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Mercados: Wall Street sube tras un dato de inflación en EEUU y avanza el riesgo país

Los índices de Nueva York suben hasta 0,6% y los bonos argentinos caen un 0,2%. El indicador de JP Morgan avanza a 474 puntos. Los ADR negocian con números mixtos

El dato de inflación en los EEUU reduce la expectativa de inminente suba de tasas de la Fed.
El dato de inflación en los EEUU reduce la expectativa de inminente suba de tasas de la Fed.
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Los índices de Wall Street evolucionan con moderadas alzas este miércoles, como una reacción a un dato clave de inflación en los EEUU que otorga un plafón favorable para el desempeño de los negocios en el resto de los mercados.

A las 15 horas, el panel tecnológico Nasdaq avanza 0,6%, el S&P 500 sube 0,3% y el Dow Jones de Industriales suma 0,1 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera neutro en pesos, en la zona de los 3.020.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hay cifras mixtas. Destaca la caída de 2,8% para las acciones de Mercado Libre.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 15 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 15 horas)

Los bonos soberanos en dólares descontaron las ganancias de la mañana y ceden 0,2% en promedio, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan, que tocó un piso de 462 unidades antes del mediodía, ahora avanza a los nueve enteros para la Argentina, en los 474 puntos básicos, para aproximarse a los 500 puntos por primera vez desde el 10 de junio.

Un análisis del equipo de Balanz Research precisó que “la inflación en Estados Unidos fue de 0,1% mensual en julio, en línea con lo esperado. Los datos de variación de precios en EEUU estuvieron muy en sintonía con el consenso en términos generales. Con respecto a la variación mensual, el mayor aporte al dato final lo dio la categoría se servicios núcleo, que avanzó 0.23% mensual, incidiendo en 0,14 punto porcentual. Hacia el interior de esta categoría resaltaron dos ítems: vivienda -con una aceleración hacia 0,23% mensual y una incidencia de 0,05- y servicios de salud médica -con una aceleración hacia 0,56% mensual (0,04 punto porcentual)”.

En los EEUU el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente, excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 2,5% el mes pasado, en línea con las expectativas y una décima de punto porcentual menos que en junio. En comparación con el mes anterior, el IPC subyacente subió un 0,2%, también en línea con las expectativas. La Reserva Federal norteamericana analiza la inflación subyacente para obtener una lectura más fiable de los precios, ya que los precios de la energía y los alimentos pueden fluctuar considerablemente.

“En contraposición a los servicios, el segmento de energía detrajo la variación total con una caída de -1,45% mensual que representó una incidencia de -0,11 punto. Por su parte, la inflación subyacente también se ubicó en línea con el consenso al anotar una variación de 0,2% mensual, acelerándose con respecto al 0% mensual previo. En términos anuales, la inflación general se ubicó en 3,4% anual, mientras que la núcleo quedó en 2,5% anual”, continuaron desde Balanz Research.

El petróleo opera con mínimas caídas. El barril de crudo Brent del Mar del Norte es negociado con una baja de 0,1%, a USD 88,79 en los contratos para entregar en octubre.

“El mercado financiero global sigue enfrentando diferentes retos por presiones inflacionarias persistentes, incertidumbre en torno a la política monetaria y una importante escalada geopolítica en Oriente Medio”, recordó Felipe Mendoza, analista de mercados Latam de EBC Financial Group.

En el plano doméstico, el Tesoro realizará esta tarde una licitación de bonos, en la que la novedad es la ausencia de instrumentos de largo plazo, atendiendo a las necesidades actuales de los fondos money market y los bancos que buscan instrumentos de carry de corto plazo.

“El Gobierno parece estar haciendo una pausa en su esfuerzo por extender los vencimientos, para evitar un exceso de oferta de instrumentos más largos que ya había incrementado la prima por plazo. Atender las necesidades del mercado probablemente le permitirá mantener bajas las tasas de corto plazo, incluso en un contexto de leve expansión monetaria, probablemente después de la contracción observada en la última licitación”, consignó Max Capital.

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