuir”, explicó de León, quien también subrayó la importancia de cumplir con los requisitos de salud, como haber descansado lo suficiente la noche anterior o no tener tatuajes recientes.

Las actividades de la jornada no se limitarán a la entrega de insumos. Agrupaciones culturales de distintos departamentos, como Cabañas, Morazán y Santa Tecla, confirmaron su participación con intervenciones artísticas, que buscarán generar un ambiente festivo y de comunidad entre voluntarios, personal y pacientes.

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“La celebración pretende ser un puente entre el nacimiento de Romero y la realidad actual de la sociedad salvadoreña”, sostuvo el sacerdote Trinidad de Jesús Nieto, quien agregó que la memoria del santo se traduce en acciones concretas de respaldo a quienes más lo necesitan.

ARCHIVO: El legado de San Óscar Arnulfo Romero, canonizado en 2018 y asesinado en 1980, sigue impulsando acciones de solidaridad y justicia social en El Salvador. / (EFE/Rodrigo Sura)

La campaña, organizada por el Comité Nacional Monseñor Romero, surgió tras una reflexión conjunta con la dirección del hospital, que planteó la urgencia de incrementar la ayuda en insumos básicos. El propio Romero, durante su vida, eligió residir en el hospital como un gesto de solidaridad con los enfermos, decisión que, según recuerda de León, provocó años atrás la reducción de aportes provenientes de sectores conservadores, pero fortaleció el compromiso de las comunidades de base.

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No se solicita la donación de medicamentos, ya que el tratamiento de los pacientes requiere fármacos especiales, difíciles de gestionar en campañas comunitarias. “Lo que se pide son alimentos, (productos) de larga duración, jabón, detergente y artículos de limpieza”, puntualizó de León, reiterando el llamado a empresas, organizaciones y ciudadanía en general a sumarse a la causa.

San Óscar Arnulfo Romero, canonizado por el Vaticano en 2018, fue Arzobispo de San Salvador y se consolidó como símbolo mundial de la defensa de los derechos humanos. Asesinado en 1980, su legado de compromiso con los más vulnerables continúa siendo referencia ética y social en El Salvador. Cada aniversario de su natalicio y muerte moviliza a comunidades religiosas y laicas, que encuentran en su ejemplo la motivación para emprender acciones solidarias.

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La convocatoria del Comité Nacional Monseñor Romero subraya el peso de la memoria colectiva y la vigencia de los valores de solidaridad y justicia social que definieron la vida y obra del santo salvadoreño. Esta nueva campaña busca canalizar la ayuda hacia quienes enfrentan la etapa final de la vida en condiciones de máxima vulnerabilidad, reafirmando el espíritu que animó a Romero hasta sus últimos días.