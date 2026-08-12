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Costa Rica lleva su “Pura Vida” a San Francisco: nueve tranvías serán convertidos en vitrinas turísticas del país

Los emblemáticos Cable Cars circularán durante dos meses con imágenes de playas, fauna, aventura y naturaleza costarricense en una campaña que busca impactar a más de 5 millones de personas.

Nueve Cable Cars de San Francisco estarán decorados durante dos meses con imágenes de playas, fauna, aventura y naturaleza de Costa Rica. Crédito: ICT
Nueve Cable Cars de San Francisco estarán decorados durante dos meses con imágenes de playas, fauna, aventura y naturaleza de Costa Rica. Crédito: ICT
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Las playas, los bosques tropicales, las lapas, los quetzales, los perezosos y las tortugas marinas tomarán durante las próximas semanas las calles de San Francisco, California, como parte de una estrategia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para atraer visitantes estadounidenses.

A partir de agosto y durante un período de dos meses, nueve de los emblemáticos tranvías de cable de San Francisco estarán completamente decorados con imágenes de algunos de los principales atractivos turísticos de Costa Rica.

La campaña busca aprovechar uno de los medios de transporte más reconocibles de la ciudad estadounidense para colocar la marca país Essential Costa Rica frente a residentes y millones de turistas que recorren San Francisco cada año.

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Los llamados Cable Cars circularán principalmente por la línea Powell, una de las rutas más conocidas del sistema de transporte de la ciudad y que atraviesa diferentes zonas de alta afluencia.

Las unidades mostrarán escenas relacionadas con experiencias que los turistas pueden encontrar en Costa Rica: desde playas y biodiversidad hasta actividades de aventura y bienestar.

Entre las imágenes seleccionadas aparecen lapas y quetzales en pleno vuelo, un perezoso en medio del bosque tropical, turistas practicando kayak, una viajera disfrutando de aguas termales y una tortuga marina llegando a una playa para desovar.

La estrategia combina publicidad exterior e interior y busca que Costa Rica se apropie temporalmente de uno de los símbolos más reconocibles de San Francisco.

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“La combinación de publicidad exterior e interior impactará a una audiencia altamente atractiva compuesta por residentes locales durante todo el año, así como millones de turistas que visitan la ciudad anualmente”, explicó Marcela Bonilla, vocera del ICT y coordinadora de esta acción promocional.

Una campaña para millones de potenciales viajeros

El ICT estima que la campaña podría alcanzar a más de 5 millones de personas, entre residentes y visitantes de San Francisco.

La ciudad californiana recibe, de acuerdo con datos recientes del Gobierno y autoridades de transporte local citados por el ICT, más de 24 millones de visitantes al año, lo que convierte a sus calles y medios de transporte en una plataforma de exposición de alto alcance.

Para Costa Rica, Estados Unidos representa además el principal mercado emisor de turistas.

De acuerdo con los datos más recientes del ICT, cerca de un millón de turistas estadounidenses han llegado a Costa Rica por vía aérea en lo que va del año, una cifra que confirma la relevancia de ese mercado para la actividad turística nacional.

La campaña pretende aprovechar precisamente ese interés y reforzar la imagen del país entre viajeros que todavía no han elegido su próximo destino.

Bonilla explicó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer la presencia de Costa Rica en San Francisco y consolidar el posicionamiento del país en Estados Unidos.

La estrategia también busca desarrollar alianzas promocionales de alto valor que permitan aumentar la exposición internacional de la marca país y atraer un mayor número de viajeros.

Los tranvías circularán principalmente por la línea Powell, una de las rutas más reconocidas y concurridas del sistema de transporte de San Francisco. Crédito: ICT
Los tranvías circularán principalmente por la línea Powell, una de las rutas más reconocidas y concurridas del sistema de transporte de San Francisco. Crédito: ICT

Una conexión directa con Costa Rica

La elección de San Francisco no es casual. La campaña también pretende fortalecer la conexión aérea directa que existe entre esa ciudad y Costa Rica.

Hace poco más de un año, como parte del programa de atracción de líneas aéreas del ICT, desarrollado en conjunto con el sector privado y autoridades aeroportuarias, se habilitó un vuelo directo diario entre San Francisco y Costa Rica, operado por United Airlines.

La acción promocional busca reforzar precisamente esa conexión y estimular la demanda entre potenciales viajeros que cuentan con una opción directa para llegar al país.

La campaña mostrará especies emblemáticas de Costa Rica, entre ellas lapas, quetzales, perezosos y tortugas marinas, como parte de la promoción turística en Estados Unidos. Crédito: ICT
La campaña mostrará especies emblemáticas de Costa Rica, entre ellas lapas, quetzales, perezosos y tortugas marinas, como parte de la promoción turística en Estados Unidos. Crédito: ICT

Sol y playa, aventura y naturaleza

El perfil de los viajeros estadounidenses también coincide con buena parte de las experiencias que la campaña busca mostrar.

Según el Estudio de Caracterización de Mercado de Estados Unidos del ICT, los turistas procedentes de ese país visitan Costa Rica motivados, entre otras razones, por actividades de sol y playa, así como por experiencias al aire libre.

Entre ellas destacan el senderismo, canopy, puentes colgantes, observación de flora y fauna y visitas a volcanes.

La gastronomía local y las aguas termales también forman parte de los atractivos que despiertan interés entre este segmento de viajeros.

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