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Revelaron detalles del brutal asesinato de una figura del fútbol africano de 28 años: la red criminal que cayó tras el homicidio

David Owori, capitán del SC Villa, fue protagonista de un robo por parte de delincuentes que sustraían teléfonos celulares en Kampala, Uganda

Asesinaron al jugador ugándes David Owori
Asesinaron al jugador ugándes David Owori (@UgPoliceFC)
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Una semana después del brutal asesinato del jugador ugándes David Owori, la Policía de Uganda informó un avance en la investigación: el rastreo de su iPhone 14 Pro Max robado condujo a dos sospechosos vinculados con una red de teléfonos sustraídos en Kampala, en un caso que conmovió al deporte local y volvió a poner bajo presión la seguridad urbana en la capital del país africano.

Según el periódico local Daily Monitor, durante el operativo los agentes recuperaron cuatro bolsas con decenas de dispositivos presuntamente robados. Entre los objetos incautados había 80 iPhones, 40 teléfonos Samsung, ocho Redmi, dos Tecno, dos Infinix, dos Vivo, tres teléfonos básicos, cuatro placas base, tres iPads y varias tarjetas SIM de las redes MTN, Safaricom, Airtel y Lyca, todas ellas operan en África.

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El portavoz policial Kituuma Rusoke confirmó en un comunicado difundido la noche del sábado 8 de agosto, que la pista del teléfono del futbolista llevó a los investigadores de homicidios hasta dos hombres: Munyaneza Bashir, alias Jemo, señalado como presunto comerciante de celulares robados, y su asociado Magoba Samuel.

Rusoke explicó que, tras el homicidio de Owori, se estableció que a la víctima le habían robado el teléfono. A partir de ese rastreo, los agentes identificaron a los dos sospechosos y avanzaron sobre una estructura más amplia que ahora sigue bajo investigación. La Policía también decomisó bolsos de mujer con documentos de identidad, fundas para teléfonos y discos duros. De acuerdo con el portavoz, la investigación continúa para determinar el alcance total de la red y vincular las pruebas recuperadas con denuncias ya registradas.

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La misa en honor a David Owori en Uganda (REUTERS/Michael Muhati)
La misa en honor a David Owori en Uganda (REUTERS/Michael Muhati)

Horas antes de la confirmación, el vocero de SC Villa y ex inspector general adjunto de la Policía Asan Kasingye celebró la rapidez de la Dirección de Investigaciones Criminales. En ese mensaje sostuvo que el teléfono del capitán ya había sido recuperado y que líderes de seis pandillas habían sido detenidos en la zona.

Kasingye afirmó además que el club mantiene plena confianza en los investigadores mientras continúan la búsqueda de los demás atacantes y procuran establecer el motivo principal del crimen. Esa declaración introdujo un dato adicional sobre la dimensión del operativo, aunque la actualización policial citada por el medio se concentró en los dos sospechosos identificados por el rastreo del aparato.

Owori tenía 28 años y murió el miércoles 5 de agosto en la clínica Case de Kampala. Falleció a causa de heridas graves sufridas durante una emboscada ocurrida la noche anterior frente a su residencia en Makindye. Según Kasingye, el futbolista fue atacado con una piedra cerca de las 20 cuando se acercaba a su casa. Su amigo cercano y ex compañero Nicholas Kabonge lo trasladó al hospital cuando todavía estaba consciente, pero su estado se deterioró con rapidez.

El dolor del público tras el asesinato de David Owori (REUTERS/Michael Muhati)
El dolor del público tras el asesinato de David Owori (REUTERS/Michael Muhati)

La muerte de Owori sumió en luto al fútbol de Uganda y reavivó la indignación pública por el aumento de la criminalidad urbana en Kampala, donde las pandillas callejeras atacan con frecuencia a ciudadanos y figuras públicas, de acuerdo con la publicación.

Nacido el 23 de septiembre de 1998 en Tororo, hijo de Eriasaf Osinde y Bena Nyadio, la trayectoria futbolística de Owori comenzó en la Academia Nsambya Young Stars antes de pasar por la Academia de Fútbol Wembley y el Lukuli United. Inició su carrera profesional en el Vipers SC en 2016 y jugó brevemente en el Proline FC antes de fichar por el SC Villa en 2018. Owori pasó tres años con los Jogoos antes de llevar su talento a Europa, donde jugó en el Vélez CF español (2021-2022) y en el Utsiktens BK sueco (2022-2023). El defensor había regresado al SC Villa en 2023.

Era uno de los integrantes con más trayectoria en el plantel actual. Su segunda etapa en el club coincidió con un logro histórico: ayudó a conducir al equipo a su primer título de liga en 20 años y a la conquista de su 17° campeonato de primera división en 2024. Ese peso dentro y fuera del campo le valió una renovación de contrato hasta enero de 2027.

Owori era uno de los futbolistas más conocidos del país. Capitán del SC Villa, el club más laureado de la liga ugandesa, actuaba como lateral derecho y mediocampista, y también había integrado la selección nacional, los Cranes.

La comunidad del fútbol de Uganda despidió al capitán de SC Villa en Tororo, en una ceremonia que convirtió el duelo en un reclamo público de justicia y en una advertencia sobre el aumento de la inseguridad en el país. El sepelio se realizó en la aldea rural de Awuyo, en la subregión de Iyolwa del distrito de Tororo, con la presencia de cientos de personas, entre familiares, compañeros y aficionados, muchos de ellos entre lágrimas.

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